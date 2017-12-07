«Будет большой крик»

В среду 6 ноября президент США Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля, туда же он приказал перенести американское посольство из Тель-Авива. Решение Трампа взбудоражило мировое сообщество, руководство палестинской группировки ХАМАС уже объявило 8 декабря для США «днем гнева» и призвало устроить третью интифаду, то есть восстание против Израиля. «Новая газета» разбирается, зачем США нужен Иерусалим, и как это может повлиять на ситуацию в регионе.

Борьба за Иерусалим

Историю конфликта рассказывает доктор политических наук Александр Шумилин:

— Согласно резолюции ООН от 29 ноября 1947 года территорию Палестины должны были разделить на два государства — еврейское и арабское, а Иерусалим должен был получить особый статус и стать городом трех религий. Однако пять стран: Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания (Иордания) отказались следовать этому плану и объявили войну только что образовавшемуся Израилю. Израиль эту войну выиграл и оккупировал Западную часть Иерусалима.

В 1967 году случился новый конфликт в регионе, в ходе которого Израиль в том числе «освободил» Восточную часть Иерусалима и присоединил ее. Спустя 13 лет, в 1980 году, Израиль объявил о создании единого Иерусалима — столицы Израиля. При этом все священные места для мусульман отдал под покровительство Иордании, христианские — Папе Римскому, а еврейские взял под свое крыло.

Однако вопрос оставался не решенным, и в 1990-е годы мировые игроки вновь попытались договориться о создании автономного государства Иерусалим. Израиль утверждал, что Иерусалим — неделим, поэтому это столица Израиля и никакой другой страны. Палестине же предлагал перенести столицу в пригород Иерусалима — Абу Дис.

Палестинцы, поддерживаемые арабскими странами, считали, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их страны.

Мировые игроки не признавали объединение Иерусалима, однако соглашались с тем, что Западная часть города принадлежит Израилю.

Дискуссии о том, как решить это вопрос, длятся до сих пор, и никаких подвижек — нет. Мировые лидеры ждут, пока Палестина и Израиль договорятся, и это решение они поддержат. Однако за четверть века, пока весь мир находится в режиме ожидания, в палестинской среде образовалась группировка ХАМАС («Харакат аль-мукавама аль-исламиййа» — «Исламское движение сопротивления»), цель которой — уничтожить Израиль.

США и Израиль

США, как мировой игрок, не могли оставаться в стороне. В 1995 году занимавший тогда пост президента Билл Клинтон подписал закон о признании объединенного Иерусалима и переводе туда посольства из Тель-Авива. За исполнение закона назначался ответственным президент, который в праве отсрочить вступление документа в силу, если он угрожает национальным интересам штатов.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото EPA

Начиная с 1995 года, Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама откладывали исполнение закона каждые полгода. Единственный кто отважился его реализовать — Дональд Трамп.

По словам российского востоковеда Алексея Малашенко, американский президент выбрал очень удачный момент для заявления, которое укладывается в стратегию США, и у этого заявления будут далеко идущие последствия. «Это не очередной эксцентричный шаг Трампа, а осознано принятое решение», — уверен Малашенко.

Таким образом, Вашингтон продемонстрировал, что он поддерживал Израиль и будет поддерживать его. «Это такая форма доказательства влияния в этом регионе. Безусловно, признание США Иерусалима за Израилем укрепит отношения двух стран», — считает эксперт.

Малашенко пояснил, что в последнее время Израиль «чувствовал все меньше внимания», вопрос Иерусалима оттенили «Арабская весна», война в Сирии, борьба с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В результате ощущалось состояние «непредсказуемости», однако рано или поздно вопрос о статусе Иерусалима должны были поднять снова.

Говоря о реакции арабского мира, эксперт признает, что «будет большой крик на лужайке», будут и выступления ХАМАС, и погромы посольств, однако все «пошумят и успокоятся», России же придется «покрутиться».

Реакция

Как бы там не было, решение Трампа взволновало мировое сообщество, но не Израиль. Президент страны назвал заявление американского президента «лучшим подарком» к предстоящему 70-летию еврейского государства. Премьер-министр страны Бенджамин Нетаньяху призвал государства также переносить свои посольства в Иерусалим, однако пока этого никто не сделал.

Такие заявления соседа «шокируют» Палестину. Посол страны в России Нофаль Абдель Хафиза уверен, что «все это создаст основу для эскалации напряженности в регионе, и без того переживающем трудные времена». Президент Палестины Махмуд Аббас заявляет: «Иерусалим — вечная столица Палестины».

Куда более радикально настроены в ХАМАС. Руководство группировки уже объявило пятницу 8 декабря «днем гнева» для США и началом восстания. Оно призвало палестинцев с Западного берега реки Иордан после пятничной молитвы выразить свое отношение Израилю «всеми доступными методами». Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания намекнул, что призывы к восстанию звучат на фоне годовщины «интифады» (восстания против Израиля в 1987 году).

Более сдержанно реагирует Лига арабских государств (ЛАГ), куда входят 22 страны, в том числе Катар, ОАЭ, Иордания, Египет, Сирия, Саудовская Аравия, Ирак и другие. В ЛАГ назвали бессмысленными переговоры о мирном урегулировании конфликта. Две крупные мусульманские страны Юго-Восточной Азии, Индонезия и Малайзия, также не поддержали решение Трампа.

Последствиями заявления американского президента обеспокоены в ЕС и ООН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала администрацию Трампа выступить теперь с детальными предложениями по урегулированию палестино-израильского конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение Трампа нарушает одновременно и международное право, и резолюции ООН.

В Москве также обеспокоены решением признать Иерусалим столицей Израиля. Российское внешнеполитическое ведомство призывает все стороны конфликта «отказаться от действий, чреватых опасными и неконтролируемыми последствиями». По словам источника РИА Новости в МИД, Москва признает западный Иерусалим столицей Израиля, а восточный Иерусалим — столицей Палестины.

Главы Духовного управления мусульман Чеченской республики Салах-Хаджи Межиева уверен: «Мы, мусульмане, никогда не признаем за правду ложь США, наглым образом пытающихся утверждать, что столицей Израиля является Иерусалим».