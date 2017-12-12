«Он пил, очень много пил»
Подозреваемый в ДТП, где погибли четыре человека, пытался уйти от наказания любой ценой. История Александра Брежнева
Фото: МЧС / РИА Новости
Нина Петляновасобкор в Петербурге
Он сбежал с места ДТП, бросил беспомощного умирающего друга, несколько суток скрывался от полиции, а когда оперативники нашли его у родственников, полуголый спрятался в диван. Расплакался перед судьей, когда та приняла решение о его аресте. Жаловался, что «шалит сердце» и «защемлен шейный нерв». Тем не менее в ближайшие два месяца следствие намерено предъявить Брежневу обвинение в том, что смертельное ДТП он совершил, будучи сильно пьяным. Никого из потерпевших в суде не было: как раз в это время они хоронили близких. В четырех семьях осиротело пятеро детей.
«Покатушки»
Серебристый внедорожник «Мерседес» и газель «Соболь» столкнулись 2 декабря около 5.40 утра на перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского (окраина Петербурга). Со слов очевидцев, иномарка неслась с такой скоростью по гололеду, что от удара микроавтобус опрокинулся и превратился в груду железа, а у «Мерседеса» вырвало двигатель. По информации ГИБДД, водитель иномарки даже не затормозил при виде встречного транспорта, а лишь попытался уйти влево, из-за чего сильно пострадал пассажир его машины. Тела всех находившихся в «Соболе» разлетелись на несколько метров.
Погибли контролеры ГУП «Горэлектротранс» 38-летняя Инна Шаповалова, 50-летний Алексей Дубенский, 52-летний Сергей Демидов и водитель микроавтобуса 51-летний Олег Хвостов. В такую рань, когда метро еще закрыто, они ехали на работу в служебном микроавтобусе, осуществляющем развозку. У всех погибших остались дети. Инну в тот день так и не дождался с работы домой 11-летний ребенок, Алексея — 13-летний, Сергея — двое взрослых детей, Олега — один. В «Горэлектротрансе» «Новой» сказали, что погибли не просто одни из лучших сотрудников, а хорошие люди: «внимательные, спокойные, добрые, слова худого о них не скажешь…» На странице в соцсети «ВКонтакте» у водителя микроавтобуса Олега Хвостова так указано место работы: «Вожу людей на автобусе…»
На «Мерседесе», наоборот, в ночь с пятницы на субботу катались лица, уже неплохо отдохнувшие: Эмиль Мирзоев (на пассажирском переднем кресле) и Александр Брежнев (водитель). Давние друзья, обоим — по 25 лет, и оба — судя по фото в соцсетях и их личным комментариям — любят «покатушки». Хотя не только. Александр опять же, как свидетельствуют соцсети (сейчас аккаунты Брежнева и Мирзоева удалены, но все скриншоты имеются в редакции. — Н. П.), автомобилями увлекался с 14 лет, с 17-ти — позировал на фоне разнообразных дорогих иномарок. Однако не реже он, как и Эмиль, любил запечатлеть себя в ресторанах, барах и просто с алкоголем. Одно из фото Брежнева в соцсети подписано так: «Пивная кружка нам — луна, а солнце — чарочка вина».
Мирзоев после ДТП не мог выбраться из автомобиля: его зажало покореженным железом. Медики не знают, выживет ли.
Брежнев помогать покалеченному другу не стал — сбежал, оставив Мирзоева умирать на месте происшествия. Позднее, на допросе, он даже пытался отрицать, что сидел за рулем «Мерседеса».
Но свидетели ДТП и камеры видеонаблюдения на ближайших магазинах выдали водителя. База данных ГИБДД подтвердила: владелец иномарки — Александр Брежнев.
«Саша, нужно оставить машину…»
Ночь перед трагедией Мирзоев и Брежнев провели в центре развлечений «Барс» на улице Тельмана. Центр открыт 24 часа в сутки. Бильярд, музыка, шоу, паб, игровые автоматы, «данс клуб», огромный выбор алкоголя… На главной странице увеселительного заведения в интернете можно прочесть следующее: «В наших стенах мы не позволим скучать!.. Все поможет Вам незабываемо провести вечер в компании друзей после тяжелого рабочего дня или недели…» Неизвестно, как Брежнев и Мирзоев провели день или неделю, но известно — как ночь с 1 на 2 декабря. По рассказам их друзей и работников клуба, и впрямь «незабываемо».
