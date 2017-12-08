Новая газета
Сюжеты

«Я хотела остаться в Алеппо, пока однажды граната не пролетела над моей головой»

Подростки, бежавшие от войны в Сирии, Сомали, Эфиопии и Украине, рассказывают свои истории со сцены

Общество

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Фото: Глеб Пайкачев, для проекта «Глаза в глаза»

Суад, 19 лет, Алеппо (Сирия),
приехала в Германию в 2016 году

«Я хотела остаться в Алеппо, пока однажды граната не пролетела над моей головой»
 

— Мне тогда повезло. Я переезжала из дома в дом — раз за разом, потому что каждый предыдущий уничтожали бомбы. Бомбардировщики разрушили наш дом, затем — дом дяди, тёти, соседей. И мы искали общее укрытие. Самолеты не давали нам покоя: один улетал, прилетал следующий — и так постоянно. На улицах Алеппо везде валялись тела — мы переступали через них. Мои соседи умерли от ядовитого газа. Вся семья — мать, отец, дети.

В Сирии каждый знает, как сделать противогаз из пластиковых бутылок от Кока-Колы. Люди там, несмотря ни на что, держатся вместе, делятся водой и едой. Ведь купить что-то необходимое невозможно, все стоит в разы дороже, чем обычно. Люди переживают в десять раз больше, чем  попадает в сюжеты новостей.

Вместе с сестрами я поехала в Турцию. На границе меня чуть не застрелили, а за неделю до этого убили мою сестру.

У меня много друзей — немцев и ребят из других стран. Мне кажется, что им некомфортно, когда я в хиджабе: они как будто стараются отдалиться от меня. Раньше я носила хиджаб, хоть и не постоянно. Сейчас в нем я чувствую себя чужой.

перейти на спецпроект «глаза в глаза»
В международном спектакле «Zwischenraum»/«Цель визита» подростки-беженцы играют самих себя. В историях, стихах, сценах, масках, рисунках они представят свои воспоминания, мысли, идеи, страхи и мечты. О том, как они интегрируются в новое для себя общество, как проходят реабилитацию и как преодолевают эту боль — рассказывает проект «Глаза в глаза» (при поддержке Amnesty International и Silamedia). 
Теги:
подростки, спецпроект, сирия, алеппо, беженцы

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