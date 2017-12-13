Как прожить чужую жизнь

Хорошо ли мы знаем отечественную историю? Часто ли говорим с детьми об исторических событиях и личностях?

Даже если ответ будет утвердительным, можете ли вы поручиться, что многое из известного вам не является мифом?

Созданное в конце 80-х прошлого века историко-просветительское общество «Мемориал» сделало своими целями не только увековечивание памяти жертв репрессий, но и борьбу с исторической мифологией, восстановление исторической правды.

На ежегодной книжной ярмарке «Non fiction» (проходила с 29 ноября по 3 декабря 2017) «Мемориал» представляет книги и брошюры, подготовленные его сотрудниками.

В этом году посетители ярмарки могли увидеть экспозицию «Первые» – о начале советских политических репрессий – в ее основе портреты и фотографии пятидесяти человек, ставших первыми жертвами большевистского террора.

Новые сборники: «Право переписки», в который вошли рассказы из семейных архивов о том, как, несмотря на запреты и цензуру не прерывалась связь между заключенными и их близкими; и «Человек в истории», составленный на основе дневников, писем и устных рассказов.

В последний день работы книжной ярмарки прошла и презентация настольной игры «74». Это интеллектуальная игра по советской истории. 74 – количество лет, которое просуществовал советский режим – с 1917 по 1991гг.

Как она появилась? Это удивительная история.

Игру придумали и нарисовали еще в 80-е годы прошлого века. Кто точно, неизвестно. Идея возникла в диссидентских кругах. Писательница Ольга Кабо подарила ее на день рождения Сусанне Печуро, историку и правозащитнице, ставшей одной из основателей «Мемориала» и его многолетней сотрудницей. Позднее игру передал в мемориальский архив внук Сусанны Печуро Алексей Макаров. Там игра и лежала на полке, пока однажды ее не извлекли сотрудники, чтобы… поиграть. Потом игру показали школьникам. И тут появилась мысль, что игру можно доработать, восстановить забытые правила, и дать ей новую жизнь. Алексей Макаров, школьный учитель истории, а также сотрудник «Мемориала», и его молодые коллеги Наталья Барышникова и Никита Ломакин взялись за эту работу.

Были разработаны правила игры. Составлено 254 карточки (по две – на каждый год игрового цикла), в каждой из которых цитаты из дневников людей, бывших очевидцами или просто современниками событий того времени.

Каждый игрок вначале выбирает себе персонажа. Ты можешь быть рабочим или крестьянином. Эти классы персонажей являются базовыми. Другие классы: «военный», «чекист», «специалист» и «враг народа» приобретаются в ходе игры.

На игровом поле каждый игрок одновременно проходит по «линии жизни», состоящей из событий личной жизни выбранного персонажа, и по общей линии событий из жизни страны – «линии истории».

Игрок может повышать или понижать свой социальный статус, может попасть под лошадь, жениться, угодить в лагерь или погибнуть на фронте, эмигрировать.

Игрок бросает кубики и перемещается по «линии жизни» и по «линии истории». Таким образом, формируется биография персонажа. Попадая на тот или иной год, игрок открывает карточку с цитатой. Если в процессе игры персонаж погибает, игра продолжается от имени его детей или внуков. Так начинается новый ряд и новая биография. Игра заканчивается, когда один из игроков достигает поля, следующего за 1991 годом. В конце игры каждый участник рассказывает историю нескольких поколений своей игровой семьи.

Примечательно, что игра вызвала большой интерес у преподавателей истории. По словам Алексея Макарова, она отлично мотивирует детей, которые слабо ориентируются в истории советского периода. Пройдя в игре путь своего персонажа, ребенок перестает воспринимать события прошлого, как абстракцию. Он эмоционально пропускает их через себя, и запоминание происходит естественным образом.

Конечно, игра не предназначена для работы на уроке. Но вполне может использоваться учителем в кружке или на дополнительном занятии.

Создатели игры обещают, что она будет дорабатываться и совершенствоваться, а также просят прощения у всех, кому ее не хватило. Готовится новый тираж.