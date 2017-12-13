День под куполом,

С детства хотела попасть за кулисы цирка на Вернадского. Выросшая в двадцати минутах ходьбы, я все еще называю Большой Московский государственный цирк именно так. Впрочем, официальное название, похоже, скоро изменится тоже — ​8 декабря Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о передаче цирка из федеральной в московскую собственность. Я же добралась до закулисья практически накануне судьбоносного перехода, основной причиной которого озвучивалось наличие в бюджете Москвы средств, необходимых для капитального ремонта построенного в 1971 году здания. В ноябре активировались и зоозащитники, имеющие претензии и к циркам. 11 дней у Думы голодали двое, требуя официального назначения даты второго чтения резонансного законопроекта «Об ответственном обращении с животными», зависшего в Думе после первых чтений аж с 2011 года. Цирк, который пять лет назад возглавила команда братьев Запашных, решил взять курс на предельную доступность информации и анонсировал экскурсии в закулисье. В общем, поводов оказалось немало.

Я решила просто прожить день в цирке. Без четкого плана и расписанных интервью — ​в штате цирка 600 артистов, не устраивать же кастинг. Мне предложили выбрать дату и время. А дальше — ​как пойдет. Я приехала в среду, в 11 утра.

Геннадий со своим подопечным. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Играть! Боря, ты наглый, все бегают! — ​прогрохотало за дверью, ведущей к репетиционному манежу. На манеже здоровый, с окладистой бородкой Боря наворачивал круги около мужчины в синей спецовке, парочка мерялась рогами, остальные члены коллектива гремели копытами в погоне за летающими сушками. Репетиция подходила к концу. Мужчина заманил артистов за кулисы, но скоро вернулся, оглашая манеж раскатистым: — ​Мишаня, сына, бегом-бегом!

Я вообще козлов в своей жизни встречала нечасто, а такого жизнерадостного в 11 утра, как Миша, — ​никогда. Миша вел себя словно заправская собака — ​беспрерывно совал дрессировщику Геннадию Левицкому передние ножки, получив сушку, носился кругами.

— Знакомимся с манежем, — ​объяснял мне Геннадий. — ​У нас и со старшими репетиции в виде игры. Животное должно знать, что его ругать не будут, за каждый трюк или сушку дадут, или почухают. Чем меньше палок, тем лучше.

— Многие как раз из-за «палок» в цирк не ходят, — ​сразу взялась за рога я. — ​Считают, что единственно возможная дрессура — ​страхом.

— Это чушь, — ​поморщился Геннадий. — ​Далеко не будем ходить — ​Дуров работал только на подкормке, внимании, рефлексах. Выведите хоть собаку из-под палки на манеж — ​хвост обвисший, глаза больные, сразу же видно.

Глаза у подопечных Геннадия были наглые. Их я в сверкающих чистотой конюшнях чуть позже рассмотрела, где рогатые тоже квартируют.

— Это вожак стада Тима, это его друг Егор, — ​расхаживал между нависающими над оградами мордами Геннадий. — ​Вот Герман, Полина, их сын Яшка и любовник, который в открытую живет с Полей. Вот этого в Ижевском зоопарке купили, это московский, это Волгоград. Боря, отстань, ты уже обожрался!

Геннадий признался, что к рогам и копытам его привела любовь. В прошлом канатаходец, он женился на девушке из третьего поколения династии дрессировщиков коз. Сменил амплуа, продолжил династию — ​дочерью. Семейный подряд в цирке — ​обычное дело. А как иначе, если с утра до вечера — ​или на Вернадского или на гастролях.

Цирковая лошадь во время мойки. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Тут как раз в соседний отсек семейная пара гастролеров на купание белого коня привела. Руководитель Конно-акробатического ансамбля «Русские казаки», джигит в пятом поколении, миниатюрная Виолетта Александрова-Серж обдала Принца (ну, конечно!) водой из шланга, почистила щетками, помассировала струей.

