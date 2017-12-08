«Небоевые потери» в войне с собственным народом
Международное правозащитное общество «Мемориал» представило обновленную базу данных «Жертвы политического террора в СССР»
Павел Гутионтовобозреватель
В новой версии насчитывается 3,1 миллиона имен. В предыдущем списке, выпущенном десять лет назад, их было на 500 тысяч меньше.
Основой новой базы стали 412 томов Книги памяти с именами жертв сталинских репрессий, вышедшие в регионах России за последние четверть века; к ранее изданным добавились еще 170 книг. Добавились материалы из Грузии и Азербайджана, Украины, Брянской и Сахалинской областей, которых не было в предыдущих версиях.
Что важно — те диски, которые издавались раньше, представляли собой «закрытые» справочные системы. Они не могли пополняться, в новой же версии пополнение возможно, в том числе — графическими материалами. Кроме того, поиск в них можно осуществлять не только по фамилии, имени, отчеству, году и месту рождения репрессированного, но и по образованию, профессии, национальности, партийности и другим параметрам.
Для новой базы данных пришлось тщательно проверить исходные материалы, удалить встречающиеся повторы и очевидные неточности; достаточно сказать, что из прежнего списка было по разным причинам удалено около семидесяти тысяч фамилий. Это понятно: все Книги памяти появлялись в разное время, собирались разными людьми, разной квалификации и опыта. «Так, в Карачаево-Черкесии это «глухие» списки: фамилия, инициалы, год рождения, отсылка к газете, где имя было опубликовано. Такая же ситуация в Ивановской области, — говорит Ян Рачинский, член правления Международного «Мемориала». — В целом ряде регионов вообще ни одного тома Книги памяти не выходило — это Ингушетия, Чечня, Тыва, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Ленинградская, Пензенская, Челябинская и Саратовская области. Еще несколько регионов имеют «символические списки», например, размещенные только в электронном виде… В Приморском крае местный энтузиаст выпустил три тома тиражом в пятнадцать экземпляров. А в Тамбовской области публикацию тиража в 30 экземпляров профинансировал местный представитель «Мемориала»…»
В «Мемориале» констатируют: за последние годы доступ к архивам становится все сложнее, и составлять Книги памяти исследователи практически не могут. Находить какие-то компромиссы удается очень редко, предложение, чтобы к архивным делам допускались хотя бы официально утвержденные редколлегии Книг памяти, силовыми ведомствами отклонено.
«С 2007 года, — говорит Рачинский, — мы добивались, чтобы как-то подвигнуть власть взяться за это дело всерьез. К сожалению, в России федеральной программы по увековечиванию памяти жертв репрессий не было, ее фактически нет и сейчас. Есть лишь «концепция», к сожалению, мало чем подкрепленная. Из 45 пунктов программы, разработанной нами в 2011 году, в концепцию вошли только 14, причем многие наиболее важные, с нашей точки зрения, вещи были упразднены».
И еще важное обстоятельство. Почти половина имен в базе данных — это раскулаченные. В отличие от осужденных в уголовном порядке, раскулаченные реабилитируются только по заявлению — личному или родственников. То есть если семья вымерла целиком, эти люди так и останутся навеки нереабилитированными, их имена канут совершенно. Восстановить их — задача, которая становится с каждым годом все более и более трудной.
Всего же от политических репрессий в СССР пострадало не менее 12 миллионов человек.
Работы еще много…
Личное дело
9 декабря в 19.00 в Сахаровском центре состоится вечер солидарности с Юрием Дмитриевым, председателем карельского «Мемориала», историком, открывшим места массовых захоронений сталинских жертв.
В вечере, который проводит Ассоциация «Свободное слово», примут участие адвокат Виктор Ануфриев, дочь Юрия Дмитриева Катерина Клодт, а также Гарри Бардин, Людмила Улицкая, Михаил Айзенберг, Сергей Гандлевский, Дмитрий Веденяпин, Татьяна Щербина, Вероника Долина, Наталья Мавлевич, Виктория Ивлева, Сергей Лебедев, Герман Виноградов, Юлий Гуголев, Мария Ботева, Максим Амелин, Марина Бородицкая, Лев Оборин, Тимур Шаов.
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