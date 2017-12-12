«Он пил, очень много пил»

Он сбежал с места ДТП, бросил беспомощного умирающего друга, несколько суток скрывался от полиции, а когда оперативники нашли его у родственников, полуголый спрятался в диван. Расплакался перед судьей, когда та приняла решение о его аресте. Жаловался, что «шалит сердце» и «защемлен шейный нерв». Тем не менее в ближайшие два месяца следствие намерено предъявить Брежневу обвинение в том, что смертельное ДТП он совершил, будучи сильно пьяным. Никого из потерпевших в суде не было: как раз в это время они хоронили близких. В четырех семьях осиротело пятеро детей.

«Покатушки»

Серебристый внедорожник «Мерседес» и газель «Соболь» столкнулись 2 декабря около 5.40 утра на перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского (окраина Петербурга). Со слов очевидцев, иномарка неслась с такой скоростью по гололеду, что от удара микроавтобус опрокинулся и превратился в груду железа, а у «Мерседеса» вырвало двигатель. По информации ГИБДД, водитель иномарки даже не затормозил при виде встречного транспорта, а лишь попытался уйти влево, из-за чего сильно пострадал пассажир его машины. Тела всех находившихся в «Соболе» разлетелись на несколько метров.

Погибли контролеры ГУП «Горэлектротранс» 38-летняя Инна Шаповалова, 50-летний Алексей Дубенский, 52-летний Сергей Демидов и водитель микроавтобуса 51-летний Олег Хвостов. В такую рань, когда метро еще закрыто, они ехали на работу в служебном микроавтобусе, осуществляющем развозку. У всех погибших остались дети. Инну в тот день так и не дождался с работы домой 11-летний ребенок, Алексея — 13-летний, Сергея — двое взрослых детей, Олега — один. В «Горэлектротрансе» «Новой» сказали, что погибли не просто одни из лучших сотрудников, а хорошие люди: «внимательные, спокойные, добрые, слова худого о них не скажешь…» На странице в соцсети «ВКонтакте» у водителя микроавтобуса Олега Хвостова так указано место работы: «Вожу людей на автобусе…»

Александр Брежнев и Эмиль Мирзоев. Фото: Вконтакте

На «Мерседесе», наоборот, в ночь с пятницы на субботу катались лица, уже неплохо отдохнувшие: Эмиль Мирзоев (на пассажирском переднем кресле) и Александр Брежнев (водитель). Давние друзья, обоим — по 25 лет, и оба — судя по фото в соцсетях и их личным комментариям — любят «покатушки». Хотя не только. Александр опять же, как свидетельствуют соцсети (сейчас аккаунты Брежнева и Мирзоева удалены, но все скриншоты имеются в редакции. — Н. П.), автомобилями увлекался с 14 лет, с 17-ти — позировал на фоне разнообразных дорогих иномарок. Однако не реже он, как и Эмиль, любил запечатлеть себя в ресторанах, барах и просто с алкоголем. Одно из фото Брежнева в соцсети подписано так: «Пивная кружка нам — луна, а солнце — чарочка вина».

Мирзоев после ДТП не мог выбраться из автомобиля: его зажало покореженным железом. Медики не знают, выживет ли.

Брежнев помогать покалеченному другу не стал — сбежал, оставив Мирзоева умирать на месте происшествия. Позднее, на допросе, он даже пытался отрицать, что сидел за рулем «Мерседеса».

Но свидетели ДТП и камеры видеонаблюдения на ближайших магазинах выдали водителя. База данных ГИБДД подтвердила: владелец иномарки — Александр Брежнев.

Пассажирский «Соболь». Фото ДТП присланы читателями на сайт петербургского агентства «Фонтанка.ру»

«Мерседес» Брежнева. Фото ДТП присланы читателями на сайт петербургского агентства «Фонтанка.ру»

«Саша, нужно оставить машину…»

Ночь перед трагедией Мирзоев и Брежнев провели в центре развлечений «Барс» на улице Тельмана. Центр открыт 24 часа в сутки. Бильярд, музыка, шоу, паб, игровые автоматы, «данс клуб», огромный выбор алкоголя… На главной странице увеселительного заведения в интернете можно прочесть следующее: «В наших стенах мы не позволим скучать!.. Все поможет Вам незабываемо провести вечер в компании друзей после тяжелого рабочего дня или недели…» Неизвестно, как Брежнев и Мирзоев провели день или неделю, но известно — как ночь с 1 на 2 декабря. По рассказам их друзей и работников клуба, и впрямь «незабываемо».