— Всю жизнь с лошадьми, — ​чеканила она, выдавливая в руку лошадиный шампунь. — ​В детстве кони для меня были как братья, теперь как дети. Несмотря на то, что свои есть. Одному год, второму пять — ​уже выполняет трюки. Смелее! — ​прикрикнула на меня Виолетта. Я тоже напросилась мыть Принца и копошилась в намыленной белоснежной гриве. Принц соблюдал королевское спокойствие. — ​Он должен чувствовать, что вы уверены в своих действиях.

Я почти справилась с полотенцем — ​чем-то вроде скребка для чистки окон, и муж Виолетты Андрей Сухоруков устроил Принца в соседнем отсеке — ​в солярии. Здесь лошади и сохнут после мойки, и получают порцию витамина Д.

Оставила лошадей загорать, у манежа познакомилась с Михаилом Ермаковым, который летом попал в Книгу рекордов Гиннесса за набивание футбольного мяча плечами, 2320 раз за 40 минут. Михаил с представителем пресс-службы собирались к директору — ​открывать на камеру наконец добравшийся по почте диплом. Я увязалась тоже.

— А как вообще люди становятся жонглерами футбольными мячами? — ​спросила я молодого добродушного Михаила.

— Меня лично никто не спрашивал, как на убой растили, — ​пожал плечами Михаил. — ​Династия дрессировщиков — ​школа собак Ермакова. Плюс папа — ​жонглер футбольными мячами. Династию не потянешь — ​слабак. С собаками я рос вместе, там все проще, а с мячами у меня в 17 еще ничего не получалось. Отец сказал, что я бездарь и оставил меня в покое. Ну, в 19 я с мячами вышел на манеж. Полгода назад мне и собак передали.

Жонглер Михаил во время репетиции. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На «Гиннесса» Михаил тоже ради манежа пошел. Публике сложно оценить сложность трюка, а рекордсмен — ​звучит внушительно. В том числе, для директора Эдгарда Запашного, который в кабинете с ходу включился в пиар-процесс: проверить звук на двух компактных камерах, торжественно открыть коробку для сайта и соцсетей, переключиться на меня. Я у директора о настроении спросила, с которым он движется навстречу Москве.

— Я вам сейчас честно скажу, — ​с грацией хищника откинулся в кресле Запашный. — ​Есть поручение президента о том, чтобы Большой московский цирк отремонтировали. Это серьезные средства, точную цифру до начала работ не знает никто, она варьируется от 4 до 11 млрд. Мне, конечно, всегда нравился статус государственности. Но все-таки ключевым словом в нашем названии является «московский». Даже из этических соображений правительство Москвы более заинтересовано в нашем процветании, ведь мы — ​бренд, известный во всем мире. И в правительстве Москвы подтвердили, что деньги на реконструкцию будут выделены. Поэтому это решение я поддержал. Думаю, справедливо помочь нам единовременно и позволить дальше работать так, как мы умеем.

По словам директора, на данный момент цирк не пользуется бюджетным финансированием и приносит чистую прибыль порядка 150 млн рублей. 15% роста посещаемости сразу принесла фамилия.

Эдгард Запашный в своем кабинете. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Распрощались с компаниями на аренде и открыли собственное производство мороженого, пирожного и т.д., — ​спокойно перечислял прочие секреты успеха Запашный. — ​Попрощались с теми, которых мой коллега Гия Эрадзе называет «неувольнимые мстители» — ​людьми, которые своим творчеством уже мстят зрителю. На их место пришло порядка 150 более квалифицированных, именитых, перспективных артистов. Аскольд (художественный руководитель цирка. — ​Ред.) со своей командой запустили новые, высокобюджетные спектакли. Мы единственные в стране вывозим на гастроли за рубеж полномасштабные шоу. Платим зарплаты, ремонтируем помещения. Но 11 млрд — ​это нам сто лет копить надо.

— А конкретно — ​на что? — ​уточнила я.

— Основной купол течет в трех местах, — ​начал перечислять Запашный. — ​В двух — ​прямое попадание воды в фойе, в одном — ​в зрительный зал. Без вскрытия купола мы эту проблему решить не можем. Изменились этические нормы содержания животных — ​в первую очередь, в сознании самих артистов. Я вижу эту землю вокруг, бетон, который надо ломать. Увеличивать помещения, монтировать постоянные бассейны, чтобы у тигра была возможность нырнуть, повеселиться. Беговые дорожки для лошадей.. Но главное — ремонт необходим для уникальной системы манежей, которая находится в таком состоянии, что может остановить работу цирка в любой момент.

