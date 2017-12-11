«Русская зима» и Саакашвили
Политик назвал себя военнопленным украинского олигархата и Путина, а суд отпустил его на свободу
Ольга Мусафировасобкор в Киеве
Как Михеила Николаевича вывезли из специзолятора СБУ и беспрепятственно доставили в Печерский районный суд Киева, который находится на Крещатике? Не под шапкой ли невидимкой?Соратники, которые круглосуточно дежурили на Аскольдовом переулке, жгли костры в железных бочках у ворот СИЗО, ничего не заметили, и не бросились повторно отбивать лидера «Руха новых сил». Когда начнется заседание суда, утром в понедельник тоже никто не знал — ни адвокаты, ни журналисты. Но подходы к зданию суда охраняли от активистов полицейские и Нацгвардия, экипированная до зубов…
В воскресенье по Киеву прошел запланированный, второй за месяц Марш за импичмент президенту Порошенко. По данным полиции, в нем приняли участие 2,5 тысячи граждан, организаторы подали заявку на 50 тысяч, сами участники настаивали на 20 тысячах. Колонна, сформировавшись по традиции у памятника Шевченко, напротив Красного корпуса Национального университета, где в свое время вместе учились Порошенко и Саакашвили, двинулась привычным маршрутом: Крещатик — Майдан.
Ощущение дежавю нарастало. Уже состоялись локальные, до крови, стычки с силовиками. Декабрь, снегопад, транспаранты: «Банду геть!», «Порошенко — новый Янукович!», «Мы хотим жить без коррупции!», «Україна — це Європа!», «Свободу Мише!»
Рядом с консерваторией рабочие монтируют новогоднюю елку… И практически единодушное молчание общенациональных телеканалов, «не видящих» акции. В новостях лишь сводки из АТО об участившихся обстрелах на Донецком направлении и сообщения капризах погоды.
О погоде высказался и генпрокурор Юрий Луценко, который назвал деятельность Михеила Саакашвили в Украине подготовкой к «русской зиме», по аналогии с печально известной «русской весной» на Донбассе в 2014 году. Напомню: Луценко предъявил аудиозаписи, из которых явствовало — деньги на протестные акции в Украине экс-президент Грузии брал у младоолигарха Курченко, сбежавшего в Россию вместе с Януковичем. Эксперты в студиях рассуждали: если суд назначит апатриду Михеилу меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета, то, значит, следуя духу и букве закона, его должны отвезти во Львов? Ведь именно там, в гостинице, он регистрировался в последний раз, когда шумно вернулся из Польши. Квартиру в Киеве снимали на имя другого человека.
Под зданием суда толкались, но до драк не доходило: активистов, желающих попасть на заседание, во много раз больше, чем мест в зале. Море прессы, штурмующей помещение. Элементы буффонады.
Перед шеренгой силовиков разгуливал человек в маске Януковича, с табличкой, болтающейся на шее: «Юра, а я?!» Вопрос, обращенный к генпрокурору Юрию Луценко, считался риторическим.
Януковича, обвиняемого в государственной измене, в это же время судили заочно в Оболонском районном суде Киева. Адвокаты президента-беглеца тянули время, называя причины, по которым допрос свидетелей невозможен. Суд все же заслушал двоих випов — экс-премьера Украины Арсения Яценюка и министра внутренних дел Арсена Авакова. Репортеры разрывалась между двумя процессами. Но у Саакашвили было на порядок живее.
Сандра Рулофс, жена Михеила и отныне его официальный спикер на процессе, с трудом пробилась сквозь охрану в Печерский суд. На митинге в воскресенье она объявила, что президент Порошенко «перешел красную черту», и что экс-президента Грузии, экс-главу Одесской облгосадминистрации доставили в СИЗО «с мешком на голове». Сандра уверена: Украина и Грузия согласовали план его экстрадиции.
Суд начался с пения государственного гимна Украины Михеилом, его адвокатами и сторонниками, среди которых выделялись депутаты Рады Юрий Деревянко и Виктор Чумак. Без возражений удовлетворили просьбу защиты — выпустили политика из стеклянного «аквариума». С небольшой задержкой появилась Юлия Тимошенко, для которой судебный процесс в Печерском суде — дежавю, да еще какое…
Нынешний генпрокурор Юрий Луценко тоже слушал приговор здесь, за решеткой, во времена Януковича.
Юлия обняла коллегу Саакашвили под неистовые блицы фотокамер.
