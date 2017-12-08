Уроки Клоппа и поворот Жозе

Красно-синие и красно-белые провели во вторник и среду заключительные поединки в групповом этапе главного турнира Старого Света. И на «Олд Траффорд», и на «Энфилде», где нашим командам нужно было сотворить чудо, матчи завершились не в пользу подопечных Виктора Гончаренко и Массимо Карреры. Европейские гастроли столичных оркестров продолжатся в феврале в Лиге Европы.

К 6-му туру у обоих московских клубов оставались шансы на выход в плей-офф. Пусть теоретические, но в отличие от прошлых лет, когда ЦСКА регулярно финишировал в группе четвертым, а «Спартак» смотрел еврокубки по телевизору, они хотя бы были.

«Нам нужно ввязаться в бой и помнить, что мы способны перевернуть любую игру с любым соперником», — заявил тренер армейцев перед матчем, в котором, с одной стороны, даже трехочковый нокаут не гарантировал гостям удачной переправы, а с другой — и ничья при определенном раскладе могла позволить закурить сигару Евгению Гинеру. Собирающемуся, по слухам, до Нового года продать клуб.

Успешно выступив в Англии, мог выгодно продать себя и Александр Головин, намеревающийся махнуть на Запад после чемпионата мира-2018. Ну и премиальные перед зимними каникулами стали бы приятным бонусом для всей нуждающейся в деньгах команды. Короче, даже в отсутствие дисквалифицированных Вернблума и Натхо, а также травмированного Щенникова ЦСКА действовал по принципу: хочешь победить — не бойся проиграть. И манкунианцев в первом акте не без доли везения сдержал. Более того, на перерыв дорогущие парни из «Манчестера», не уступавшие на своем поле 39 встреч подряд, уходили в полной тишине, поскольку прямо перед антрактом Витиньо отправил мяч в ворота Серхио Ромеро рикошетом от спины Дзагоева. И до середины второго тайма все протекало по красно-синему сценарию, пока «дьяволы» не проснулись и дважды не прострелили выжимавших из себя максимум воинов. Однако даже после молниеносных уколов за авторством Лукаку и Рэшфорда армейцы, за которых в ложе почетных гостей переживал уволенный из «Халла» Леонид Слуцкий, продолжали сражаться с хозяевами на равных. И если бы армейцы, заканчивавшие матч полностью российским составом, в концовке избежали поражения, это было бы справедливо, хотя и не повлияло бы на общий итог. Но Дзагоев тонкий пас Константина Кучаева запорол. Тем не менее на пресс-конференции Моуринью отметил рвение и желание юных воспитанников ЦСКА и посоветовал (очевидно, патрону Гинеру) «дать Гончаренко время развить молодые таланты».

Тренер же «Ливерпуля» Юрген Клопп после семикратного концерта на «Энфилде» «Спартаку» ничего советовать не стал, сказав, что «команда соперника не бросила бороться и при 0:2, и при 0:3, и при 0:6». Но Клопп, преподавший Каррере полуторачасовой урок того, как надо настраиваться и проводить решающие матчи, просто проявил уважение к пострадавшему. Ведь на деле гости сопротивлялись ровно до того момента, пока польский арбитр не назначил пенальти в ворота Селихова. Ну а потом Глушаков с партнерами под яростные крики собственных фанатов «Вперед, «Спартак»!» явили миру беспомощность и разгильдяйство в одном флаконе.

Полагаю, наставник сборной России Станислав Черчесов, посетивший игру, и представить не мог, что его «рекорд-2002», когда он в спартаковском свитере пропустил на этом же изумрудном газоне пять мячей, когда-нибудь падет. Но он пал. Москвичи после перерыва почему-то окончательно расслабились. И неудивительно, что «Ливерпуль» во втором тайме с легкостью вколотил еще четыре красивых гвоздя, заставив статистиков рыться в справочниках и искать похожий голевой кошмар в прошлом. И он нашелся: в 1941 году в рамках чемпионата Москвы «Спартак» уступил «Динамо» со счетом 1:7. А вот что касается еврокубков, то красно-белые 6 декабря переписали книгу отечественных «достижений», перебив армейские 0:6 от «Марселя».

«Нам не хватило злости. Но если не считать сегодняшний поединок, то мы хорошо провели групповой турнир и в целом можем занести его себе в актив», — подвел итог крестового похода Массимо Каррера.

Вот только как же выкинуть из головы ливерпульский позор?