Официанты ЦР «Барс» говорят, что друзья налегали на выпивку. Примерно за четыре часа до ДТП, около 1 часа ночи 2 декабря, Эмиль выложил на своей странице в Instagram свое фото, фото Александра и еще одного приятеля под тегом: «#есть#жи». Кто-то из девушек прокомментировал: «Брежнев красавец».

Около 5 утра его выпроводили из клуба. Как объяснили «Новой» администраторы «Барса», такое случается редко, но были причины:

— Он пребывал в неадекватном состоянии. Потерял свои вещи, истерил… Затеял конфликт с охраной. У нас сложилось впечатление, что молодой человек что-то сильное употреблял.

— Мы отдыхали большой компанией в «Барсе», очень весело, — рассказала в интервью «Новой» Сабина Джалилова, подруга Эмиля Мирзоева. — Я приехала в клуб с подругой около полуночи, одновременно с Эмилем и Александром. Брежнев был за рулем. В тот вечер я видела Сашу первый раз в жизни. Он пил водку, и очень много. Я подошла к Эмилю и спросила: «А как ты поедешь домой?» Он пообещал: «Мы обязательно вызовем трезвого водителя или машину оставим, закажем такси». То, что Брежнев пил в клубе, — 100 процентов. Это могут подтвердить человек пятьдесят. Уверена, можно найти людей, которые видели, как он пьет. Саша этого не скрывал. Он пил, очень много пил.

— При мне на протяжении полутора часов в клубе Эмиль ему говорил: «Нужно вызвать трезвого водителя», «нужно оставить «мерс», — продолжает Сабина. — Я уехала намного раньше Эмиля и Саши. Осталась моя подруга. Около 5 утра она стояла на улице и видела, как из клуба выводили Александра Брежнева. Он агрессивно вел себя с охранниками. Сцепился с ними и поэтому привлек к себе внимание. Когда Брежнева выставили на улицу, он там плясал, громко включив в автомобиле музыку. Эмиля на тот момент еще не было рядом с Сашей. Он вышел около 5.30, увидел, что его друг уже за рулем, готов ехать, и, видимо, на автомате сел в машину.

Александр Брежнев. Фото: Вконтакте

Девять раз за два года

От ЦР «Барс» до места происшествия — около трех км. По словам очевидцев, от клуба друзья отъехали не раньше 5.30, а в 5.40 — протаранили микроавтобус. На какой скорости — установит следствие. Те, кто видел аварию, уверяют, что «Мерседес» мчал, выдавая не меньше 100 км/ч, и выехал на перекресток на красный свет.

По какому гололеду неслась машина — тоже можно представить. Накануне, 1 декабря, из-за обледенения дорог число ДТП в Петербурге выросло почти в 10 раз: 1 декабря в городе случилось 1120 аварий, еще 30 ноября их было 175.

Мирзоева, истекающего кровью после столкновения, скорая доставила в Александровскую больницу. Врачи поставили диагноз: открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, алкогольная интоксикация. «В настоящее время пациент находится в реанимации отделения интенсивной терапии в стабильно тяжелом состоянии», — сообщила «Новой» пресс-секретарь медучреждения Марина Тайц.

Утром 2 декабря ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по факту ДТП и объявило в розыск сбежавшего водителя «Мерседеса». Тогда же ГИБДД стало известно, что у владельца иномарки за последние два года — не менее девяти оплаченных и не оплаченных штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

Часто виновники смертельных ДТП, проконсультировавшись с адвокатами, через некоторое время сами являются в полицию с повинной. Но Брежнев не пришел.

Достали из дивана

Александр Брежнев за рулем внедорожника «Мерседес»

Александр вместе с отцом, бывшим военнослужащим, прописан в пятикомнатной коммунальной квартире на Таврической улице, в центре Петербурга, в двух шагах от Смольного. У матери молодого человека (родители — в разводе) — прописка в Ленинградской области. Вернувшись из армии, Брежнев решил открыть свой бизнес. Зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, недолго занимался грузоперевозками. Потом, судя по базе данных СПАРК, сменил профиль — стал генеральным директором ООО «Торгстрой», продавал стройматериалы.