— А можно посмотреть на систему? — ​спросила я.

— Давайте я вам сам покажу, — ​Запашный тут же встал. — ​А зал наш видели? А швейный цех?

Гимнасты из Северной Кореи, приехавшие на фестиваль «Идол». В поездке они живут отдельно в номерах без телевизоров и интернета. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Увидели цех и новый танцевальный зал с огромными окнами. Прошли мимо переполненного манежа: «Вот брат мучает брата, вот победитель «Минуты славы», вот огромные трудяги северные корейцы с определенными требованиями посольства — ​в номерах нет телевизоров, экскурсии тоже просят организовать отдельно». Углубились в недра.

— Четыре сменных манежа — ​водный, который уже не работает, ледяной, иллюзионный и эстрадный, — ​Запашный кивал на окружающие нас махины. — ​Такой системы нет нигде в мире, но она была построена 50 лет назад. Даже тех заводов, что производили эти детали, уже нет в природе. Я в страшных снах вижу, что 130-тонный манеж опустится на 2 метра в подвал и остановится. Ни один кран не сможет заехать на территорию цирка, придется разбирать купол, чтобы как-то сдвинуть эту конструкцию.

А потом мы вернулись на землю, и все завертелось еще быстрее. Снова к переполненному репетиционному манежу — ​днем здесь занимаются и те, кто не участвует в текущем представлении. Придумывают или отрабатывают номера для следующих, готовятся к гастролям или телешоу.

Виктор Кочкин во время репетиции. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Первым попался в руки тот самый победитель «Минуты славы», Виктор Кочкин 26 лет.

— Если детдом — ​это моя первая семья, то цирк — ​вторая, — ​признался лишенный ног танцор брейк-данса, а ныне и гимнаст на ремнях Виктор, которого Запашные после проекта пригласили в труппу. — ​Я ведь и живу в цирке, мне здесь комнату выделили. Проснулся, глаза протер, и на манеж — ​каждый божий день, с утра до вечера.

— А вечер? — ​спросила я. — ​Не одиноко в пустом цирке?

— Я не даю себе скучать, — ​ответил Виктор. — ​Вот сейчас баян осваиваю по урокам в интернете. Танцы, настольный теннис — ​спорта даже за день не хватает. А девушку, если вас это интересует, пока не завел — ​рано еще жениться, — ​заявил Виктор и покатил домой — ​переодеться.

Акробатка во время выступления. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

А я все не спускала глаз с девицы в длинных синих гольфах, которая под руководством одного из штатных тренеров цирка, седовласого красавца Геннадия Колосова, третий час как заведенная творила в воздухе что-то невероятное. На вид девице было около пяти.

— Дарья Заяц, дочь, почти восемь, — ​представила артистку и сама похожая на девочку Маргарита Никулина — ​артист-эквилибрист, вместе с мужем работают номер «Кольцо Бернадского». — ​Уже и «Золотого слона» у Никулина получила, и «Синюю птицу» в телешоу.

И тоже — ​каждый день на манеже, вместе: «В школу сходили и сразу сюда — ​первые пришли, последние ушли».

— И как она? А вы? — ​не удержалась я. — ​Легко ребенка в такую жизнь отпустили?

— Ну вы посмотрите сами, — ​засмеялась Маргарита. Соскочив с каната, Дарья рухнула в шпагат. Сделала мостик. Просто запрыгала на месте. — ​Не вижу сложностей, это просто жизнь наша. Вот если меня сюда не пустят, будет сложность.

Быстро пообедать, посмотреть, как на бортике манежа играют в шахматы, а на анфиладе сверху — ​в настольный теннис. И отправится в огромный ангар — ​кормить носорога.

Носорог Мафе в своем загоне. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Носорогу Мафе, или Мафуньяну, восемь. Любит живущую рядом собаку Ерофея (лучший друг, облизывает Мафе ноги), девушек, яблоки, киви и люцерну в сене.

