Нежилая площадь

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Если кто-то из казанских полицейских переутомится на службе, его необязательно отправлять в санаторий. Проще перевести на месяц в ОМОН, пусть отдохнет. Горисполком гарантирует ему отсутствие нагрузки. Здешние чиновники уверенно отклоняют любые заявки на митинги, а ведь именно в дни митингов, как мы замечали, у омоновцев самая напряженная работа. Это где-нибудь в Москве или Петербурге парни в камуфляже с утра ответственно протирают дубинку тряпочкой, а в Казани, хоть стерильную дубинку готовь, хоть одноразовую, ни одного гражданского активиста на площади нет.

Четвертый раз активисты здешних русскоязычных сообществ подали в горисполком заявку на акцию «За единство России! За русский язык! За Путина!», выделив в ней жирным шрифтом вроде бы козырный пункт: «Цель публичного мероприятия — ​поддержка внутренней политики, проводимой президентом Российской Федерации Владимиром Путиным».

Да, это не против Путина, а в его поддержку, и, казалось бы, местные чиновники должны обнимать таких активистов на площади и смахивать щеточками снежинки с плакатов. Но нет же, что-то их насторожило. Видимо, восклицательный знак после слов «за русский язык». Хотя любой язык в России не должен попадать под вопросительный знак.

Три первые заявки были отклонены с изощренными пояснениями. Ну, например, общественная приемная «Единой России», возле которой хотели собраться на площади Свободы сторонники президента, в заявке была недопустимо названа офисом партии. Исправили это безобразие, получили новую претензию: «На поданных вами уведомлениях и дополнении невозможно установить, какие конкретные вопросы будут обсуждаться на публичных мероприятиях». Теперь, видимо, спросят, какие конкретные ответы прозвучат на конкретные вопросы. А иначе чего забеспокоился начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров, пригласивший на прием председателя Общества русской культуры Михаила Щеглова? «Три года, с самого момента своего назначения, этот «начальник взаимодействия» никак не взаимодействовал с нашими общественными организациями и вдруг — ​снизошел», — ​с удивлением сообщил Щеглов «Новой газете».

Активисты штаба Алексея Навального того начальника взаимодействия тоже никогда не видели, хотя каждый понедельник с утра отправляются в исполком с пятью уведомлениями, чтобы согласовать встречу казанцев с московским политиком. «Традиция собираться по понедельникам в холле исполкома берет начало с 7 сентября, — ​поведала «Новой» координатор штаба Эльвира Дмитриева. — ​За это время мы получили 11 отказов, подав в 11 приемов 69 уведомлений на разные площадки».

Что же получается? Будь ты хоть сторонником президента, хоть его оппонентом — ​сиди дома, и всем будет спокойнее. Тем более что с отношением к Владимиру Путину в Татарстане уже все ясно. Президент республики Рустам Минниханов в начале декабря заявил: «Несмотря на то что избирательная кампания еще не стартовала, многие уже сделали свой выбор. Свыше 80 процентов татарстанцев однозначно одобряют и поддерживают политику и многогранную деятельность Владимира Путина».

Ни убавить, ни прибавить. Есть кабинетное мнение, и любые высказывания на свежем воздухе — ​лишние.