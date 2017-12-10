Игры и войны

Когда происходит что-то, чего все ждали, то, в общем, ничего не происходит. Путин выдвинулся в президенты — ​и что изменилось в окружающей среде? Он выдвинулся на встрече с рабочими ГАЗа — ​не в Европейском же университете ему было выдвигаться. И спасибо, что не на Архиерейском соборе.

Интересны и важны неожиданности. К очевидному решению МОК отечественные пропагандисты готовились загодя. «No Russia — ​no Games», флаг — ​это святое, «и врагу никогда не добиться…». Путин тоже в этом участвовал — ​он говорил, что выступление под нейтральным флагом унизительно и что злые люди из МОК, а на самом деле американцы, специально все подгадывают к выборам в тщетной надежде внести раскол. Поэтому я, например, ожидал, что Путин, выдвигаясь, выступит с заявлением, что по России со стороны МОК и «западных партнеров» нанесен очередной коварный удар. И, конечно, никаких Игр.

А он вдруг сказал, что, не будем, мол, препятствовать спортсменам, частично и сами виноваты… Как это так, сами виноваты? А как же флаг, честь, не допустим, деды воевали? Забытое чувство — ​за слова президента не стыдно, хоть и добавил он, что нечестно они, мол, там в МОК воспользовались.

Полагаю, он почувствовал некий предел — ​почувствовал, что отказ от Игр приведет к недовольству, что спортсмены проигнорируют его запрет, а кто-то сменит гражданство на любое, позволяющее участвовать в Олимпиаде, хоть на Буркина-Фасо, что народ, привычно обвиняющий во всем Америку, может засомневаться? Не важно, кстати, верны ли его опасения, важно, что впервые за последние годы он ощутил, что не все дозволено.

Что из этого воспоследует? Не в пропаганде — ​ей не впервой разворачиваться на 180 градусов. В реальности. Собственно, есть две возможности.

Во-первых, можно отомстить за испуг и унижение. Не вероломному другу Томасу Баху, другим. Своей «пятой колонне», остатки которой не желают ни заткнуться, ни уехать из страны. Оппозиции — ​реальной, которая ведет себя так, как будто бы в стране должен быть не цирк с конями, а выборы. Все ведь, понимают, гады, а талдычут о честных выборах и допуске Навального. Украине, в которой при всем бардаке никак не удается поставить марионеточное правительство, — ​народ властями недоволен, но под Россию не хочет. И конечно, американцам — ​первопричине всех наших бед и врагам рода человеческого.

Судя по действиям властей в последние годы, именно такая реакция стала бы самой органичной. И толпы холуев и воров в погонах, в рясах и в гражданском, все те, кому уже ничего не светит на Западе, а здесь-то еще есть где развернуться — ​не все украдено, поддержат его на этом пути. И война будет все ближе — ​она уже стала намного ближе, чем еще несколько месяцев назад. И мы нанесем рано или поздно «ответный упреждающий удар» — ​именно так называли у нас на военной кафедре войну с Финляндией.

Но есть, в принципе, и другой вариант, кажущийся, правда, почти фантастическим. Воспользоваться внезапно образовавшимся не окном, а форточкой, щелочкой возможности. Восстановление отношений США с Китаем в эпоху Мао Цзэдуна началось с пинг-понга. Примирительную риторику можно продолжить. Вспомнить, что спорт призван объединять, поблагодарить соперников за честную борьбу. Обнаружить вдруг, что победила дружба.

Запад это с восторгом поддержит — ​воевать никто не хочет. Конечно, санкции не снимут, все проблемы останутся, но не будет лавины новых.

Путин и умные люди в его окружении не могут не видеть тупика и опасности, в том числе и лично для себя. Гаага, которой их пугают, маловероятна — ​ядерное оружие аргумент серьезный, но и изгоями быть не хочется, а самый главный еще и думает: что о нем напишут в учебниках истории? На абсолютно необходимые стране реформы они, думаю, не пойдут — ​это ударит по их собственным интересам. Но отказ от полного безумия, восстановление культурного и прочего безвредного — ​вспомните опыт СССР — ​сотрудничества теоретически возможны.

Правда, тут уже придется бороться с теми, кого начальство так любовно взращивало в последние годы — ​с ястребами во власти и с сумасшедшими на всех уровнях.

Сам я во второй вариант не верю. Пусть он тысячу раз возможен и выгоден — ​не хватит у начальства для него духу. Скорее всего, будет только хуже. Но ошибся же я с реакцией Путина на решение МОК.