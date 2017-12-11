«Русская зима» и Саакашвили

Как Михеила Николаевича вывезли из специзолятора СБУ и беспрепятственно доставили в Печерский районный суд Киева, который находится на Крещатике? Не под шапкой ли невидимкой?Соратники, которые круглосуточно дежурили на Аскольдовом переулке, жгли костры в железных бочках у ворот СИЗО, ничего не заметили, и не бросились повторно отбивать лидера «Руха новых сил». Когда начнется заседание суда, утром в понедельник тоже никто не знал — ни адвокаты, ни журналисты. Но подходы к зданию суда охраняли от активистов полицейские и Нацгвардия, экипированная до зубов…

Фото: Efrem Lukatsky / AP / TASS

В воскресенье по Киеву прошел запланированный, второй за месяц Марш за импичмент президенту Порошенко. По данным полиции, в нем приняли участие 2,5 тысячи граждан, организаторы подали заявку на 50 тысяч, сами участники настаивали на 20 тысячах. Колонна, сформировавшись по традиции у памятника Шевченко, напротив Красного корпуса Национального университета, где в свое время вместе учились Порошенко и Саакашвили, двинулась привычным маршрутом: Крещатик — Майдан.

Ощущение дежавю нарастало. Уже состоялись локальные, до крови, стычки с силовиками. Декабрь, снегопад, транспаранты: «Банду геть!», «Порошенко — новый Янукович!», «Мы хотим жить без коррупции!», «Україна — це Європа!», «Свободу Мише!»

Рядом с консерваторией рабочие монтируют новогоднюю елку… И практически единодушное молчание общенациональных телеканалов, «не видящих» акции. В новостях лишь сводки из АТО об участившихся обстрелах на Донецком направлении и сообщения капризах погоды.

О погоде высказался и генпрокурор Юрий Луценко, который назвал деятельность Михеила Саакашвили в Украине подготовкой к «русской зиме», по аналогии с печально известной «русской весной» на Донбассе в 2014 году. Напомню: Луценко предъявил аудиозаписи, из которых явствовало — деньги на протестные акции в Украине экс-президент Грузии брал у младоолигарха Курченко, сбежавшего в Россию вместе с Януковичем. Эксперты в студиях рассуждали: если суд назначит апатриду Михеилу меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета, то, значит, следуя духу и букве закона, его должны отвезти во Львов? Ведь именно там, в гостинице, он регистрировался в последний раз, когда шумно вернулся из Польши. Квартиру в Киеве снимали на имя другого человека.

Под зданием суда толкались, но до драк не доходило: активистов, желающих попасть на заседание, во много раз больше, чем мест в зале. Море прессы, штурмующей помещение. Элементы буффонады.

Активист с плакатом, адресованным генпрокурору Луценко. Фото: EPA

Перед шеренгой силовиков разгуливал человек в маске Януковича, с табличкой, болтающейся на шее: «Юра, а я?!» Вопрос, обращенный к генпрокурору Юрию Луценко, считался риторическим.

Януковича, обвиняемого в государственной измене, в это же время судили заочно в Оболонском районном суде Киева. Адвокаты президента-беглеца тянули время, называя причины, по которым допрос свидетелей невозможен. Суд все же заслушал двоих випов — экс-премьера Украины Арсения Яценюка и министра внутренних дел Арсена Авакова. Репортеры разрывалась между двумя процессами. Но у Саакашвили было на порядок живее.

Сандра Рулофс, жена и защитник Саакашвили. Фото: Jaap Arriens \ Zuma \ TASS

Сандра Рулофс, жена Михеила и отныне его официальный спикер на процессе, с трудом пробилась сквозь охрану в Печерский суд. На митинге в воскресенье она объявила, что президент Порошенко «перешел красную черту», и что экс-президента Грузии, экс-главу Одесской облгосадминистрации доставили в СИЗО «с мешком на голове». Сандра уверена: Украина и Грузия согласовали план его экстрадиции.

Суд начался с пения государственного гимна Украины Михеилом, его адвокатами и сторонниками, среди которых выделялись депутаты Рады Юрий Деревянко и Виктор Чумак. Без возражений удовлетворили просьбу защиты — выпустили политика из стеклянного «аквариума». С небольшой задержкой появилась Юлия Тимошенко, для которой судебный процесс в Печерском суде — дежавю, да еще какое…

Нынешний генпрокурор Юрий Луценко тоже слушал приговор здесь, за решеткой, во времена Януковича.

Юлия обняла коллегу Саакашвили под неистовые блицы фотокамер.

