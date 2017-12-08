«Я хотела остаться в Алеппо, пока однажды граната не пролетела над моей головой»
Подростки, бежавшие от войны в Сирии, Сомали, Эфиопии и Украине, рассказывают свои истории со сцены
Суад, 19 лет, Алеппо (Сирия),
приехала в Германию в 2016 году
«Я хотела остаться в Алеппо, пока однажды граната не пролетела над моей головой»
— Мне тогда повезло. Я переезжала из дома в дом — раз за разом, потому что каждый предыдущий уничтожали бомбы. Бомбардировщики разрушили наш дом, затем — дом дяди, тёти, соседей. И мы искали общее укрытие. Самолеты не давали нам покоя: один улетал, прилетал следующий — и так постоянно. На улицах Алеппо везде валялись тела — мы переступали через них. Мои соседи умерли от ядовитого газа. Вся семья — мать, отец, дети.
В Сирии каждый знает, как сделать противогаз из пластиковых бутылок от Кока-Колы. Люди там, несмотря ни на что, держатся вместе, делятся водой и едой. Ведь купить что-то необходимое невозможно, все стоит в разы дороже, чем обычно. Люди переживают в десять раз больше, чем попадает в сюжеты новостей.
Вместе с сестрами я поехала в Турцию. На границе меня чуть не застрелили, а за неделю до этого убили мою сестру.
У меня много друзей — немцев и ребят из других стран. Мне кажется, что им некомфортно, когда я в хиджабе: они как будто стараются отдалиться от меня. Раньше я носила хиджаб, хоть и не постоянно. Сейчас в нем я чувствую себя чужой.