«Как было бы хорошо, если лодка была бы только для счастливых!»

Фото: Глеб Пайкачев, для проекта «Глаза в глаза»

Абдиса, 17 лет,

Эфиопия, приехал в Германию в 2015 году

— Я сбежал из Эфиопии, когда мне было 14. Мы шли пешком по пустыне: все вместе — в большом караване из сотен людей. Кто-то из Сомали, кто-то из Судана, кто-то — из Эритреи. Мы добрались до Судана, а оттуда через Сахару прямо в Ливию. Дорога заняла у меня целый год.

В Ливии и Судане мы часто попадали в тюрьму. Тюрьма — это 100 человек в одном контейнере под палящим солнцем. Весь день ты спишь, и только раз в день тебе приносят еду — небольшую горсть макарон, всего одну ложку. На завтрак — стакан воды и десять ударов палкой. На ужин — то же самое.

Один раз нас закрыли в подвале без света. Я потом долго не мог видеть. Кстати, ночью там совершенно невозможно спать — постоянно слышны выстрелы. Однажды с нас потребовали €800 за освобождение. Ночью мы сбежали. В нас стреляли. Это было как в экшн-фильме.

Потом я по морю отправился в Италию, на Сицилию. В маленькой лодке, рассчитанной на 200 мест, плыло 700 человек. Там не было воды, еды, не хватало даже воздуха. Мы находились под палубой, как в подвале, и выйти не могли. Мы сидели, плотно прижавшись друг к другу, никто даже пошевелиться не мог. Все ходили под себя. Некоторые падали в обморок.

Мой брат плыл в другой лодке. Она перевернулась, и он погиб. Ему было 21. Как и мой брат, в этом море около Италии погибли две тысячи человек. Они все умерли в этой воде. Как было бы хорошо, если б была лодка только для счастливых.

В международном спектакле «Zwischenraum»/«Цель визита» подростки-беженцы играют самих себя. В историях, стихах, сценах, масках, рисунках они представят свои воспоминания, мысли, идеи, страхи и мечты. О том, как они интегрируются в новое для себя общество, как проходят реабилитацию и как преодолевают эту боль — рассказывает проект «Глаза в глаза» (при поддержке Amnesty International и Silamedia).