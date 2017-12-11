Полная декоммунизация

На днях депутаты Сейма от партии «Союз Отечества» — Христианские демократы внесли в парламент законопроект о «запрете пропаганды коммунизма и других тоталитарных идеологий в общественном пространстве». Закон с аналогичным названием в Литве уже действует: он, в частности, запрещает использование советской или нацистской символики, публичное исполнение гимна СССР, публичную поддержку «оккупационного режима». Консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас предлагают расширить действие закона на «объекты общественного пространства» — улицы, скверы и памятники — так или иначе пропагандирующие коммунизм, обязав муниципальные власти переименовать или демонтировать их.

Депутаты Сейма вдохновились инициативой Вильнюсской администрации, где в последние недели идут дискуссии о судьбе нескольких памятников общественным деятелям, которые, по мнению городских властей, были слишком тесно связаны с советской властью. По словам члена городского совета Пауле Кузмицкене, главы специальной комиссии по культуре памяти, дискуссия началась с обращения группы учащихся Вильнюсской гимназии, предложивших убрать из сквера в центре города памятник писателю Пятрасу Цвирке.

Члены комиссии не берутся сами решить, кем считать Пятраса Цвирку — писателем и поэтом, достойным памятника, или активным пособником советской власти, членом полномочной делегации от депутатов литовского Сейма, которая в 1940 году ходатайствовала о приеме Литвы в состав СССР. Поэтому они обратились к историкам — в Центр геноцида и сопротивления жителей Литвы, Особый архив и на исторический факультет Вильнюсского университета. «Мы хотим получить экспертное мнение, — говорит Кузмицкене. — Сейчас мы в ожидании информации, и как только получим ее, предложим решение мэрии Вильнюса и городскому совету».

Помимо Цвирки, члены комиссии попросили историков оценить деятельность еще нескольких литовских литераторов советского периода — Саломеи Нерис, Антанаса Венцловы, Людаса Гиры. Если эксперты сочтут их пособниками коммунистического режима, горсовет будет решать вопрос о переименовании любых объектов, названных в память о них.

Депутаты Сейма Ажубалис и Кащюнас своим законопроектом решили поддержать инициативу Вильнюсского горсовета, а заодно придать процессу централизованный характер. Сейчас большинство памятников — если только они не носят статус объектов культурного наследия — в ведении муниципальных властей, они же решают вопросы о переименовании улиц или домов.

«Мы знаем, что историческая память — это много эмоций. Регулярно то один, то другой памятник вызывает вопросы, — говорит депутат Кащюнас. Он уверен: поскольку такие «спорные» объекты — головная боль для любого муниципалитета, информации по каждому из них у самоуправлений предостаточно. Депутаты предлагают муниципалитетам поделиться этой информацией с профессиональными историками, которые составят справку по каждому объекту: когда и в честь кого был установлен памятник или названа улица, кем является та или иная историческая личность, каковы ее связи с советской властью. В общем, проведут своеобразную инвентаризацию и предоставят информацию по каждому объекту в правительство.

«Главный критерий — символизирует ли тот или иной объект советскую идеологию, — говорит Кащюнас. — Кончено, памятников или бюстов людям, которые представляют эту идеологию, не должно быть».

В Центре геноцида инициативу депутатов, в целом, приветствуют, но говорят, что сначала надо обсудить все нюансы.

«Я думаю, что сам шаг правильный, — считает Тереза Бируте Бураускайте, директор центра. — Нужно один раз поставить все точки над i. Мы с этим сталкиваемся все время: есть какой-то памятник, одни приносят цветы, другие переживают по этому поводу — обращаются к нам и те, и другие. В обществе не то чтобы идет подпольная война — но нет нужного спокойствия».

При этом Бураускайте подчеркивает: историки готовы подготовить всю информацию о каждой исторической личности и по каждому памятнику, но не готовы решать, что считать пропагандой коммунизма.

«Что историк может сказать о Саломее Нерис? Она же трагическая фигура. И мне больно слушать, как ее таскают вместе с Людасом Гирой, Цвиркой и другими. Это просто неэтично, — считает Бураускайте. — Как повлияло на судьбу литовской оккупации то, что она поехала тогда в Москву? А если бы не поехала, мы остались бы независимы? Есть ее поэма о Сталине, поэма «О большевике» — когда-то мы все учили их наизусть, это, конечно, плохо. Но она же чистый лирик. Мне просто плакать хочется, когда ее ставят в один ряд с другими». А вот Пятраса Цвирку сама Бураускайте считает «идейным коммунистом, скорее политическим деятелем, чем писателем».

Отдельный вопрос — что делать с памятниками, которые входят в реестр объектов культурного наследия, а также с мемориалами, установленными на месте братских могил солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. По словам Кащюнаса, такие мемориалы или особо ценные с культурной точки зрения памятники никто сносить не призывает.

«Где-то вполне можно поставить рядом с памятником разъясняющие таблички», — считает депутат.

Кстати, формат таких табличек в ближайшее время правительство тоже должно утвердить. Недавно вице-мэр Биржайского края, небольшого северо-восточного района Литвы, где установлен мемориал «героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины», разместила рядом с ним табличку, гласящую: «Записи советского времени не соответствуют исторической правде». Правда, ее тут же осудил мэр Биржайского края — но скорее за самоуправство и несогласованность действий, чем за сам посыл. А некоторые самоуправления тут же заинтересовались таким сравнительно безболезненным решением вопроса «спорных» памятников.

Депутаты Сейма надеются, что их законопроект пройдет первое чтение до конца года — тогда есть шанс принять его до начала летних каникул парламента.