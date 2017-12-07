«На хирургию с утра зашли маски (спецназ. — Т.Б.) и куча мусоров, стали раздевать, забирать все, что можно, вещи и так далее. После хирургии они пошли во вторую локалку (локалки — огороженные друг от друга участки жилой зоны, где расположены бараки для одного двух-отрядов — прим. ред.) и под крышу параллельно. Начали забирать вообще все, включая чай, сигареты, вещи: положено, не положено — <***> (безразлично. — Т.Б.).

Под крышей Н. с П. вскрылись, Н., насколько я знаю, вообще сильно. Ну и понеслось, крушить все, жечь. Масок полная зона.

Локалки все позакрывали. Вольных всех вывели, даже со свиданок»…

Бунт в ИК-18 в поселке Мурмаши вспыхнул в одночасье. За долгие годы ни в одной из шести зон Мурманской области крупных инцидентов не было. Последний случай — в конце 80-х.

Сообщение, которое мы процитировали в начале, пришло в «Новую» через родственников одного из осужденных. Он далеко не единственный, кто прислал на волю экстренный сигнал о бунте. Другой дозвонился на местный телеканал, третий также связался с родней…

Описание случившегося в этих рассказах в целом совпадало: обыск, проводившийся весьма жестко, с изъятием не только запрещенного, но и просто личных вещей, после чего заключенные стали бить стекла и жечь костры в «локалках»: «Локалки горят, стекла бьются, кабинеты у отрядников вылетают, в лагере жгут всё».

По сообщению пресс-службы УФСИН, спецсредства и физическая сила при подавлении беспорядков не применялись. Ведомство, старательно избегая слова «бунт», признало наличие инцидента, хоть и утверждало, что его масштаб сильно преувеличен журналистами. Подтвердило УФСИН и то, что поводом для беспорядков стал обыск.

Системное недовольство заключенных вызвали порядки, которые царят в зоне последний месяц. Их связывают с фигурой нового замначальника УФСИН Алексея Коробки, бывшего начальника СИЗО-2 города Апатиты. Его назначение совпадает по времени с началом частых обысков, в том числе ночных, водворений в ШИЗО и вообще более строгого подхода к заключенным.

По единогласной версии зэков, Коробка пытается показательно «задавить 18-ю зону», которую на фоне «красных», то есть контролируемых администрацией колоний области, за глаза называют зоной «на черном ходу».

— Нас давно вымораживали. Ежедневные обыски — бог с ними. Одно забрали, второе, третье, — рассказывает заключенный О. (имя изменено). — До недавнего времени было как обычно во всех лагерях: они ищут — мы прячем, равновесие. Но последний месяц все сильнее. Вплоть до тарелок и ложек, личные вещи, продукты, чай… Поначалу все молчали и терпели. Все можно стерпеть до поры до времени, — говорит О.

Началось в 10 утра. Сначала полный обыск в хирургическом отделении тюремной больницы. Если раньше к больничке относились лояльнее, то сейчас обыски там жесткие, со вскрытием полов. Конфликт начался на следующем участке: «под крышей», как называют ПКТ — помещения камерного типа в отряде со строгими условиями содержания:

«На кого-то, видимо, подняли руку. Там же ребята посерьезнее сидят. Начали резаться (вскрывать вены. — Т.Б.). Одновременно зашли во 2-й локальный участок. Это 6–7-й отряды. Начали забирать чай, продукты питания, сигареты. То, что разрешено хранить. Это была чистой воды провокация, так нельзя. Ну и как только они вышли за локалку, все полетело.

Ребята начали громить отряды, во всех локалках разожгли огромные костры. Сожгли все деревянное, что было в отрядах. Разгромили все кабинеты отрядников — все сожгли. Погром есть погром.

Тогда приехал спецназ со щитами, в касках, два БТР на плацу поставили. Орут: расходитесь, будет применена физическая сила! Какое там! Все было на грани. Еще бы капля — и дошло бы до поножовщины. Накипело. В итоге спецназ стоял за локалками, смотрел. Под вечер только стали заходить внутрь, тушить костры».

