Министры с чемоданами

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Если перед вами задача — поискать и переманить к себе одаренных людей, то окиньте взглядом щедрую саратовскую землю, давшую России Николая Чернышевского, Алексея Толстого и Вячеслава Володина. И сейчас есть в Саратове и в области мыслящие и деловые товарищи. А может, уже и нет. Может, вы опоздали, потому что сразу пятерых таких недавно успели обнаружить и пригласить в Йошкар-Олу. Произошла своеобразная утечка мозгов — против течения Волги.

В Марий Эл удивлены все (за исключением тех, кто изумлен): новый глава республики Александр Евстифеев ввел в свое правительство пятерых саратовцев, которых тут знать не знали. Вот какие увесистые должности им достались: первый заместитель руководителя правительства; министр сельского хозяйства и продовольствия; министр социального развития; министр внутренней политики, местного самоуправления и юстиции; министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды.

Неизвестно, когда и как Александр Александрович разглядел подходящих людей в Саратовской области. С другими кадрами это понятнее. Вот, скажем, на должность первого заместителя председателя правительства приглашен Сергей Сметанин, работавший в Арбитражном суде Московской области. Там Евстифеев сам возглавлял этот областной суд и именно оттуда отправился руководить Марийской Республикой, сбросив мантию по просьбе администрации президента РФ. Или министерство государственного имущества возглавила Наталья Севостьянова — это тоже по-чиновничьи логично: Наталья Владимировна была судьей в том же Арбитраже. Но как возник Саратов? Ведь с этим городом связан не такой уж значительный эпизод биографии Александра Евстифеева: около двух лет он преподавал там в одном из вузов. Вряд ли будущие министры были его студентами, и он зорко приметил: все с рюкзаками, а эти — с портфелями.

Впрочем, портфель — вовсе не обязательный признак министра, будущего или настоящего. Так, Сергей Трухин получил в Йошкар-Оле должность министра без портфеля. Минуточку, уточним: он тоже из Саратова? Нет, он тоже выходец из Арбитражного суда.

Смотрите-ка, арбитражные судьи из столичного региона (мы тут еще не всех перечислили) заняли в руководстве Марий Эл крепкие позиции и прямо теснят саратовских, не говоря уже о местных, марийских (а эти-то как попали в правительство?). Но не надо беспокоиться за Саратов. Пока мы тут разбираемся, откуда Йошкар-Оле больше счастья привалило, пришло сообщение: утвержден новый председатель Счетной палаты Марий Эл. Им стал Сергей Каргальский. А он как раз из Саратова, а не откуда попало.

Дом правительства в Йошкар-Оле впору переименовать в Дом приезжих. Со словами: «Сами мы не местные» — новые министры приступают к знакомству с регионом. А Александр Евстифеев, побыв с апреля врио главы Марий Эл, а потом, в сентябре, избравшись на эту должность, с республикой, видимо, уже ознакомился и, похоже, пришел к выводу, что своих толковых кадров здесь нет. Флаг, гимн и герб есть, а руководить марийским государством некому. То ли это и впрямь так, то ли присланный Москвой руководитель за деревьями леса не видит.

Скоро Новый год. Никто не удивится, если в лесную Марийскую Республику привезут елку из Саратовской области.