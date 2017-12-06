Президент выбрал народ

Мы долго обсуждали угрозу неосталинизма и за это время оказались в совершенно достоверных брежневских интерьерах. Путин тянул с прямым ответом на вопрос, собирается ли он снова идти на выборы в 2018 году, так что некоторые видели в этом хитроумную политическую игру, а другие — некие колебания. Мы писали, что в какой-то момент «отложенный вопрос» стал самостоятельным политическим инструментом в руках Кремля. В частности, несколько недель назад представители российских госкорпораций всерьез обсуждали слухи о возможном возвращении на президентский пост Медведева и сами себе ужасались.

Путина должны были просить не бросать россиян, он должен был в какой-то момент, но не слишком быстро, поддаться уговорам. Все произошло именно так. Авторы президентской кампании воспроизвели единственный политический язык, понятный в России всем. Эстетика «встречи с трудящимися», на которой «страной дан наказ партии» воспроизведена с гротескной точностью. Наказ состоял в том, чтобы сделать трудящимся подарок, и действующий президент просто не сумел устоять.

Формат выдвижения оказался максимально консервативным, что определенно скажется на дальнейшем ходе кампании и ее итогах. Подробности говорят сами за себя. Встреча с рабочими проходила на нижегородском заводе «ГАЗ» («ГАЗ» за Вас!»).

В Нижнем Новгороде много лет работал нынешний глава управления внутренней политики Сергей Кириенко. Прозрачный намек: именно он считается основным архитектором кампании.

В речи перед рабочими Путин вспомнил, что именно в Нижнем Новгороде собиралось народное ополчение Минина и Пожарского. «Потом оно освободило Москву от интервентов, положило конец так называемому Смутному времени, и после этого началось развитие единого централизованного мощного российского государства», - сказал президент. Есть ли здесь какая-то актуальная аналогия с нынешним моментом, и кто те интервенты, которые засели в Москве сегодня, он не уточнил. Но риторика вновь вполне узнаваемая - военно-патриотическая, развивающая давнюю традицию в советского политического языка. Чуть позже Путин закрепил эту повестку, заявив о докладе Шойгу: запрещенная в России группировка ИГИЛ полностью разгромлена в Сирии. Ну хоть одни внешний враг уничтожен!

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Перед встречей с рабочими «ГАЗа» президент участвовал в молодежном форуме «Добровольцы России», где вновь заявил, что ответит на вопрос о своем выдвижении позже. Этот жест тоже выглядит политической ставкой: несмотря на все встречи с молодежью, которые Путин провел в последние месяцы, основной акцент его кампании может быть сделан на ядерный электорат — «простых людей», «работяг и тружеников». Имидж народного президента предлагает вполне определенный и консервативный образ «народа»: среди его нет места хипстеру с подвернутыми джинсами.

Это значит, что работу с молодежной аудиторией делегируют другим кандидатам. По совпадению, в один день с Путиным в Нижний с предвыборной программой заехала Ксения Собчак.

Народно-консервативная кампания президента создает дополнительные риски для непопулярного правительства Медведева, которым, как теперь становится ясно, вполне можно будет пожертвовать в критический момент электорального цикла или ради закрепления и легитимации итогов выборов. Отставка непопулярных министров вполне может дать необходимый позитивный фон для старта нового президентского срока.

В зоне риска находится также «Единая Россия»: если Путин не будет баллотироваться от партии и пойдет самовыдвиженцем, партия власти все больше будет связана со слабеющей фигурой Медведева. Именно единороссы опомнились после сегодняшнего заявления президента первыми. Лидер фракции в Госдуме Сергей Неверов сказал, что они «этого ждали и готовились», а теперь «будут с большей энергией поддерживать Путина». Прямого предложения выдвинуться от партии в словах Неверова не было, да и по субординации не положено — можно лишь «поддерживать и одобрять».

Кремль разменял созданный в последние месяцы политический ресурс «ожидания президентской воли» на то, чтобы купировать новость о дисквалификации российский сборной на Олимпийские игры. Возможно, заявление Путина должно было последовать еще позднее, после официального объявления выборов в Совфеде, называлась дата 21 декабря. Но сейчас в российской общественной повестке тема номер один — четвертый срок Путина, а МОК и допинг идут лишь на втором месте. О решении президента даже россияне далекие от политики были оповещены в течение часа, к вечеру 6 декабря о других политических темах никто не говорил. Теперь у власти нет «ожидания», нужно будет делать новые ставки.