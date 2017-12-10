«Я прошу ПАСЕ вернуть право голоса российской делегации»

Я, Али Феруз (имя по паспорту — Нурматов Х.Т.), автор «Новой газеты», сейчас нахожусь в тюрьме для мигрантов Сахарово в городе Москве. 1 августа 2017 года российский суд принял решение принудительно выдворить меня в Узбекистан. В Узбекистане меня ждет мучительная смерть. До этого я несколько лет пытался получить убежище в России. 4 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение применить правило 39 своего Регламента, которое запрещает России принудительно высылать меня в Узбекистан до рассмотрения моей жалобы в ЕСПЧ.

Власти России, следуя этому решению, не высылают меня в Узбекистан. Я знаю точно, что до сих пор я жив только благодаря этим двум вещам: благодаря решению ЕСПЧ и соблюдению Россией данного решения. С момента появления Совета Европы одним из важных достижений организации стало принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Как мне известно, одна из важных задач Совета Европы — защита прав человека.

Благодаря деятельности Совета Европы я жив. Я уверен, что не только мне, но и очень многим людям Европейская конвенция помогла и поможет защитить свои права.

Год назад я был на семинаре по конфликтологии, который вел представитель норвежского Центра мира и диалога им. Ф. Нансена Горан Лоянчич. Он рассказал про важность диалога в решении любого конфликта. Благодаря этому семинару я пересмотрел свою позицию в отношении разрешения конфликтов. Я уверен, что для решения проблем, связанных с защитой прав человека, и для развития этого института, очень важен диалог. Как нам известно, для этого каждая сторона должна иметь право голоса. Без голоса диалог невозможен.

Уважаемые участники Бюро ПАСЕ, я как правозащитник, журналист и человек, жизнь которого полностью зависит от участия России в Совете Европы, прошу вас дать право голоса российской делегации в ПАСЕ для развития и улучшения института защиты прав человека в России и в международном сообществе.