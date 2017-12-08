Очень разная живопись

Яркий натюрморт и пейзаж, волшебные города и удивительные образы; масло и акрил, прозрачная акварель и смешанная техника — организаторы выставки представят очень разную живопись, где каждое полотно уникально и дарит вдохновение зрителю.

Эта декабрьская выставка — своеобразный подарок Галереи Икс к Новому году и Рождеству для всех, кому интересна современная культура и живопись. Это комплимент и слова признательности всем друзьям Галереи и искреннее предложение дружбы всем новым знакомым — поклонникам искусства. На выставке будут представлены работы замечательных московских художников.

Кульминацией выставки станет Новогодний праздник Галереи Икс для всей семьи и ярмарка подарков, которые состоятся 16 декабря в 14.00 в выставочном зале.

Вход на праздничное мероприятие по пригласительным билетам, которые можно приобрести у организаторов заранее или перед началом праздника в выставочном зале.

Приходите за вдохновением и праздничным настроением!

Соб. инф.

Выставка работает до 24 декабря. Вход свободный.

Выставочный зал библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева Москва, Бобров переулок, д. 6, стр. 2