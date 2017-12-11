Активисты с запахом

Выставка фотографий Джока Стерджеса «Без смущения 2.0» снова открылась в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер 8 декабря. Уже на следующий день неизвестный мужчина в женской одежде попытался испортить фотографии, разлив пахучую жидкость. Один из руководителей движения SERB Игорь Брумель сразу после инцидента сообщил «Новой», что активисты непричастны к инциденту, но подтвердил, что они присутствовали на выставке.

Несмотря на это, чуть позже полиция задержала двоих участников SERB по подозрению в причастности к попытке испортить экспонаты.

«Мы [активисты SERB] просто пришли проконтролировать и убедились, что это — порнография. Вдруг запахло дерьмом, дело в том, что у выставки определенный запах. Потом наших людей без объяснения причин задержали», — изложил Брумель свою версию событий. Он уточнил, что задержанных активистов SERB доставили в ОВД по району Якиманка для установления личности.

«Задержали в том числе двух дам, они ничего не совершали, ни на кого не нападали, ничего не разбивали. Мы просто пришли высказать свое мнение», — пояснил Брумель, отказавшись назвать имена задержанных.

Напомним: это уже вторая попытка открыть выставку работ американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения» в Москве. Первый раз, в сентябре прошлого года, выставку пришлось закрыть через две недели после ее открытия, после того как в Центр фотографии пришли активисты «Офицеров России» и заблокировали вход в помещение.

Это произошло на фоне обвинений в «публичной демонстрации детской порнографии», прозвучавших в адрес организаторов со стороны уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой и сенатора Елены Мизулиной.

Позднее Следственный комитет начал проверку выставки по обвинению в демонстрации детской порнографии, проверка длилась почти год. В итоге эксперты «признали полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке».

Также во время открытия выставки Стерджеса в Москве в прошлом году активист SERB Александр Петрунько, который, по данным пользователей, мог быть причастен к нападению с зеленкой на оппозиционера Алексея Навального, облил фотоработы Стерджеса мочой. Позднее Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрунько на семь суток. Его действия были признаны мелким хулиганством.