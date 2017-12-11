Почему Корсика не Каталония

​​​​​​​Националистическая коалиция «За Корсику» одержала «историческую победу» на выборах в местный парламент, набрав 56,5%. «Народ Корсики» высказался, теперь пришло время получать предложения от французских властей, говорит лидер сепаратистов Жиль Симеони. О том, чего хотят корсиканские победители, и в чем отличие «казуса Корсики» от «казуса Каталонии» — в тезисном изложении «Новой».

Что это за выборы

Эти выборы — внеочередные, их проведение связано с территориальной реформой: слиянием двух департаментов (Южная Корсика и Верхняя Корсика), на которые остров был разделен с 1976 года — в регион с единым управлением.

Сейчас корсиканцы впервые выбрали депутатов Единого территориального органа самоуправления (CTU), который начнет работу 1 января 2018 года.

Выборы прошли в два тура, 3 и 10 декабря. Свои списки выдвинули семь политических формирований. Но статус бесспорных фаворитов подтвердила — с превышением прогнозов — сепаратистская коалиция «За Корсику» (Pè a Corsica). В новом парламенте ее представители получат 41 место из 63.

Коалиция объединяет партию сторонников «широкой автономии» «Создадим Корсику» и партию сторонников независимости — «Свободная Корсика». При этом именно партия «Создадим Корсику» доминирует в этом союзе, а ее лидер 50-летний адвокат Жиль Симеони — действующий председатель Исполнительного совета Корсики (т.е. правительства) — возглавил список на выборах.

Спикером нового парламента должен стать лидер «Свободной Корсики» 57-летний адвокат Жан-Ги Таламони, который является председателем и нынешнего созыва Ассамблеи Корсики. Симеони останется главой регионального правительства.

Откуда такой результат

Эти же партии объединялись в коалицию и на предыдущих выборах, в декабре 2015 года, но тогда набрали почти на 20% меньше.

Первая причина нынешнего результата, о которой говорят специалисты по корсиканской политике — это проявление общефранцузского желания выгнать всю старую элиту. А так как на Корсике главной задачей старой элиты было обогащение в обмен на сохранение политического статуса региона, то здесь народным недовольством воспользовались сторонники борьбы за национальное самоопределение.

«Это борьба против клановости, против того, что политику на Корсике с конца 19-го века определяли несколько фамилий», — считает политолог Жером Фурке, автор доклада (для Фонда Жана Жореса) о постепенном завоевании корсиканскими националистами власти на острове.

Уверенная победа сепаратистов 10.12.2017 — результат двух обстоятельств. Во-первых,

за последние годы жители острова увидели, что националисты могут заниматься не только вооруженной «борьбой за независимость», но и «мирным строительством». И при избрании националистов жизнь хуже не становится.

В последние годы сепаратисты мирным путем одержали три важных победы: в 2014-м году националист Жиль Симеони стал мэром одного из двух главных корсиканских городов — Бастии, в 2015-м коалиция «За Корсику» выиграла региональные выборы, а летом 2017-го на выборах в Нацсобрание Франции из четырех мест, предназначенных для Корсики, три заняли националисты.

Во-вторых, националисты расширили «электоральную базу» за счет того, что «поклялись» полностью отказаться от идеи создания независимого государства. По крайней мере, «в ближайшие 10 лет», — говорит Жан-Ги Таламони, но его более влиятельный напарник по коалиции Жиль Симеони уверяет: вопрос о независимости вообще не должен подниматься.

Задача — получение для Корсики «полноценной автономии» в течение 10 лет. А переговорный процесс с Парижем об условиях этой автономии должен завершиться в течение ближайших 3 лет. Как раз через три с половиной года должны закончиться полномочия избранного сегодня парламента.

42 года борьбы: как изменился подход корсиканских националистов

Считается, что родоначальником современного этапа борьбы за права Корсики являются братья Эдмон, Макс и Ролан Симеони.

Эдмон — отец нынешнего корсиканского лидера.

21 августа 1975 года в городке Алерия близ Бастии двенадцать корсиканцев, во главе с доктором Эдмоном Симеони, вооружившись охотничьими ружьями, захватили винодельческое хозяйство «репатрианта» (одного из многих тысяч переселенцев, которым правительство Франции в приоритетном порядке раздавало корсиканские земли после массового исхода французов из Алжира). По мнению мятежников, репатриант был замешан в «типичных» финансовых махинациях, которые наносили крупный ущерб корсиканским виноделам. Своей акцией корсиканцы хотели привлечь внимание страны к «наболевшей» проблеме. К восставшим присоединились сотни местных жителей.

