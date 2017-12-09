Новый год в «серой зоне»

Серые зоны… Так называют на Донбассе линию соприкосновения, нейтральную территорию, зазор между воюющими сторонами. Это не узкая полоска земли, а многие километры, десятки поселков и около 50 тысяч людей, живущих там с самого начала войны.

Прифронтовые поселки Коминтерново, Широкино, Попасная, 6/7 много раз переходили из рук в руки. Уцелевшие дома там можно пересчитать по пальцам. О том, чтобы поесть нормальной еды, поспать без выстрелов, помыться горячей водой, можно только мечтать. Ни света, ни газа — ничего. Но за три года они уже привыкли так жить.

С осени 2014-го чуть ли не единственными волонтерами, которые доезжали до этих заброшенных и опасных мест были «ангелы», гуманитарный батальон «Ангел». В те времена их можно было принять за бойцов «ДНР» (камуфляж, автоматы), но это ложное впечатление. Они не ополченцы и вообще не военное формирование. На их счету больше десяти тысяч мирных жителей, эвакуированных из-под огня. И много тонн доставленной помощи, средства на которую они собирают в соцсетях.

Фото: Алексей Смирнов / ВКонтакте

Рассказывает Алексей Смирнов, руководитель гуманитарной группы «Ангел».

Алексей Смирнов руководитель гуманитарной группы «Ангел»

— Эвакуировать людей из серых зон невозможно. Мы просто не в силах обеспечить такое количество транспорта и жилья. У многих элементарно нет документов, они сгорели в обстрелах и пожарах. А я не возьму на себя ответственность вывозить маленьких детей в чистое поле. Спасти пять или десять человек вполне реально, и мы это делаем. Но на всех никто не предоставит жилья — ни в ДНР, ни в России. И на Украине, насколько я знаю, тоже.

Мы регулярно подвозим им еду и лекарства, а под Новый год собираем подарки для детей. Прошлой зимой в Старомихайловке раздавать их пришлось под обстрелом. Там и матери-одиночки, и многодетные семьи, как их бросишь? Никакие гуманитарные конвои туда не доходят, эти люди никому не нужны.

В поселке Гольма, это один из самых обстреливаемых районов Горловки, третий год живет с пятью детьми отец-одиночка Илья Григорьевич. Их дом уцелел чудом: снаряд пробил стену, развалил печь на кухне и откатился под стол, не взорвавшись. Стекла, вылетавшие от близких разрывов, они меняли уже несколько раз. Редко получается купить новую одежду, а накрыть новогодний стол и вовсе из разряда невозможного.

Просим всех, кто хочет и может помочь детям из серых зон, привозить подарки на московский склад группы «Ангел» по адресу ул. Школьная 23. Или звонить +79851985915

В приоритете детские новогодние наборы, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения, детское питание, подгузники и лекарства. Дети очень ждут подарков и будут рады любому проявлению внимания. Хочется, чтобы Новый год действительно стал для них праздником.

Сбор подарков продлится до 15 декабря.