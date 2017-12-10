Где, кого, за что

Полтора года за удар по дубинке

Очередной приговор за акцию Навального

Где: Тверской районный суд Москвы

Кто: Дмитрий Крепкин

Статья: применение насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ)

Приговор: 1 год и 6 месяцев колонии

В четверг 7 декабря Тверской суд огласил приговор Дмитрию Крепкину, которого обвинили в применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК) на антикоррупционной акции 26 марта.

По версии следствия, на акции против коррупции, которая состоялась 26 марта на Пушкинской площади, он ударил в бедро сотрудника ОМОНа Михаила Звонарева. Крепкин свою вину не признал и настаивает, что тот его удар пришелся по резиновой дубинке.

Обвинение просило для Крепкина три года колонии общего режима. Защита просила оправдать активиста. Адвокат Крепкина Ильнур Шарапов из «АГОРЫ» указывал суду на то, что потерпевший в суде и человек на видео нападения — это разные люди. Лица потерпевшего не видно, но видно рацию, которые выдают только руководящему составу. А Звонарев — старший сержант, ему рация не положена по званию. На видео у потерпевшего нет сержантских лычек.

Обвинение строилось на видеоролике с места событий. Однако на видео участники видны со спины, и сказать, что именно произошло, по нему трудно. Видно, что Крепкин совершает какое-то движение, но самого удара не видно. В ходе прений потерпевший Звонарев заявил, что обиды на Крепкина не держит, и оставил решение о наказании для подсудимого на усмотрение суда.

Дмитрий Крепкин признан виновным в «применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти» и получил полтора года колонии общего режима.

Фигурантами «дела 26 марта» о применении насилия к полицейским на акции «Он вам не Димон» стали семь человек. Актер Юрий Кулий признал вину, получил восемь месяцев колонии-поселения и 1 декабря вышел на свободу. На вопрос, зачем он признал вину, Кулий отвечал, что рассчитывал на условный срок. Он обжаловал приговор, но Мосгорсуд оставил решение суда в силе.

Столяр Александр Шпаков, также признавший вину, был приговорен к году и шести месяцам колонии. Андрей Косых признал вину и получил три года и восемь месяцев колонии — пока самый большой срок. Активист Станислав Зимовец, не признавший вину, был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. Алексей Политиков был приговорен к двум годам колонии, Мосгорсуд скинул ему полгода. В Тверском суде продолжается рассмотрение дела Дмитрия Борисова.

Надежда Прусенкова,

«Новая»,

ОВД-Инфо

Где, кого, за что

Дело «Роснано»

8 декабря Черемушкинский районный суд вернул в прокуратуру дело экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 млн рублей.

Ранее, 24 ноября, в суде в качестве свидетеля защиты выступил действующий глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он назвал своего предшественника «одним из самых высококвалифицированных специалистов по инвестициям в стране», ответственность за долги компании взял на себя.

«Театральное дело»

6 декабря Московский городской суд отказал в удовлетворении жалобы об аресте имущества худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Ранее Басманный суд арестовал недвижимость Серебренникова в Германии, автомобиль и денежные средства, на счетах и наличные, всего около 60 тысяч евро, 4 тысячи долларов и 360 тысяч рублей. Также в «Гоголь-центре» арестован рояль.

По словам защитника Дмитрия Харитонова, арест имущества — это чрезмерно, так как максимальный штраф, который может грозить Сереберенникову, — 1 млн рублей. Однако судья постановила оставить решение Басманного суда о наложении обеспечительных мер без изменения. Ранее, 4 декабря, Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста Кирилла Серебренникова до 19 января 2018 года.

Дело «Банды Амазонок»

Ростовский областной суд вынес приговор по делу банды «ростовских амазонок». Ранее коллегия присяжных признала Инессу Тарвердиеву, ее дочь Викторию Тарвердиеву, Сергея Синельника и его жену Анастасию Синельник виновными в предъявленных им эпизодах (бандитизм, убийство, покушение на убийство, разбой, хищение и незаконный оборот оружия).

Тарвердиеву приговорили к 21 году лишения свободы, ее дочь — к 16 годам, Анастасию Синельник — к 19 годам, ее мужа — к 20 годам лишения свободы. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших 12,5 млн рублей морального вреда.

По версии следствия, Тарвердиева вместе с сожителем Романом Подкопаевым в 2007 году создала банду, которая нападала на местных жителей и полицейских на территории Ставрополья и Ростовской области. Позже в группировку вступил Сергей Синельник со своей супругой Анастасией — сестрой Подкопаева, а также дочь Тарвердиевой Виктория.

Суд вынес приговор за преступления, совершенные с 2007 по 2009 год — десять убийств и одно покушение на убийство. По версии следствия, члены банды также убили сотрудника нижегородского СОБРа Дмитрия Чудакова, его жену и двоих детей на трассе М-4 «Дон» в июле 2009 года. («Новая» подробно писала о деле, № 133 от 2 декабря 2017 года. И есть основания считать, что члены банды могли взять на себя вину за те преступления, которых они не совершали. — Ред.).

СК также продолжает расследовать еще десять убийств, произошедших в регионе в период с 2007 по 2013 год. После завершения расследования по этим эпизодам фигуранты дела снова предстанут перед судом.

Дело о взломе дневника

Советский суд Новосибирска вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего школьника Владимира Жоглика, обвиняемого во взломе весной 2015 года электронного дневника. По версии следствия, ученик гимназии взломал электронный дневник и в течение месяца исправлял оценки себе и одноклассникам.

«Уголовное дело возвращено прокурору Советского района Новосибирска для устранения препятствий его рассмотрения судом», — говорится в сообщении суда. Гимназия № 5, где учился Жоглик, не смогла подтвердить ущерб, который был нанесен действиями школьника.

Сейчас Жоглик находится под подпиской о невыезде.