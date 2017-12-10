Разговор зашел о сексуальном согласии. О чем же еще говорить после обеда в мужской компании, тем более когда кругом сплошной Харви Вайнштейн и голливудские разоблачения?

«Было у меня целых три таких случая, — ​сказал один из нас, мой старинный приятель. — ​Вернее, два с половиной. Поскольку второй случай был похож на первый до степени полной неотличимости, поэтому первые два я считаю за полтора… Ухаживал я за одной девушкой, своей однокурсницей, и вот однажды, чувствую, наступает прекрасный момент: я ее провожаю из гостей, мы оба немного пьяные, веселые, на улице поздняя осень, почти уже зима, холодно, мы оба без перчаток, у нее замерзли руки, я их грею в своих ладонях, дышу на них, потом расстегиваю куртку, прижимаю себе к груди — ​в общем, все, как в советском фильме. Как-то так само вышло, что мы поехали не к ней, а ко мне, у меня как раз никого дома не было. Уже на подходе к дому целуемся. Ну что тут долго рассказывать: снимаем свитера или что там на нас было, бросаемся на кровать, она обнимает и гладит меня вполне, что называется, однозначно, я уже совсем готов — ​и вдруг она: «Не надо». Я, конечно, думаю, что это все игра, я что-то ей шепчу вроде «Надо, обязательно надо», а она свое: «Не надо!» И, главное, на полном серьезе!

Я хоть и молодой совсем был, но все-таки умел различать, где человек притворяется, а где на самом деле правда. «Не надо, — ​шепчет, — ​прошу тебя». А я, значит, штаны с нее стараюсь стащить. Она отбивается и чуть не плачет: «Не надо, не надо, умоляю!» На этом слове меня как водой окатило. Девушка, которая мне нравится, с которой я уже полгода как дружу, хожу в кино, дома у нее бывал, знаю, как ее родителей зовут, — ​она меня умоляет. Умоляет, понимаете? Ну я же не скотина! Я ей говорю: «Все, все, моя хорошая, прости, не бойся…» Лег на спину, подложил руку ей под голову, погладил ее по макушке, по плечу. Лежим так минуту, две, пять. За окном ночь. Редкие машины проезжают. Какая-то вывеска на доме напротив мигает то зеленым, то синим, то красным. «Храните деньги в сберегательной кассе», типа. Она вдруг встает, натягивает свитер, идет к двери.

— Ты куда? — ​встаю следом.

— Лежи, слабак! — ​говорит через плечо и идет в прихожую.

Оделась и вышла. Я потом встал, за ней дверь запер.

Второй случай ну просто почти точно такой же. Вся разница, что не у меня дома, а в гостях у друга, и с девочкой только что познакомился. Танцы, объятия, прижимания, поцелуи, дальняя комната, запертая дверь, всякие штучки на грани, и в последний момент: «Ой, не надо, ой, я боюсь, ой, ты мне правда нравишься, но не сегодня, ладно? Только не сейчас, пожалуйста». А потом, когда я от нее отстал — ​злым шепотом: «Тоже мне, мужчина…»

— Так что в сумме полтора раза, — ​засмеялся мой приятель.

А третий случай вообще чудесный.

Я был влюблен и сделал предложение. А она мне отказала. Причем не просто «нет», а со смехом и издевкой. «Ты что, мыла объелся? Посмотри на себя и на меня! Чтоб я! Да за тебя — ​за тебя замуж?» Она была очень красивая, да. И папа у нее был генерал. Ну ладно. А мы с ней работали вместе. На одном этаже, хотя в разных отделах. Проходит месяц, другой. Вдруг встречаемся на лестнице. Она стоит, курит. Я тоже вышел покурить. И, значит, с ней столкнулся. Не убегать же! Подхожу, достаю сигареты. Она улыбается, чиркает зажигалкой, дает мне огоньку и говорит:

— Не обижаешься?

— Да нет, — ​говорю. — ​Какие обиды? Жизнь.

— А если я сейчас скажу «да, я согласна», что тогда?

— Тогда поговорим, — ​улыбаюсь в ответ. Все-таки она мне очень нравилась. — ​Тогда обсудим перспективы…

— Смешной ты, — ​говорит она. — ​Вот я бы на твоем месте, после того, как я тебя послала, я бы знаешь, что? Я бы меня — ​она в себя пальцем потыкала и почему-то перешла на мужской род — ​я бы такую тварь избил, изнасиловал, а потом бы не женился!

Бросила сигарету и ушла.

Так что с тех пор, — ​завершил рассказ мой приятель, — ​с тех пор я вступаю в серьезные отношения с женщиной только после ясно и недвусмысленно выраженного согласия. Моего!»