В ответ глава МВД Франции начал против захватчиков операцию с применением БМП и участием 1200 жандармов и полицейских. В перестрелке погибли двое сотрудников правопорядка. Эдмон Симеони оказался в тюрьме.

В 1976 году в ответ на репрессии французских властей был создан «Фронт национального освобождения Корсики», совершивший затем десятки «мелких» терактов. Их жертвами стали 9 человек. Пик «деятельности» группировки пришелся на конец 70-х — начало 80-х, а в 2014 году «последние из корсикан» объявили (см. фото) о «прекращении вооруженной борьбы», которая по-настоящему не велась уже давно. Они объявили, что прекращают воевать, так как наступило время «нового исторического этапа»: «создания политической силы, которая будет управлять Корсикой и приведет ее к независимости».

К слову, отец и сын Симеони всегда выступали за автономию региона, а не за его независимость. Что, впрочем, не помешало Жилю Симеони быть адвокатом корсиканского пастуха Ивана Коллонна, которого признали виновным в убийстве префекта (главы полиции) Корсики Клода Эриньяка в 1998-м году.

В интервью, которое Симеони дал газете Le Monde сразу после победы на нынешних выборах, он заявил: «Независимость — это не то решение, которое приведет к удовлетворению потребностей Корсики и большинства ее жителей. Полноправная автономия, дополненная юридическим признанием корсиканского народа и политическими мерами, среди которых, в частности, решение вопроса политических заключенных — вот рамки приемлемого для нас решения».

В своей предвыборной программе коалиция «За Корсику» также указывала на то, что будет бороться за признание корсиканского языка вторым государственным наравне с французским, создание статуса резидента Корсики с предоставлением его обладателям приоритетных прав при устройстве на работу и покупке недвижимости («захват» корсиканской недвижимости богатыми «чужаками» и вызванный этим обстоятельством рост цен — эта проблема как была одной из главных полвека назад, так и осталась сейчас).

Что сепаратисты могут получить от Макрона

Фото: EPA

С 1982 года французские власти уже три раза расширяли властные полномочия Корсики, а в 1991 году даже приняли решение о признании корсиканцев отдельным народом в составе французского, но Конституционный суд ожидаемо отменил это решение.

Вечером 10 декабря, после объявления результатов, премьер-министр Франции Эдуар Филипп позвонил Жилю Симеони и заявил о том, что готов к переговорам в любое время, но после начала работы нового органа местного самоуправления, то есть с января.

И, конечно, Париж пойдет на какие-то уступки. 7 апреля во время визита на Корсику кандидат в президенты Макрон заявлял, что готов к пересмотру статуса Корсики. 31 октября глава МВД Жерар Коллон, один из ближайших соратников Макрона, в ответ на вопрос корсиканского депутата-националиста заявил в Нацсобрании: «Мы за предоставление Корсике автономии, но автономии в рамках Французской республики». Что означает фраза «в рамках Французской республики» 7 апреля объяснял сам Макрон: «Прекратим дебаты о равном статусе языков. Во Французской республике — один официальный язык: французский. И это не подлежит изменению». В Конституции Франции также говорится о единстве нации.

Для пересмотра Конституции обязательно нужен общенациональный референдум.

Так что несмотря на громкую победу, у корсиканских сепаратистов мало оснований для разговоров с центральной властью «на равных». И в этом — главное отличие Корсики от Каталонии.

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Потеря богатой Каталонии с населением 7,5 млн человек — серьезнейший удар по экономическому и политическому статусу Испании. Потеря Корсики для большинства французов не станет проблемой: опросы показывают, что примерно две трети жителей «материка» не против предоставления независимости дотационному острову с населением 324 000 человек.

При этом большинство корсиканцев — против независимости. Они хотят есть.

Добавьте сюда то обстоятельство, что корсиканским победителям нужно где-то брать деньги для выполнения амбициозных обязательств перед избирателями. Обновление чудовищно устаревшей островной инфраструктуры плюс борьба с бедностью как «главный приоритет» (в регионе, где бедными официально признаны около 60 тысяч человек) — очень дорогостоящие задачи. И в одиночку власти Корсики, даже получив «полную автономию», вряд ли с ними справятся.

Так что переговоры об изменении статуса Корсики будут интересными. И еще неизвестно, кто больше рискует в этой игре на повышение ставок — Париж или Аяччо.