Официанты ЦР «Барс» говорят, что друзья налегали на выпивку. Примерно за четыре часа до ДТП, около 1 часа ночи 2 декабря, Эмиль выложил на своей странице в Instagram свое фото, фото Александра и еще одного приятеля под тегом: «#есть#жи». Кто-то из девушек прокомментировал: «Брежнев красавец».
Около 5 утра его выпроводили из клуба. Как объяснили «Новой» администраторы «Барса», такое случается редко, но были причины:
— Он пребывал в неадекватном состоянии. Потерял свои вещи, истерил… Затеял конфликт с охраной. У нас сложилось впечатление, что молодой человек что-то сильное употреблял.
— Мы отдыхали большой компанией в «Барсе», очень весело, — рассказала в интервью «Новой» Сабина Джалилова, подруга Эмиля Мирзоева. — Я приехала в клуб с подругой около полуночи, одновременно с Эмилем и Александром. Брежнев был за рулем. В тот вечер я видела Сашу первый раз в жизни. Он пил водку, и очень много. Я подошла к Эмилю и спросила: «А как ты поедешь домой?» Он пообещал: «Мы обязательно вызовем трезвого водителя или машину оставим, закажем такси». То, что Брежнев пил в клубе, — 100 процентов. Это могут подтвердить человек пятьдесят. Уверена, можно найти людей, которые видели, как он пьет. Саша этого не скрывал. Он пил, очень много пил.
— При мне на протяжении полутора часов в клубе Эмиль ему говорил: «Нужно вызвать трезвого водителя», «нужно оставить «мерс», — продолжает Сабина. — Я уехала намного раньше Эмиля и Саши. Осталась моя подруга. Около 5 утра она стояла на улице и видела, как из клуба выводили Александра Брежнева. Он агрессивно вел себя с охранниками. Сцепился с ними и поэтому привлек к себе внимание. Когда Брежнева выставили на улицу, он там плясал, громко включив в автомобиле музыку. Эмиля на тот момент еще не было рядом с Сашей. Он вышел около 5.30, увидел, что его друг уже за рулем, готов ехать, и, видимо, на автомате сел в машину.
Девять раз за два года
От ЦР «Барс» до места происшествия — около трех км. По словам очевидцев, от клуба друзья отъехали не раньше 5.30, а в 5.40 — протаранили микроавтобус. На какой скорости — установит следствие. Те, кто видел аварию, уверяют, что «Мерседес» мчал, выдавая не меньше 100 км/ч, и выехал на перекресток на красный свет.
По какому гололеду неслась машина — тоже можно представить. Накануне, 1 декабря, из-за обледенения дорог число ДТП в Петербурге выросло почти в 10 раз: 1 декабря в городе случилось 1120 аварий, еще 30 ноября их было 175.
Мирзоева, истекающего кровью после столкновения, скорая доставила в Александровскую больницу. Врачи поставили диагноз: открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, алкогольная интоксикация. «В настоящее время пациент находится в реанимации отделения интенсивной терапии в стабильно тяжелом состоянии», — сообщила «Новой» пресс-секретарь медучреждения Марина Тайц.
Утром 2 декабря ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по факту ДТП и объявило в розыск сбежавшего водителя «Мерседеса». Тогда же ГИБДД стало известно, что у владельца иномарки за последние два года — не менее девяти оплаченных и не оплаченных штрафов за нарушения Правил дорожного движения.
Часто виновники смертельных ДТП, проконсультировавшись с адвокатами, через некоторое время сами являются в полицию с повинной. Но Брежнев не пришел.
Достали из дивана
Александр вместе с отцом, бывшим военнослужащим, прописан в пятикомнатной коммунальной квартире на Таврической улице, в центре Петербурга, в двух шагах от Смольного. У матери молодого человека (родители — в разводе) — прописка в Ленинградской области. Вернувшись из армии, Брежнев решил открыть свой бизнес. Зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, недолго занимался грузоперевозками. Потом, судя по базе данных СПАРК, сменил профиль — стал генеральным директором ООО «Торгстрой», продавал стройматериалы.