— Большей частью ест или спит, — ​описывала распорядок дня Мафы помощница дрессировщика Сергея Нестерова Лена. — ​Сейчас вот взбудоражен — ​купался. Мы его из шланга поливаем, он сразу падает, быстро намыливаем, чешем в складках, он ногу заднюю поднимает — ​балдеет. Потом шоу, он уже знает, что сделает номер, ему дома дадут вкусняшку, и можно снова спать. Как он обратно по коридору несется, весь цирк дрожит! — ​Лена сунула мне в руку сено.

— Кольца снимите, — ​предупредил меня нарезающий для тигров мясо парень, — ​а то только дня через два найдем, и то не очень охота. Да вы не бойтесь, суйте дальше, у него зубы глубоко!

И Мафа втянул мою руку как пылесос, я даже испугаться не успела. Потом у клетки с монотонно расхаживающими в тишине белыми тиграми постояла — ​с сопровождающим, тут уже не до шуток было. Пропустила заправку большого манежа к шоу, пока меня Михаил азам перекидки футбольными мячами учил.

Инспектор манежа цирка Виктор Иванович с клоуном за кулисами. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Перед шоу снимаем репетиционный ковер, пылесосим, стелим новый, снова пылесос, — ​объяснял инспектор манежа Виктор Иванович Щуров — ​в цирке с 1971-го, артисты зовут его папой. Я чистила бархатные бортики щеткой для одежды — ​последний штрих. — ​За 5–10 минут до звонка обхожу зал, проверяю, как оттянуты лонжи для гимнастов, закреплены ли барьеры, закрыты ли занавески, все ли приготовлено для реприз. Отвечаю за все. Техника безопасности, здоровье артистов, реквизит..

— Это же такая ответственность, — ​сказала я.

— Страшная, — ​вздохнул Виктор Иванович.— 55 лет назад, после 9 класса я шел грузчиком в кинотеатр «Мир» на Цветном устраиваться. А у соседнего дома — ​цирка — ​Никулин с Кобзоном стояли. Ну я и подумал — ​а попробую-ка я сюда. Роковая ошибка. Был и осветителем, и униформистом, и ассистентом, могу и троса чалить, и веревки вить. Цирк — ​это про вкалывать.

— Но выглядите вы отлично! — ​честно заметила я.

— Цирк — ​это же и любовь. — ​засмеялся Виктор Иванович. — ​И девочки у меня здесь, балет. Всегда: «Виктор Иванович, как дела, как здоровье» — ​следят за мной. Здесь не состаришься. Ну что, пошли давать первый звонок?

В маленькой комнатке за манежем я нажала на большую белую кнопку, досчитала до семи, отпустила. Зрители потянулись в зал, артисты — ​к кулисам.

— Только смотрите, не перейдите перед артистом дорогу на сцену! — ​предупредил меня Виктор Иванович. — ​Примета.

Еще в цирке нельзя грызть семечки — ​не будет сборов. Сидеть спиной к манежу — ​из уважения и просто, чтобы чего не прилетело.

— Все, поехали, ребят! — ​ровно в семь крикнул инспектор манежа и началось. На сцене шли номера, за сценой бурлила жизнь.

— Я что-то начинаю волноваться, где униформисты? — ​расхаживал взад-вперед дрессировщик обезьян. — ​Надо дирижабль подвозить.

— На воздухе, тянут, успеешь, сынок, — ​журчал тихий голос Виктора Ивановича.

С диким «А-а-а-а! Настраиваю на работу!» вихрем пронеслась между ожидающими выхода клоунесса в разноцветном… Выскочил со сцены и прогрохотал домой Мафа…

Я могла бы написать статью такого объема о каждом артисте цирка отдельно — ​истории династий, сотни номеров и баек, ежедневный труд. Огромный цирк не загонишь в рамки одного материала или дня. Так что дальше — ​смотрите сами. На новогодней «Царевне-Несмеяне» или экскурсии за кулисы, которые так будоражат воображение в детстве. И не только.

Репетиционный манеж. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Прямая речь