В конце сентября создатель Telegram Павел Дуров опубликовал фотографию административного протокола, который составила ФСБ за отказ мессенджера дать доступ российским спецслужбам к переписке пользователей. Один из документов адресован лично Дурову. В нем ФСБ предлагает компании прислать в Россию своего представителя, чтобы составить протокол о нарушении.

Компания посчитала запрос незаконным, представитель не явился, и мировая судья Мещанского района Москвы при пустом зале вынесла решение: оштрафовать Telegram Messenger Limited Liability Partnership на 800 тысяч рублей.

Разработчиков мессенджера признали виновными в нарушении части 2 статьи 13.31 КоАП (неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности, информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей и информацию о таких пользователях).

На следующий день в дело ФСБ против Telegram вступила международная правозащитная группа «Агора». Юристы обжаловали штраф, а также обратились в Верховный суд с просьбой признать недействующим приказ ФСБ об утверждении порядка представления данных организаторами распространения информации (за этой формулировкой в данном случае скрывается мессенджер) в сети интернет.

Позиция защиты

Интересы Telegram в суде представляют Дмитрий Динзе и Рамиль Ахметгалиев. В жалобе адвокаты указали:

Контроль переговоров может осуществляться лишь во исполнение и на основании судебного решения. Защитники подчеркнули, что ФСБ не представили решения судов, которые доказывают законность дешифровки сообщений.

Спецслужбы знали, что запрашиваемые ими данные могут находиться у иностранной компании. Решения о контроле переговоров по делу об особо тяжком преступлении должны быть исполнены на территории другого государства. Все материалы административного дела в таких случаях направляются в Генпрокуратуру, которая уже отправляет их в правоохранительные органы другого государства

ФСБ настаивала именно на предоставлении ключей декодирования. Это, по мнению адвокатов, «создавало реальную угрозу для неопределенного круга лиц по контролю их переписки». «Если бы даже существовала возможность для третьих лиц расшифровать данные и контролировать переписку абонентов, указанных в запросе, это могло бы обеспечить доступ к переписке всех пользователей сервиса», — отмечалось в жалобе.

По информации защиты, суд первой инстанции не проверял, есть ли у компании те сведения, которые запрашивает ФСБ. А их у компании нет. В режиме «секретных» чатов ключ (end-to-end шифрование) есть только у отправителя и получателя, на сервере компании сообщения не дублируются.

В судебном заседании не принимал участия ни представитель ФСБ, ни прокурор, ни назначенный защитник, ни свидетели.

ФСБ требовала прислать информацию о декодировании на общий ведомственный адрес электронной почты, который указан в качестве общего контактного адреса на сайте ведомства. «Адрес электронной почты является одним из каналов обращения граждан в Службу, по которым запрещено (!) передавать сведения ограниченного распространения, к коим, безусловно, относится запрошенная ФСБ информация о дешифровании переписки между пользователями мессенджера Telegram», — отметили защитники.

Позиция ФСБ

В конце октября Republic со ссылкой на источники сообщил, что ФСБ запросила у мессенджера информацию для дешифровки сообщений телефонов, связанных с предполагаемыми организаторами теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Речь идет о шести телефонных номерах, которыми, как считают в спецслужбе, пользовались «подозреваемые в причастности к террористической деятельности». Издание отмечало, что два номера из письма ФСБ зарегистрированы на братьев Аброра и Акрама Азимовых, обвиняемых в организации теракта в петербургском метро. Имена остальных подозреваемых не называются.

Эту информацию в суде подтвердил адвокат Дмитрий Динзе. Он отметил, что два телефона, зарегистрированные на братьев Аброра и Акрама Азимовых, никогда не использовались в мессенджере Telegram, только в WhatsApp.

Апелляция

Мещанский суд 12 декабря не стал отменять штраф для компании. Ни представителей ФСБ, ни прокуратуры не было на заседании. Защита просила приобщить к делу протоколы допросов братьев Азимовых, где они указывают, что не пользовались Telegram, расследование Ильи Рождественского, опубликованное на сайте издания Republic. Адвокаты также хотели допросить в качестве свидетеля представителя уполномоченного при президенте интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева. Однако судья отклонила все ходатайства защиты.