Дело выше пояса

Свердловский областной суд признал незаконным решение нижестоящего суда, который в сентябре отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных сыновей, изъятых органами опеки.

Суд отправил дело на новое рассмотрение, рассказал «Новой» адвокат правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков, представляющий интересы семьи.

Суд также обязал районную инстанцию рассмотреть иск органов соцзащиты о расторжении договора опеки с Савиновских. Ранее это дело было приостановлено до рассмотрения в суде вопроса об изъятии детей.

«Юлия отказалась подписать добровольный отказ от детей, тогда управление соцполитики подало иск о расторжении договора о приемной семье в Орджоникидзевский районный суд, который заявил, что не будет его рассматривать, пока не вступит в силу решение об изъятии детей, — рассказал адвокат Алексей Бушмаков. — Мы говорили, что это разные дела, они не связаны друг с другом, просили рассмотреть. Сегодня суд признал это решение незаконным и обязал-таки районный суд рассмотреть иск по существу».

В конце ноября органы опеки отказали мужу Юлии Евгению Сокову в усыновлении двух приемных мальчиков. Отказ тогда пояснили тем, что Соков якобы не обладает доходом, который обеспечит детям прожиточный минимум. Сам он работает замдиректора в коммерческой фирме и живет в двухкомнатной устроенной квартире.

«Мы понимаем, что реальной причиной стала операция Юлии на груди, — обращает внимание адвокат Алексей Бушмаков. — И это никак не может быть поводом для столь жестких действий чиновников. Страдают ведь в итоге дети. Оба ребенка уже три месяца находятся в детдоме».

Напомним, в конце августа органы опеки забрали приемных детей, которых воспитывали Соков и Савиновских. Семья рассказала, что органы опеки обвинили женщину в «незаконной операции по смене пола». По словам Савиновских, речь идет об операции по удалению молочных желез седьмого размера, которую она сделала из-за неудобств и проблем со здоровьем. Чтобы подготовить себя к этой операции, женщина вела блог от имени выдуманного трансгендера. «Блог был творческим, — говорит Юлия, — и давно удален». У Сокова и Савиновских есть трое родных детей. Семья всерьез опасалась, что органы опеки отнимут и их.

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