Адвокаты попытались дать отвод прокурору за превышение полномочий при задержании подзащитного, но им отказали. Сам Михеил Николаевич представил историю следующим образом. Прокурор обратился к нему «с предложением от Луценко — просто поговорить» прямо… на крыше дома на улице Костельной. Обещал не задерживать.
— Но потом достает лист бумаги и говорит: «Вы задержаны!» Подлость высшей категории!
СБУшники в машине, взятой на абордаж, тоже повторяли, что не задерживают политика, но всего лишь охраняют.
До перерыва, в паузе судебного заседания Михеил Саакашвили назвал прессе обвинения, выдвигаемые против него украинской властью, бредом. Цитирую интернет-издание «Украинская правда»: «Агент Путина?! Да за меня Путин отдаст всех разведчиков!» (имеет в виду, чтобы получить Саакашвили для расправы — О. М.).
Как стало известно, со своей стороны на президента Порошенко и телеканал «1+1» обиделся младоолигарх Курченко, подал иск о защите чести и достоинства. Это произошло еще в октябре. Имущество Курченко в Украине по ходатайству Генпрокуратуры арестовано, он обвиняется в разворовывании государственного имущества ЗАО «Укргаздобыча» и в злоупотреблениях в банковской сфере. Но новый кассетный скандал вообще вывел «финансиста протестов», по версии Генпрокуратуры, из равновесия. Интернет-ресурс «Украинские новости» цитирует Курченко, надиктовавшего собственной пресс-службе гневное послание в Киев: «… Саакашвили не знаю и знать не хочу. А вот с Порошенко мы знакомы, и даже очень хорошо». Далее идет речь о том, что Курченко купил в 2013 году крупнейший медиахолдинг UMH у Порошенко за 400 миллионов долларов.
- «По моим данным, этот коррупционный жиробас после продажи не уплатил никаких налогов в бюджет Украины. Порошенко — обманщик и трус, потому и натравливает везде своего карманного цуцыка Луценко», — сказано в уникальном по слогу заявлении пресс-службы.
Тем временем депутат от «Батьківщини» Алена Шкрум написала в фейсбуке: «Юлия Владимировна (Тимошенко — О. М.) готова взять на поруки Михеила Саакашвили». «С целью перевоспитания», — добавляет Михеил и смеется. Саакашвили действительно держится уверенно, острит, несмотря на голодовку. Он может выбирать поручителя! Кроме Тимошенко, оппозиционеру предлагают дружеское участие другие народные депутаты — сама Алена Шкрум, Дмитрий Добродомов, Юрий Деревянко, Мустафа Найем, Игорь Луценко, а также внепарламентские политики — глава партии «Громадянська позиція» Анатолий Гриценко, один из ближайших экс-соратников президента Ющенко Николай Катеринчук и патриарх сопротивления всем властям, начиная с советской, Степан Хмара.
По требованию адвокатов во время заседания Михеил сидит рядом с защитниками. Он свободно общается со своими соратниками. Разумеется, на Саакашвили нет наручников. Прокуроры просят, как прогнозировалось ранее, круглосуточный домашний арест.
У судьи на процессе Ларисы Цоколь есть варианты: согласиться с просьбой стороны обвинения, отпустить политика под личные обязательства поручителей либо вообще отказать в какой-либо мере пресечения, если предъявленные подозрения покажутся недостаточными. Это и будет — написал в фейсбуке депутат Рады Найем — лакмусовой бумажкой: отличается ли нынешний суд от судов времен Януковича, где фальсифицировались доказательства и материалы дел в угоду властям, либо правосудие осталось, как при Януковиче, «печерским», в самом невыгодном смысле слова. «Печера» по-украински значит «пещера», нравы там первобытные, вместо закона — сила.
Прокурор мотивирует, зачем просит круглосуточного домашнего ареста: велик риск, что лидера «Руха новых сил» на свободе попытаются ликвидировать спецслужбы РФ, чтобы продолжить дестабилизацию обстановки в Украине.
Говорит, что послание Курченко — тому подтверждение. Защита же протестует против любой меры ограничения и называет дело сфабрикованным от начала до конца. «Это попытка власти изолировать Михеила Саакашвили от общества», — утверждают они. Дают слово и народным депутатам, включая Юлию Тимошенко.
Суд отказался арестовывать Саакашвили, не поддержал ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Теперь прокуратура вправе опротестовать решение Печерского районного суда. Но факт — налицо: Саакашвили свободен.
На импровизированной пресс-конференции прямо в зале суда политик в очередной раз повторил, что «не имеет президентских амбиций, а просто хочет разрушить нынешнюю олигархическую систему власти в Украине». О ближайших планах ответил весело: «Поесть после голодовки».
Киев