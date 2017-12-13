Цензура – творчество масс

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Свиная голова на пороге театра, порча картин, налеты на фотогалереи, срывы киносеансов — и никакого противодействия властей и правоохранительных органов. Стоит ли удивляться, что дело дошло до поджогов, рукопашных, распыления отравляющих веществ, теперь угрожающих не только произведениям искусства, но и жизни создателей и зрителей?

История самого известного российского фестиваля документального кино — Артдокфеста — это история настоящего успеха. Творческого. Продюсерского. Зрительского. Но чем выше взлетали его мировые ставки, тем больше он вызывал раздражения местного начальства, приравнявшего культуру к идеологическому оружию. А когда есть оружие, то с неизбежностью начинается война.

Сейчас война объявлена нестандартному, неоднозначному, неодноцветному в искусстве. Неудивительно, что Артдокфест оказался под главным прицелом. Мобилизованные коллективным психозом граждане устроили провокации вокруг одного фильма и поставили под угрозу закрытия весь фестиваль. «Новая» разбирается в причинах и возможных последствиях этих событий, а также ставит вопросы перед органами правопорядка, которые по долгу службы обязаны защищать всех мирных граждан, но делают это с подозрительной избирательностью. Снисходительные к провокаторам, угрожавшим разгромом в кинотеатре «Октябрь», где проходил Артдокфест, и повышенно бдительные к элите, собравшейся в Большом театре на премьеру спектакля Кирилла Серебренникова «Нуреев». О существовании двух народов в пределах одной страны с документальной убедительностью рассказывает Артдокфест, именно этого не прощают ему власти. И от стойкости и солидарности граждан зависит будущее этого правдивого экрана.