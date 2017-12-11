Письмо Трампу

Много раз рассказывала «Новая» о беде в семье фермера Петра Шумакова. В 2006 году заболел его 9-летний внук Денис. Семь лет омские врачи ставили ему неверные диагнозы, а ухудшение состояния мальчика пытались свалить даже на укус мыши.

Чиновники областного минздрава пошли еще дальше: написали, что у Дениса дегенеративное наследственное заболевание. Но выяснилось, что 28 ноября 2006 года ученику 3 класса Денису были сделаны одномоментно две прививки — против гепатита и против краснухи.

Школьный фельдшер грубо нарушила правила вакцинации, что привело к сбоям в детском организме. А последующее лечение огромным количеством препаратов, которые были Денису противопоказаны, катастрофически усугубило ситуацию. В 2016 году доктора из Новосибирска и Германии доказали связь между этими препаратами и состоянием мальчика.

Больше 10 лет Петр Шумаков сражается за выздоровление внука.

«Хотя Денис пострадал по вине медиков, лечение, диагностика, консультация, реабилитация, тренажеры все годы для нас почти всегда были платными. Каждый курс — 200 тысяч рублей! — говорит Петр Шумаков. — С помощью добрых людей, в том числе читателей «Новой газеты» нам удалось собрать деньги на 8 курсов, не нарушив рекомендации врачей. Прорыв колоссальный: Денис, еще три года назад лежавший без движения, сам встает, делает физические упражнения, поступил в этом году на первый курс факультета информатики Омского государственного технологического университета. Но останавливаться нельзя, а средств у нас нет. Поэтому мы не можем продолжить лечение, а ведь именно сейчас у Дениса появилась возможность восстановиться полностью».

Минздрав Омской области отказал Денису в лечении за счет бюджета по индивидуальной программе в местном ЦР «Рассвет», пришли отказы от Центра «ОРТОС» (Новосибирск) и НМИЦ им. Алмазова (динамика положительная, но в самом центре нужной программы нет). После этого профессор Валида Исанова, курирующая реабилитацию Дениса, обратилась в Brain Centers (США). Ознакомившись с историей болезни, глава Brain Centers доктор Майкл С. Трэйфорд согласился принять омича на лечение. Денису уже пришел вызов в Америку, но лечение стоит 25 тысяч долларов. Таких денег у Петра Шумакова нет.

Недавно он написал письмо президенту РФ: «Прошу Вас и Ваших коллег откликнуться на нашу беду — обращаемся за содействием в лечении Дениса за счет государства и по возможности личного вклада».

Не получив ответа, Шумаков от отчаяния обратился к американскому президенту Дональду Трампу и главам еще нескольких стран.

Омский фермер просит о поддержке всех неравнодушных людей: «Верю, что с вашей помощью Денис вернется к полноценной жизни!»

Лика Кедринская, для «Новой», Омск

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