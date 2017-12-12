«Они стали заложниками»

Массовые беспорядки на Хованском кладбище произошли 14 мая 2016 года — в побоище приняли участие около 200 человек, некоторые из них применяли травматическое и (по неподтвержденным сведениям) огнестрельное оружие. Несколько десятков человек получили ранения и травмы, а 26-летний Сухроб Хушаков, 39-летний Иноят Ризоев и 42-летний Сайнуриддин Собиров погибли. Позже выяснилось, что в разборке участвовали спортсмены-самбисты из клуба «Здоровая нация» (молодежного крыла ветеранской организации «Боевое братство»). Некоторые из фигурантов скрылись от следствия и суда на Донбассе — в частности, как уже сообщала «Новая», в участии в драке подозревается 38-летний экс-следователь прокуратуры Кабардино-Балкарии Георгий Макарьев. 22 марта 2017 года Макарьева объявили в международный розыск. По данным правоохранительных органов России, он скрывается на территории Донбасса или Ростовской области.

Еще один фигурант уголовного дела о побоище на Хованском кладбище, уехавший на Донбасс вместе с Макарьевым и участвовавший в создании общественной организации НАДО (Народная армия Донбасса) — Владимир Белов, — после объявления в международный розыск спрятаться не успел и был задержан при переходе государственной границы. Однако дело в отношении него пока в суде еще не слушалось.

Как утверждали в суде рабочие-таджики, «спортсмены» пришли на кладбище по просьбе гендиректора Юрия Чабуева — по их словам, Чабуев требовал у мигрантов делиться доходами, полученными от работы на некрополе. Они отказывались.

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По итогам расследования СК предъявил обвинение шестнадцати фигурантам. Помимо Чабуева, ими стали бывший сотрудник ППСП ОМВД по району Хамовники Никита Мошенко и предполагаемый организатор массовых беспорядков Александр Бочарников. Именно Бочарников и Чабуев стали инициаторами драки, считают в СК.

11 августа материалы дела были переданы в суд, а уже 18 августа из заявления пресс-службы МВД стало известно о том, что перед судом предстанут непосредственные участники драки на кладбище — то есть мигранты, с которых требовали дань. Дело пятерых уроженцев Таджикистана выделили в отдельное производство: Джома Чакалов, Диловар Юнусов, Рахмудинн Садурдинов, Соимардон Ахмадов и Ходжикорбон Буриев обвинялись в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), убийстве в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) и хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В результате судебного следствия, однако, обвинение отказалось преследовать мигрантов по части составов: так, с пятерых фигурантов сняли обвинения в причинении легкого вреда здоровью и убийстве. Кроме того, суд не обнаружил признаков предварительного сговора в действиях обвиняемых: согласно приговору, уроженцы Таджикистана вместе приехали на кладбище по семейным делам, но узнали о столкновениях уже на месте. Решение участвовать в драке было принято спонтанно. Во многом поэтому приговор суда оказался мягче, чем можно было ожидать: Чакалов, Юнусов, Садурдинов, Ахмадов и Буриев получили по три года колонии.

Тем не менее адвокат Садурдинова Валерий Федоров остался недоволен приговором.

— Приговор несоразмерен, несправедлив, мы его будем обжаловать, — сказал он «Новой». — Чакалов и остальные просто были не такими шустрыми, как другие участники драки, и оказались на скамье подсудимых.

По словам Федорова, все обвинение строилось на двух «идентичных» показаниях сотрудников полиции. Других доказательств участия пятерых уроженцев Таджикистана в деле не было — был зафиксирован лишь факт того, что они были на кладбище в это время.

— Не было ни хулиганства, ни других составов преступления. И тем не менее — три года лишения свободы. Притом что один год и семь месяцев в СИЗО они уже отбыли, — подчеркнул адвокат.

Однако в суде Чакалов все же раскаялся и признал свою вину, а другие фигуранты дела признали свою вину частично.

— Недовольны приговором, — говорил один из осужденных. — Будем обжаловать.

Пока уроженцев Таджикистана, которые приняли участие в драке, отправляют в колонию, судебное следствие в отношении организаторов беспорядков по-прежнему не завершено: в сентябре Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей экс-директору кладбища Чабуеву и еще семи фигурантам дела. Когда начнется судебное следствие, неизвестно.