«Вы сейчас правду говорите?»

Первый раз за все время процесса заседание началось вовремя. Белых завели в зал ровно в 12:00. Судья Татьяна Васюченко сказала, что на 14:00 запланирована видеосвязь с судом Кирова, будут допрашивать бывшего гендиректора Нововятского лыжного комбината (НЛК) Владимира Сысолятина.

Перед этим адвокат Андрей Грохотов попросил об исследовании данных дел оперативного учета. Однако сторона обвинение опротестовала ходатайство, ссылаясь на то, что документы, которые подлежат рассекречиванию, есть в материалах. Судья отклонила ходатайство, но согласилась затребовать документ, объясняющий причину оперативно-розыскных мероприятий.

Следом Грохотов просит допросить свидетеля Алексея Пыхтеева, потому что его скоро будут госпитализировать, позднее он не сможет участвовать в процессе. Судья Васюченко соглашается. Пыхтеев познакомился с Белых в конце 90-х годов, с 2001 года он помогал ему в избирательной кампании в заксобрание Пермского края. С 2006 года у свидетеля свой бизнес, занимался гостиничным бизнесом, недвижимостью, владеет медиа в Кирове.

Грохотов спрашивает, передавал ли ему Белых деньги в 2016 году:

— Никита Юрьевич, как всегда, пригласил меня на день рождения в Киров. Соответственно, я прилетел 13-го июня в Киров на самолете. Поехал в резиденцию, где праздновался день рождения, — отвечал Пыхтеев, добавляя, что он был одним из первых гостей.

В какой-то момент, продолжил он, Белых попросил отойти поговорить. Во время этого разговора Белых якобы передал ему 50 тысяч евро, чтобы Пыхтеев перевел их на счет кировского Военно-исторического общества.

— Мы пошли по направлению к его дому. Он сказал, что у него есть просьба, что нужно перечислить 200 тысяч евро в эквиваленте в рублях в Военно-историческое общество кировское, что он мне сейчас передаст 50 тысяч. Никита Юрьевич пояснил, что в следующий мой приезд он либо мне передаст оставшиеся средства, либо, скажет, что дальше.

Вернувшись на следующий день в Пермь, Пыхтеев положил эти деньги в свой рабочий сейф. Позднее Белых задержали, рассказал свидетель, и он забыл про 50 тысяч евро.

— Я пребывал в шоке, потому что, зная его, я такого представить себе не мог. Для меня это нонсенс и шок. Я думал, что эта ситуация разрешится, что нелепая ошибка какая-то случилась, — поделился он.

— Сколько времени пролежали эти денежные средства, какова их судьба? — спросил адвокат.

— После Нового года, конец 16-го и первая половина 17-го, у меня был жесткий загруз по работе, я не вылезал из командировок. Эта история просто вылетела из головы. Где-то в конце мая 2017-го я проводил ревизию своих финансов, подводил промежуточные итоги, и вспомнил про эти деньги. Как поступить, я опять же не знал, потому что уточнить у Никиты Юрьевича я не мог никаким образом, не понимал, имеет смысл их перечислять или не имеет. В итоге решил все же просьбу исполнить, по крайней мере, в том размере, в котором передавалась.

По словам свидетеля, это не первая просьба Белых, связанная с деньгами. В 2008 году после продажи своих активов Белых попросил Пыхтеева хранить у него 70 млн рублей. Бывший губернатор боялся, что они будут потрачены.

— Он предложил мне хранить эти деньги. Попросил, чтобы я из этих средств оплачивал содержание его детей, обучение старшего сына Юры. Для меня это было интересно, потому что после кризиса 2008 года было сложно кредитоваться. Я должен был передавать супруге порядка 200-250 тысяч рублей в месяц, на обучение старшего сына, если в рублях — в районе 2,5 млн рублей в год. Периодически Белых просил меня, когда я ехал в Киров, привозить какие-то суммы. На что, он мне не пояснял. Пару раз я слышал, что он их использовал на благотворительные проекты.

— Сколько из этих средств осталось на текущий момент?

— Если грубо, с 2008 по середину 2016 года порядка 50 млн израсходовано.

Возвращаясь к вопросу о деньгах, который Белых передал ему летом 2016 года, Пыхтеев добавил, что хотел рассказать об этом адвокатам.

— На тот момент, сказал, что у меня для них есть некая информация, которую я хотел бы сообщить. 19 июня 2017 года я прилетел в Москву по своим делам. У меня была с утра встреча в районе Павелецкого вокзала, там же после этой встречи я зашел в отделение Сбербанка, конвертировал по текущему курсу эти средства — 50 тысяч евро. И попросил там же их отправить в качестве пожертвования в кировское Военно-историческое общество, — описывает Пыхтеев. После этого он связался с Грохотовым, однако он не смог встретиться, потому что шел в СИЗО к Белых. В офисе он встретился с коллегами адвоката Кудряшовым и Ярош, им рассказал о деньгах.

