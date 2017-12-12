Звенья цепи

В ночь с понедельника на вторник провайдеры по предписанию Роскомнадзора начали блокировать интернет-ресурсы движения «Открытая Россия», основанного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Под запретом оказались сайты самого движения, проекта «Открытое право», «Вместо Путина», «Команда Открытой России», образовательный ресурс «Открытый университет», а также сайт «Ходорковский.ру». Их блокировку Роскомнадзор мотивировал статьей 15.3 ФЗ «Об информации» (о блокировке по требованию прокуратуры сайтов, призывающих к экстремизму или массовым беспорядкам).

Фото: Радио «Свобода»

«Как только мы заметили, что доступ к сайту закрыт, начали искать на почте предупреждение Роскомнадзора, но единственное письмо, которое нашли, касалось старого архивного, а не текущего сайта, — говорит главный редактор сайта «Открытая Россия» Вероника Куцыло. — Содержание письма было непонятным, сообщалось о призывах к незаконным акциям, но никаких призывов на наших ресурсах не было, и уж тем более они не могли появиться на сайте образовательного проекта «Открытый университет». Разъяснения со стороны генпрокуратуры по поводу блокировки тогда еще не существовало».

Днем 12 декабря генпрокуратура объяснила ограничение доступа к сайтам изменениями в статье 15.3 ФЗ «Об информации». В связи с поправками, вступившими в силу 25 ноября, ведомство получило право применять меры по внесудебной блокировке сайтов нежелательных на территории России организаций.

В «Открытой России» уверены, что прокуратура, направившая Роскомнадзору требования об ограничении доступа к интернет-ресурсам, путает российское движение с «нежелательной» лондонской организацией.

«Генпрокуратура считает, что заблокированные сайты связаны с нежелательными организациями, но это не так. Наш сайт и его редакция находятся в Москве, движение внутрироссийское. Попытки заблокировать наши ресурсы незаконны», — пояснила «Новой газете» Куцыло.

Отчасти российская генпрокуратура противоречит сама себе. Дело в том, что организация «Открытая Россия», зарегистрированная на территории Великобритании, действительно была признана нежелательной еще в апреле. Однако, как говорил тогда официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной, это решение не касалось российского общественно-сетевого движения «Открытая Россия». «Наши инициативы касаются исключительно обществ, зарегистрированных в Британии», — отмечал он.

Юрист проекта «Открытое право» Андрей Вифлянцев считает, что в конечном итоге прокуратура решила не разбираться, что такое «Открытая Россия» и как она функционирует:

— По закону нежелательными могут быть признаны только те организации, которые находятся за рубежом и вмешиваются во внутреннюю политику России. Российское движение «Открытая Россия» — это совокупность людей с общими целями и общими идеями. Конечно, движение будет оспаривать блокировки в суде. Судя по тому, что решение принималось вне правового поля, это практически бесполезно. И все же оспаривать надо.

В связи с блокировкой сайтов основатель движения Михаил Ходорковский опубликовал заявление, в котором обвинил генпрокуратуру в злоупотреблении служебным положением. Он призвал «общественные организации демократических стран, обеспокоенные нарушением основных прав и свобод человека в России, поддержать обращения в правоохранительные органы своих стран и парламентские группы, отвечающие за международное правовое сотрудничество, о ревизии взаимоотношений с Генеральной прокуратурой России».

«Обыски, блокировки — звенья одной давленческой цепи, — считает Вероника Куцыло. — Людей пытаются напугать, готовятся к выборам».

Возникшее недоразумение может стать препятствием не только для работы сайтов, но и в целом для деятельности движения в России. Первые подтверждения этому появились еще в субботу, 9 декабря, когда общероссийский съезд «Открытой России» в Москве был прерван сотрудниками полиции. Конференция, в ходе которой делегаты из разных регионов страны решали, должно ли движение поддержать на выборах Ксению Собчак и Алексея Навального, закончилась, едва успев начаться. Полицейские объявили, что им стало известно о собрании представителей нежелательной организации и попросили присутствующих разойтись. Попытки председателя движения Александра Соловьева продолжить конференцию в присутствии полиции не увенчались успехом. Правоохранители заблокировали выход из зала и начали поочередно вызывать «на беседу» активистов «Открытой России». Позднее столичная полиция заявила, что нашла подтверждение словам анонима и будет рассматривать вопрос о привлечении к административной ответственности организаторов съезда.