Последнее время, по словам соседей по подъезду и по квартире, Саша жил один. Говорят о нем они неохотно. От прямых ответов о злоупотреблении алкоголем уходят: «Экспертизу не проводили».
— Встречались в лифте и на лестнице, видела, что водил парней и девушек к себе, много, разных. Может, они и были пьяны, но как поймешь за секунды? Иногда из квартиры доносилась музыка, — рассказала одна из соседок.
Полиция, первым делом явившись на Таврическую, Брежнева дома не застала, но устроила засаду по адресу проживания. Искали пропавшего двое суток.
4 декабря оперативники нашли предполагаемого виновника ДТП в квартире его родственников. Спасаясь от задержания, он, в одних спортивных брюках, спрятался в диване. Его достали. Разрешили одеться. Доставили в СИЗО.
Справка
По официальной статистике, в России в ДТП каждый день погибает более 90 человек. Всего за первое полугодие 2017 года в дорожных авариях погибло 16 600 человек. На 19 ноября 2017 года — уже свыше 25 тысяч погибших.
Число получивших телесные повреждения разной степени тяжести за первое полугодие этого года — более 170 тысяч человек, на 19 ноября — около 250 тысяч раненных в происшествиях на дороге.
За 2016 год в ДТП на российских трассах погибли 20 003 человека, ранения и травмы получили 221 001 человек. В прошлом году 15 600 аварий на дорогах РФ случились по причине алкогольного опьянения водителей. Почти всегда те, кто находился за рулем нетрезвым, ранее уже неоднократно нарушали ПДД. Регионы — лидеры по числу дорожных происшествий со смертельным исходом из-за нетрезвости водителей — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Красноярский и Краснодарский края.
«Он даже не курит…»
5 декабря Брежнев предстал перед Невским районным судом Петербурга, где ему должны были избрать меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по ст. 264 ч. 5 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения с гибелью более двух человек». Наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Но если следствие докажет, что водитель «Мерседеса» был пьян, — то до девяти лет колонии.
Однако в суде Александр заявил, что «вообще не пьет, потому что работает таксистом». Его защитница Яна Антонь уточнила: подозреваемый в совершении страшного ДТП устроен в «Яндекс.Такси» и развозит пассажиров на рабочем «Форде Мондео». Отец и мачеха Саши кивали: «Он — порядочный парень. Мы никогда с ним проблем не знали. Никогда не видели пьяным. Он даже не курит…»
Обвинение, напомнив, что Брежнев сбежал с места аварии и скрывался от полиции, настаивало на заключении под стражу. Защита просила о домашнем аресте. Судья Елена Алексеева спросила у Александра, что думает он о лишении свободы на два месяца? И тот сначала ответил: «Не возражаю». Адвокат подозреваемого побелела. Саша в «аквариуме» от ее бледности пришел в себя и изменил свое мнение: «Возражаю. А против домашнего ареста — нет».
Суд согласился со следствием: Брежнев пробудет в камере как минимум до 2 февраля 2018 года.
При оглашении резолюции Саша заплакал. Заговорил о своих проблемах с сердцем, о защемленном шейном нерве, из-за чего ему прописаны витамины группы В. Защита Александра Брежнева в тот же день, 5 декабря, обжаловала решение Невского районного суда в Городском суде Петербурга.
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Инна Шаповалова, Сергей Демидов, Алексей Дубенский и Олег Хвостов уже похоронены. В троллейбусных и трамвайных парках Петербурга висят объявления, где помимо сообщения о трагедии и соболезнования есть такие слова: «Просьба ко всем работникам «Горэлектротранса» — не оставаться равнодушными и поддержать семьи трагически погибших коллег. Все собранные средства будут равномерно распределены между ними».
Петербург
Комментарий
— Мы будем требовать изменить меру пресечения. Домашний арест — такая же мера пресечения, как и содержание под стражей. Это — изоляция от общества. Я считаю, что это могло быть применено к Александру. Брежнев не намерен скрываться. Достоверных сведений о том, что он намерен скрываться, в материалах дела не было. Это — недоработка следствия. Оно собрало недостаточно доказательств. Те материалы, которые были представлены следствием, не доказывают виновность Александра.