По словам Пыхтеева, он не давал показания на следствии. Однако с ним пытался связаться бывший заместитель Белых Сергей Щерчков, предлагал встретиться с человеком из ФСБ, который курировал правительство Кировской области. От предложения Пыхтеева встретиться с ним и его адвокатом этот человек отказался. Уже осенью свидетелю позвонил другой человек, который представился Денисом Тарабаркиным, сотрудником ФСБ, который состоит в группе сопровождения по делу Белых. В один из приездов Пыхтеева в Москву, он встретился с Тарабаркиным.

— Разговор был крайне странный, продолжался от силы в течение минут 10. Денис спросил, как у меня дела с бизнесом. Я сказал, что вроде нормально. Он спросил, а как дела в гостиницах. Я уточнил, о чем идет речь. На что он мне сказал, что мы все про вас знаем. На что я ему ответил, что я действительно владел гостиницей в середине 13-14 года, после чего я ее продал. На что он мне сказал: «Да ладно мы все про вас знаем». Потом он спросил про бизнес Белых и снова повторил: «Мы все про вас знаем».

Вопросы начала задавать прокурор Дятлова. Она уточнила, в каком году Пыхтеев купил медиа-бизнес. «В 2013 году», — ответил он. Прокурор спросила, освещали ли СМИ, которыми он владел, работу губернатора. Свидетель рассказал, что не вмешивался в их работу.

— У кого вы купили?

— Фамилию сейчас не вспомню.

— Ни одной?

— Ни одной. Там было в группе порядка 8-9 компаний.

Прокурор настойчиво спрашивает, почему Пыхтеев только спустя год вспомнил о деньгах, почему перевел их. Свидетель объяснил, что был в шоковом состоянии, а потом просто не знал, что делать, у него была только часть денег, которые просил перевести Белых. Дятлова снова просит описать тот день, когда Пыхтеев перевел деньги и встретился с адвокатами. Она называет «счастливой случайностью», что от отделения Сбербанка до офиса защитников идти пешком семь минут.

— Алексей Юрьевич, вы сейчас правду говорите?

— Да.

Судья подгоняет участников процесса, потому что в 14:00 запланирована связь с судом в Кирове. Алексей Сысолятин с 2008 по 2013 год он работал гендиректором НЛК. Сысолятин рассказал о работе инвестиционных проектов предприятия и работе с бывшим владельцем комбината Альбертом Ларицким. По его словам, Ларицкий появился на НЛК в 2009 году, он нашел новый банк, который профинансировал проект.

— Ларицкий усложнил задачу и решил внести его как приоритетный проект, который предполагал, что лес предприятию будет выделяться без конкурса и на льготных условиях. Данную заявку мы подготовили, резервировали нужные нам лесные участки, затем отправили документы в правительство Кировской области, — объяснял Сысолятин, отмечая, что в марте 2010 года проект зарегистрировали как приоритетный.

Отношения Ларицкого и Белых свидетель описал как дружеские. «Если какой участок леса не согласовывали, то Ларицкий обращался к Щерчкову, если не получалось решить сразу, обращался к губернатору», — продолжил он.

— Вам известно что-то о передаче денежных средств от Ларицкого губернатору Кировской области? — спросила прокурор.

Сысолятин рассказал, что Ларицкий весной 2012 года «попросил меня, так как он уже договорился с Щерчковым, передать, как он выразился, "котлету", и передал пакет». Сам Ларицкий этого сделать не мог, потому что улетал срочно в Москву. Свидетель заглянул в пакет, там лежали деньги. По словам Сысолятина, это была благодарность за передачу лесных участков НЛК и «Кировлесу».

— На сленге Ларицкого «котлета» это что? — уточнила Дятлова.

— На его сленге это конкретно очень — «взятка».

— Как вы для себя поняли, эти деньги кому предназначались?

— Он четко сказал, что это надо передать Щерчкову для Белых, что это его благодарность.

Следом после прокурора вопросы начал задавать Белых, выясняя у Сысолятина детали его работы в НЛК и «Кировлесе». Свидетель подробно рассказывает о патронажном сертификате губернатора, инвестпроектах предприятий, аренде участков. В какой-то момент между ним и Белых возникает словесная перепалка.

— Я вас прошу, мы сейчас не на совещании в правительстве! — прерывает их судья. Она также напоминает участникам процесса, что уже поздно, и просит Сысолятина прийти в следующую пятницу. Он соглашается.

Следующее заседание по делу Белых состоится в среду, 13 декабря. На нем должен присутствовать бизнесмен Юрий Зудхаймер. В пятницу, 15 декабря, продолжится допрос Сысолятина.