Фото: Efrem Lukatsky / AP / TASS

Адвокаты попытались дать отвод прокурору за превышение полномочий при задержании подзащитного, но им отказали. Сам Михеил Николаевич представил историю следующим образом. Прокурор обратился к нему «с предложением от Луценко — просто поговорить» прямо… на крыше дома на улице Костельной. Обещал не задерживать.

— Но потом достает лист бумаги и говорит: «Вы задержаны!» Подлость высшей категории!

СБУшники в машине, взятой на абордаж, тоже повторяли, что не задерживают политика, но всего лишь охраняют.

До перерыва, в паузе судебного заседания Михеил Саакашвили назвал прессе обвинения, выдвигаемые против него украинской властью, бредом. Цитирую интернет-издание «Украинская правда»: «Агент Путина?! Да за меня Путин отдаст всех разведчиков!» (имеет в виду, чтобы получить Саакашвили для расправы — О. М.).

Как стало известно, со своей стороны на президента Порошенко и телеканал «1+1» обиделся младоолигарх Курченко, подал иск о защите чести и достоинства. Это произошло еще в октябре. Имущество Курченко в Украине по ходатайству Генпрокуратуры арестовано, он обвиняется в разворовывании государственного имущества ЗАО «Укргаздобыча» и в злоупотреблениях в банковской сфере. Но новый кассетный скандал вообще вывел «финансиста протестов», по версии Генпрокуратуры, из равновесия. Интернет-ресурс «Украинские новости» цитирует Курченко, надиктовавшего собственной пресс-службе гневное послание в Киев: «… Саакашвили не знаю и знать не хочу. А вот с Порошенко мы знакомы, и даже очень хорошо». Далее идет речь о том, что Курченко купил в 2013 году крупнейший медиахолдинг UMH у Порошенко за 400 миллионов долларов.

«По моим данным, этот коррупционный жиробас после продажи не уплатил никаких налогов в бюджет Украины. Порошенко — обманщик и трус, потому и натравливает везде своего карманного цуцыка Луценко», — сказано в уникальном по слогу заявлении пресс-службы.

Тем временем депутат от «Батьківщини» Алена Шкрум написала в фейсбуке: «Юлия Владимировна (Тимошенко — О. М.) готова взять на поруки Михеила Саакашвили». «С целью перевоспитания», — добавляет Михеил и смеется. Саакашвили действительно держится уверенно, острит, несмотря на голодовку. Он может выбирать поручителя! Кроме Тимошенко, оппозиционеру предлагают дружеское участие другие народные депутаты — сама Алена Шкрум, Дмитрий Добродомов, Юрий Деревянко, Мустафа Найем, Игорь Луценко, а также внепарламентские политики — глава партии «Громадянська позиція» Анатолий Гриценко, один из ближайших экс-соратников президента Ющенко Николай Катеринчук и патриарх сопротивления всем властям, начиная с советской, Степан Хмара.

По требованию адвокатов во время заседания Михеил сидит рядом с защитниками. Он свободно общается со своими соратниками. Разумеется, на Саакашвили нет наручников. Прокуроры просят, как прогнозировалось ранее, круглосуточный домашний арест.

Фото: Дмитрий Реплянчук / Громадское

У судьи на процессе Ларисы Цоколь есть варианты: согласиться с просьбой стороны обвинения, отпустить политика под личные обязательства поручителей либо вообще отказать в какой-либо мере пресечения, если предъявленные подозрения покажутся недостаточными. Это и будет — написал в фейсбуке депутат Рады Найем — лакмусовой бумажкой: отличается ли нынешний суд от судов времен Януковича, где фальсифицировались доказательства и материалы дел в угоду властям, либо правосудие осталось, как при Януковиче, «печерским», в самом невыгодном смысле слова. «Печера» по-украински значит «пещера», нравы там первобытные, вместо закона — сила.

Прокурор мотивирует, зачем просит круглосуточного домашнего ареста: велик риск, что лидера «Руха новых сил» на свободе попытаются ликвидировать спецслужбы РФ, чтобы продолжить дестабилизацию обстановки в Украине.

Говорит, что послание Курченко — тому подтверждение. Защита же протестует против любой меры ограничения и называет дело сфабрикованным от начала до конца. «Это попытка власти изолировать Михеила Саакашвили от общества», — утверждают они. Дают слово и народным депутатам, включая Юлию Тимошенко.

Суд отказался арестовывать Саакашвили, не поддержал ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Теперь прокуратура вправе опротестовать решение Печерского районного суда. Но факт — налицо: Саакашвили свободен.

На импровизированной пресс-конференции прямо в зале суда политик в очередной раз повторил, что «не имеет президентских амбиций, а просто хочет разрушить нынешнюю олигархическую систему власти в Украине». О ближайших планах ответил весело: «Поесть после голодовки».

Киев