Последнее время, по словам соседей по подъезду и по квартире, Саша жил один. Говорят о нем они неохотно. От прямых ответов о злоупотреблении алкоголем уходят: «Экспертизу не проводили».

— Встречались в лифте и на лестнице, видела, что водил парней и девушек к себе, много, разных. Может, они и были пьяны, но как поймешь за секунды? Иногда из квартиры доносилась музыка, — рассказала одна из соседок.

Полиция, первым делом явившись на Таврическую, Брежнева дома не застала, но устроила засаду по адресу проживания. Искали пропавшего двое суток.

4 декабря оперативники нашли предполагаемого виновника ДТП в квартире его родственников. Спасаясь от задержания, он, в одних спортивных брюках, спрятался в диване. Его достали. Разрешили одеться. Доставили в СИЗО.

Справка По официальной статистике, в России в ДТП каждый день погибает более 90 человек. Всего за первое полугодие 2017 года в дорожных авариях погибло 16 600 человек. На 19 ноября 2017 года — уже свыше 25 тысяч погибших. Число получивших телесные повреждения разной степени тяжести за первое полугодие этого года — более 170 тысяч человек, на 19 ноября — около 250 тысяч раненных в происшествиях на дороге. За 2016 год в ДТП на российских трассах погибли 20 003 человека, ранения и травмы получили 221 001 человек. В прошлом году 15 600 аварий на дорогах РФ случились по причине алкогольного опьянения водителей. Почти всегда те, кто находился за рулем нетрезвым, ранее уже неоднократно нарушали ПДД. Регионы — лидеры по числу дорожных происшествий со смертельным исходом из-за нетрезвости водителей — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Красноярский и Краснодарский края.

«Он даже не курит…»

5 декабря Брежнев предстал перед Невским районным судом Петербурга, где ему должны были избрать меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по ст. 264 ч. 5 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения с гибелью более двух человек». Наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Но если следствие докажет, что водитель «Мерседеса» был пьян, — то до девяти лет колонии.

Однако в суде Александр заявил, что «вообще не пьет, потому что работает таксистом». Его защитница Яна Антонь уточнила: подозреваемый в совершении страшного ДТП устроен в «Яндекс.Такси» и развозит пассажиров на рабочем «Форде Мондео». Отец и мачеха Саши кивали: «Он — порядочный парень. Мы никогда с ним проблем не знали. Никогда не видели пьяным. Он даже не курит…»

Обвинение, напомнив, что Брежнев сбежал с места аварии и скрывался от полиции, настаивало на заключении под стражу. Защита просила о домашнем аресте. Судья Елена Алексеева спросила у Александра, что думает он о лишении свободы на два месяца? И тот сначала ответил: «Не возражаю». Адвокат подозреваемого побелела. Саша в «аквариуме» от ее бледности пришел в себя и изменил свое мнение: «Возражаю. А против домашнего ареста — нет».

Суд согласился со следствием: Брежнев пробудет в камере как минимум до 2 февраля 2018 года.

При оглашении резолюции Саша заплакал. Заговорил о своих проблемах с сердцем, о защемленном шейном нерве, из-за чего ему прописаны витамины группы В. Защита Александра Брежнева в тот же день, 5 декабря, обжаловала решение Невского районного суда в Городском суде Петербурга.

***

Инна Шаповалова, Сергей Демидов, Алексей Дубенский и Олег Хвостов уже похоронены. В троллейбусных и трамвайных парках Петербурга висят объявления, где помимо сообщения о трагедии и соболезнования есть такие слова: «Просьба ко всем работникам «Горэлектротранса» — не оставаться равнодушными и поддержать семьи трагически погибших коллег. Все собранные средства будут равномерно распределены между ними».

Петербург

Комментарий

Яна Антонь адвокат подозреваемого Александра Брежнева

— Мы будем требовать изменить меру пресечения. Домашний арест — такая же мера пресечения, как и содержание под стражей. Это — изоляция от общества. Я считаю, что это могло быть применено к Александру. Брежнев не намерен скрываться. Достоверных сведений о том, что он намерен скрываться, в материалах дела не было. Это — недоработка следствия. Оно собрало недостаточно доказательств. Те материалы, которые были представлены следствием, не доказывают виновность Александра.