Тактические учения по пресечению массовых беспорядков в исправительных учреждениях. Фото: Михаил Матицын / ТАСС

СУС (отряд со строгими условиями содержания) после подавления бунта отказался от ужина и, по информации «Новой», намерен голодать. Голодать решило и туберкулезное отделение больницы.

Отказаться от пищи собирались еще неделю назад, протестуя против жестокого обращения: «Когда в СУСе тащили по коридору заключенного, остальные хотели сесть на голодовку, но менты сумели с ними договориться, и они не стали этого делать, а сегодня, видимо, не выдержали нервы», — так объясняет это один из наших источников среди заключенных.

К вечеру в колонии восстановился относительный порядок, приехал начальник регионального УФСИН Евгений Шихов. Также в колонию выехал заместитель прокурора Мурманской области Юрий Дюжев.

Начальник УФСИН разговаривал с осужденными до глубокой ночи: в столовую заводили по несколько отрядов. Хотя днем троих особо авторитетных сидельцев и поместили в ШИЗО (к вечеру выпустили), зона не молчала. Высказали все, и довольно эмоционально. В ответ услышали обещания «все решить, разобраться» и рекомендации не вынуждать администрацию к ответным действиям.

«Это вы нас не вынуждайте», — не смолчали зэки. Судя по рассказам участников событий, желание административным путем навести порядок вызвало у людей, кроме понятного недовольства, встречные требования — дескать, правила игры обязательны для обеих сторон.

— У нас выносят все, ломают нас — ладно, но что взамен? Выполняйте тогда тоже правила. Я понимаю: мы — зэки, они — администрация. Но ни кормежки же, ни лекарств. С магазином проблема. Две недели не завозили сигарет. И одновременно перестали пускать в лагерь сигареты и чай, которые «на общее» привозят. Две недели полторы тысячи человек без сигарет. Это со стороны мелочь, а когда ты живешь здесь, это не мелочь. Начали писать жалобы, а они (жалобы. — Т.Б.) не уходят из колонии. ОНК? Прокурор? Сколько видели их, толку нет. Показывает им администрация, что хочет, еще пару-тройку краснопузых зэков приведет, чтоб те сказали, что все нормально. И все.

Не ожидали они, что мы не смолчим. Когда началось, администрация авторитетным блатным стала задавать вопросы, а они: «А мы при чем? Вы сами все это сделали».

Ранее на условия содержания в этой зоне жаловались, но нечасто. Год назад супруга одного из заключенных заявляла, что ее муж, некий Бойцов, страдает тяжелыми заболеваниями, однако не только не получает медпомощи, но и не может добиться медобследования, из-за чего даже объявлял голодовку. Позже другой заключенный по фамилии Глуховский через своего защитника жаловался, что его заявления, отправленные из колонии, не доходят до прокуратуры. После этого Глуховский был якобы водворен в ШИЗО на 15 суток, а затем от своих показаний отказался. Эти заявления публиковались в сети «Гулагу.нет», методы владельцев которой вызывают у правозащитников, скажем так, ряд вопросов. Что, впрочем, не отменяет необходимости проверки изложенного. Однако были ли такие проверки и каковы их результаты, неизвестно.

Первоходов в 18-й колонии нет, это зона строгого режима для осужденных повторно. У людей не по одной ходке за плечами. Однако до недавнего времени гласные и негласные правила тут действовали: одни сидят, другие охраняют. Без перегибов. По крайней мере, о том, чтобы заключенные «вскрылись», то есть пошли на крайние меры, здесь не слышали давно. Между тем, по словам одного из наших собеседников, в среду вены вскрыли 10 человек.

Об их состоянии доподлинно неизвестно пока ничего. УФСИН о них молчит; по нашим данным, по крайней мере, один из них получил действительно серьезные повреждения и находится в хирургическом отделении.