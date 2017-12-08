На свободу с чемоданом евро

5 декабря суд города Экс-ан-Прованса рассмотрел доводы обвинения и защиты. На рассмотрении присутствовал сам Керимов, приехавший в компании нескольких охранников, а также российский вице-консул в Марселе. Заседание длилось несколько часов, после чего суд объявил, что вынесет решение на следующий день, в среду.

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр требовал отправить Керимова под арест на время разбирательства. Прокурор заявлял, что решение об освобождении Керимова под залог является «непропорциональным риску», а также «финансовым возможностям» подозреваемого и не «не соответствует уровню дела».

Он заверил, что в «деле Керимова» речь идет не только о занижении стоимости вилл (примерно на 400 млн евро), но и о ввозе во Францию чемоданов, набитых десятками миллионов евро.

Керимова суд оставил на свободе, но увеличил сумму залога до 40 млн евро. До этого Керимов находился под подпиской о невыезде (ранее суд отпустил его под залог в 5 млн евро).

Суд также оставил на свободе Седрика Фожру, которого прокуратура считает управляющим керимовскими виллами. Ему тоже увеличили сумму залога: со 140 до 800 тысяч евро. Кроме того, суд принял решение освободить из предварительного заключения агента по недвижимости Ирину Садикову. Она должна внести залог в размере 300 тысяч евро.

Садикову задержали 25 ноября по обвинению в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов». Ранее было известно только, что задержанная — «46-летняя агент недвижимости из Ниццы». Как утверждает источник AFP, Ирина Садикова призналась в том, что получила 2 млн евро комиссионных за продажу виллы, а затем «укрыла эти деньги в Швейцарии». Следствие подозревает, что настоящим хозяином виллы является Сулейман Керимов.

Напомним, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Следствие считает, что Керимов в течение нескольких лет покупал на Лазурном Берегу виллы по заниженным ценам. Речь идет о приобретении пяти вилл на общую сумму более 400 млн евро. Сумма неуплаченных с этих сделок налогов — десятки миллионов евро.

В Кремле и МИД России заявляли, что сенатор имеет дипломатический паспорт и обладает иммунитетом, однако выяснилось, что сенатор отправился в Ниццу по личным делам и без диппаспорта. В МИД Франции отмечали, что дипломатический иммунитет Керимова не распространяется на суть предъявленных ему обвинений.