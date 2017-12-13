«Армия» без флага, но с шансами на победу

Вчерашнее Олимпийское собрание окончательно определилось, что сборная России, пусть в качественно усеченном составе, без флага, гимна и государственной атрибутики, все-таки примет участие в Олимпиаде. Поддержка спортсменов, которые выразят желание и получат возможность поехать в Пхенчхан, оказалась единогласной. Олимпийский турнир по хоккею как самое знаковое событие любых Игр, останется более или менее полноценным — без российской команды представить его таковым было, пожалуй, невозможно.

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Было бы полной дикостью, если бы пять олимпийских сборных собрались в Москве на Кубке Первого канала в качестве полноправных участников генеральной репетиции олимпийского хоккейного турнира, а сборная хозяев выступала бы для них лишь в качестве спарринг-партнера. А такая перспектива у сборной России была.

И тогда запланированная на 16 декабря встреча со сборной Канады теряла бы смысл. Да, Канада впервые в новейшей истории тоже на Евротур приезжает, пусть «Кленовые листья» и собраны в основном из игроков нашей Континентальной хоккейной лиги. Но это та самая Канада, которая хочет взять третье подряд олимпийское золото.

Главной хоккейной темой уходящего года мог стать плач по отказу заокеанской НХЛ прерывать свой чемпионат ради Олимпиады. Сколько копий было сломано, — будущий турнир без лучших хоккеистов мира разве что «первенством водокачки» не называли. Но когда даже неистовый Александр Овечкин смирился с неизбежностью, а эксперты принялись прикидывать шансы, с другого боку подкралась новая беда. И оказалась она серьезнее, чем афронт боссов НХЛ.

Призрак отстранения России от Игр маячил давно, но материализовываться начал под занавес осени. Это грозило катастрофой вселенского хоккейного масштаба не только для российской команды и ее болельщиков — круги должны были пойти куда дальше. В качестве ответного удара прозвучало предложение не отпускать иностранных хоккеистов в свои сборные — если Россия не едет на Игры, так пусть они не достаются никому! Но Международная федерация хоккея напомнила, что в подобном случае она будет вынуждена дисквалифицировать не приехавших в сборные игроков, а КХЛ вместе с Федерацией хоккея России может грозить исключение из хоккейной семьи.

В то же время ведомство Рене Фазеля, понимая последствия возможного неучастия российской сборной в Олимпиаде, инициировало кампанию в защиту права российских спортсменов поехать в Пхенчхан под своим флагом — увы, не увенчавшуюся успехом.

Наше хоккейное сообщество оказалось напрочь расколотым еще до того, как требование «без гимна и флага» обрело реальную силу и про такой вариант высказывались лишь в качестве предположения. Любому виду спорта могли «кощунство» простить, но только не самой державной игре. О том, что последнее олимпийское золото отечественного хоккея в Альбервилле-1992 завоевала так называемая объединенная команда, без флага и гимна обыгравшая в финале Канаду, упертые патриоты не вспоминали. Как не вспоминали и про то, что усиление казенного патриотизма никак не способствовало олимпийским хоккейным успехам — начиная с Турина-2006 Россия вообще остается без медалей. При флаге, гимне и прочих полных государственных атрибутах.

Забавно, что многие наши заокеанские звезды, лишенные возможности ехать в Пхенчхан, высказались против участия сборной России в олимпийском турнире из-за дискриминационных требований МОК. «Местные», напротив, с самого начала были за участие.

Абсолютно полярные мнения выразили два культовых для сборной форварда — играющий за «Вашингтон» Александр Овечкин высказался, что не представляет сборную без флага и гимна, а задержавшийся еще на год в питерском СКА ради Олимпиады Илья Ковальчук, напротив, рубанул, что пусть флаг и гимн отобрали, но совесть и честь не отберут. И что не поехать — значит сдаться.

Мнение играющих в КХЛ будущих олимпийцев, возможно, в решающей степени определило «разрешительную» позицию представителей власти. На государственном уровне вопрос решился в пользу желающих выиграть для России олимпийское золото в форме без герба, но с олимпийскими кольцами и обозначением «Атлет из России».

Как бы то ни было, если ничего экстраординарного больше не случится, ровно через два месяца после дебютного матча сборной России на Кубке Первого канала «команда из России» на льду Пхенчхана начнет битву за золото игрой со сборной Словакии.

Но третий акт большой хоккейной и околохоккейной драмы начинается именно сейчас.

Все вроде за сборную России — кроме того, что часть преданных ее болельщиков переживать за нашу многострадальную сборную не собирается. Это не только те, кто не хочет видеть ее в Пхенчхане в нейтральной форме. Но и те, кого не очень порадовал состав россиян, заявленный штабом сборной на Кубок Первого канала. Дело не в качестве состава, дело в окончательном обнажении приема, который и раньше ни для кого секретом не являлся.

Итак, на Кубок Первого канала в заявку сборной России вошли 25 представителей армейцев Санкт-Петербурга и Москвы. Такого не было даже в самые благополучные для советской сборной времена, когда она при подавляющем господстве ЦСКА так или иначе формировалась еще из нескольких клубов, в основном столичных. Повторять советский опыт в совершенно новых условиях стало ноу-хау нынешних боссов российского хоккея.

Главный тренер питерского СКА и сборной России Олег Знарок коршуном бросался на журналистов, едва пытавшихся задеть неудобную тему «базового клуба сборной». Нынче он вызвал в главную команду 15 своих хоккеистов. Еще 10 вызваны из ЦСКА. По сути, дан откровенный ответ на не очень часто задаваемый вопрос, кому было нужно концентрировать в двух клубах оставшийся цвет российского хоккея.

Версия официальная — конечно, все сделано в интересах сборной страны. Исключительно для того, чтобы она предстала в Пхенчхане командой звездной, сыгранной и сплоченной. За образец, по сути, взят советский опыт, но об этом предпочитают не упоминать. Версия неофициальная — интересами сборной «Газпром» и «Роснефть» как патроны соответственно СКА и ЦСКА только прикрываются. А на самом деле скрытая цель, на корню убивающая интригу в чемпионате КХЛ, — тотальное господство своих клубов. Не случайно злые языки уже окрестили главную команду страны «нефтегазовой сборной».

Вот такой не очень приятный нюанс, на который поневоле обращаешь внимание перед генеральной репетицией. Сама по себе она должна быть невероятно интересной — все сборные скрестят клюшки в близких к олимпийским составам. Колорит придает участие в турнире сборной Южной Кореи, пусть с ней россияне и не встретятся. А главное блюдо такого нестандартного Кубка Первого канала — конечно же, Россия — Канада.

Понятие «базовый клуб» для больших спортивных держав — нонсенс. У России — снова особый путь, правомерность которого будет или подчеркнута, или опровергнута олимпийским турниром. Представление о раскладе сил мы получим уже сейчас в Москве.

А вопрос: болеть, меньше болеть или совсем не болеть за сборную России — каждый решает для себя сам. Это как с участием в Олимпиаде.