«Система» наносит ответный удар

В пятницу АФК «Система», с которой «Роснефть» пытается взыскать в судебном порядке около 300 млрд рублей, подала к госкомпании и принадлежащей ей «Башнефти» встречный иск. Компания Евгения Евтушенкова претендует на 330 млрд рублей компенсации за предпринятые «Роснефтью» «заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения и разрушения корпоративной стоимости АФК «Система», доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба ее акционерам и кредиторам», следует из сообщения АФК. На фоне тяжбы с госкомпанией капитализация «Системы» за последние полгода обвалилась более чем в 2 раза: с 215 до 98 млрд рублей.

За день до этого «Роснефть» направила к «Системе» второй иск — госкомпания требует возмещения 132 млрд рублей дивидендов, которые «Система» получила от «Башнефти» в период с 2009 по 2014 год, когда владела нефтяной компанией. По первому иску арбитражный суд Башкирии взыскал с АФК 136 млрд рублей «за ущерб при реорганизации компании в 2013 году», сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции. Если претензии Игоря Сечина и «Роснефти» будут удовлетворены, дальнейшая судьба АФК окажется под вопросом — выплатить такие суммы компания сможет только за счет масштабного привлечения заемного капитала. Эксперты объяснили «Новой», зачем участники одного из самых крупных судебных процессов в истории российского бизнеса обменялись новыми исками.

Марсель Салихов Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов

— Развитие конфликта между «Системой» и «Роснефтью» связано с апелляцией, заседание по которой прошло 4 декабря в Челябинске. Судя по протоколу, суд больше прислушивался к «Роснефти» — «Система» просила назначить дополнительную экспертизу, но их просьбу не удовлетворили. На мой взгляд, история с новыми исками — это продолжение юридической борьбы. Это не означает, что компании действительно собираются получить эти деньги, скорее это попытка усилить свои позиции перед мировым соглашением. В частности, в пресс-релизе «Роснефти» сообщалось, что они даже привлекали к переговорам посредника — Российский фонд прямых инвестиций (в самой «Системе» говорят, что получали от «Роснефти» лишь «ультимативные требования» выплатить всю сумму целиком. — А. Х.).

Михаил Крутихин Партнер консалтинговой компании Rusenergy

— Подавать в суд — это вполне правомерное решение АФК «Система». Первый арбитр (Арбитражный суд города Москвы. — Ред.) отклонил иск «Роснефти», и гос­компании пришлось искать по всей стране более покладистого судью, который согласился бы просто принять это дело к производству. Нашли такого судью в Башкортостане, в итоге первый башкирский приговор не имел под собой никаких правовых оснований. Спросите любого грамотного юриста — в мотивировочной части приговора он найдет целую кучу разных несуразиц, которые не имеют ничего общего ни с юстицией, ни даже со здравым смыслом. Это просто «отдайте нам денег, у нас их нет, а у вас они есть». Поэтому логично, во-первых, передать все это в апелляционную комиссию. Во-вторых, появление второго иска по поводу возврата дивидендов, уплаченных в период, когда «Башнефть» принадлежала АФК «Системе» — это ни в какие ворота не лезет. Я считаю, что мы имеем дело с использованием административного ресурса. Естественно, тут надо подавать в суд (юристы, впрочем, предупреждают: доказать, что «Роснефть» умышленно наносила «Системе» вред, а не отстаивала свои интересы, будет крайне сложно. — А. Х.).

Второй иск «Роснефти» связан лишь с тем, что аппетит приходит во время еды. Дело в том, что у госкомпании из-за страсти к укрупнениям не осталось денег на новые приобретения, а сделать их очень хочется. Поэтому они таким образом добывают деньги, чтобы потом купить какие-то активы. Я не могу вдаваться в детали, но смысл этой схемы такой: в России есть нефтегазовые активы, которые оформлены на подставных лиц, а на самом деле принадлежат высокопоставленным лицам из политического истеблишмента. Когда эти лица видят, что их нефтегазовые активы не имеют шансов на подорожание, им остается монетизировать свой административный ресурс, пытаясь продать их какой-нибудь госкомпании. Единственная госкомпания, которая может на это пойти, — это «Роснефть», но ей на это требуются деньги.

В мировое соглашение между «Роснефтью» и «Системой» я не верю. Слухи об этом ходили давно, но, насколько я знаю, позиции там и близко не совпадают. Формулировка «Системы» о том, что это попытка «Роснефти» разорить компанию, как нельзя лучше характеризует происходящее.