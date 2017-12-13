Общество седых подростков

Журналистка из Лондона Джо Пауэрс смотрит в телефон, у нее 86 новых уведомлений. Читает: «Постыдилась бы!», «Гнида!», «Вообще, тварь!» В дверь звонят, это курьер принес торт. На коробке крупными буквами #Cмерть тебе. Джо снова смотрит в телефон — 200 новых сообщений: «Умри!», «Сдохни!», «Тварь»…

Через несколько часов выясняется, что Джо погибла. У нее начался страшный припадок — билась головой, а потом перерезала себе горло осколком от разбитой бутылки. Следователи находят «отправителей» торта. Это женщины с форума «мамочек». Они приезжают к одной из них.

— Вы угрожали человеку!

— Это прикол же, ладно бы, я одна это сделала, но ведь полстраны…

— Вы желали ей смерти?

— Нет, не желала.

На обратном пути один из следователей говорит коллеге: «Завтра их еще кто-то выбесит». Вскоре выясняется, что погиб танцор, на которого из-за его некорректного высказывания по телевизору обрушились в соцсетях с миллионами проклятий. Выясняется, что как в первом случае физической смерти, так и во втором патологоанатомы находят пчел в головах погибших. Только это не настоящие пчелы, настоящие практически вымерли, и, чтобы не допустить экологической катастрофы, был придуман проект «Рой». По этому проекту ученые создали автономных дронов насекомых — АКД. Патологоанатомы объясняют, что в обоих случаях именно пчелы-АКД забрались в участок боли мозга, а «это невыносимо, тут что угодно сделаешь, даже горло себе вскроешь».

Но самое интересное происходит дальше: всей стране становится известно о том, что пчелы АКД убивают именно тех людей, кто вызывал волны ненависти, используя хэштег #Смерть тебе. Тем не менее накал угроз, ругательств и проклятий по отношению теперь уже к новой, третьей жертве не спадает. Следователи срочно узнают ее адрес, вывозят в домик для свидетелей, плотно закрывают все окна и двери, но пчелы-дроны просачиваются через вентиляционную систему, жертва бьется в жестких мучениях, истекает кровью и гибнет прямо у них на глазах.

Я пересказала сюжет серии английского фантастического сериала «Черное зеркало».

Он созвучен сегодняшним реалиям и рассказывает об относительно новом явлении: травле, которую устраивают взрослые люди.

Дело в том, что сам феномен травли всегда прежде был присущ подросткам, его связывали с детской жестокостью. С появлением новых технологий агрессия детей получила невероятные масштабы: практически каждый пятый ребенок из 13 тысяч опрошенных российских школьников назвал себя жертвами кибербуллинга.

Это исследование вместе с группой ученых провела доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, профессор факультета психологии МГУ, директор Фонда развития Интернет Галина Солдатова.

Она рассказывала об этом на лекции кафедры психологии «Новой»:

— Дети активно осваивают разновидности онлайн-агрессии, совершенствуясь во флуде или спаме (ненужная бесполезная информация), флеймах (вербальная агрессивная реакция, нарушающая принципы конструктивной дискуссии), троллинге или хейтерстве, нередко открыто демонстрируя негативное отношение к другому человеку. Яркий пример выражения крайнего неприятия и неприязни — это «стены ненависти» в «ВКонтакте», организованные одним подростком или группой, объединившихся с целью поненавидеть, например, Алену. Это уже хейтерство, перешедшее в кибербуллинг — намеренное и регулярное причинение вреда (запугивание, унижение, травля, физический или психологический террор) одним человеком или группой людей другому человеку с использованием электронных форм контакта.

Показательно, что агрессоров оказалось больше, чем жертв, — каждый четвертый школьник открыто признался в том, что сознательно травил, унижал или обижал другого человека.

Преследователи и жертвы кибербуллинга — часто одни и те же дети, не умеющие защищаться, одинокие, психологически ранимые. Сравнение травли офлайн и буллинга в Сети показывает, что агрессия в интернете намного опаснее и защитить ее жертв практически невозможно.

— Как все-таки уменьшить риск буллинга для ребенка?

Галина Солдатова Профессор факультета психологии МГУ, директор Фонда развития Интернет

— Еще в самом начале становления интернет-технологий, а это более двух десятилетий назад, Вирджинией Ши уже были предложены 10 совершенно разумных правил (по аналогии с известными 10 заповедями) поведения в Сети, названные нетикетом — сетевым этикетом, — говорит Галина Солдатова. — В первую очередь это, безусловно, соблюдение правил конфиденциальности в отношении паролей от своих аккаунтов: взрослые должны беречь их как зеницу ока сами и приучать к этому детей.

Нужно внимательно относиться к тому, что мы выкладываем в Сеть, разговаривать об этом с ребенком, поскольку сегодня репутация в интернете так же важна, как и в реальной жизни, и, более того, она может напрямую влиять на реальную жизнь.

Категорически не рекомендуется выкладывать в социальные сети номера кредитных карт, мобильных телефонов, точного адреса проживания, фотографий и видеозаписей, которые каким-либо образом могут скомпрометировать их автора. Также, если речь идет о детях, которые только начинают пользоваться социальной сетью, родителям стоит помочь им с заполнением профиля, разобраться с настройками приватности, а в дальнейшем «зафрендиться» со своим ребенком и регулярно проявлять интерес к его онлайн-активности.

Еще один немаловажный момент, о котором стоит упомянуть, — использование систем родительского контроля, как встроенных в операционную систему на электронном устройстве, так и предлагаемых сторонними разработчиками. В качестве самого простого примера можно привести функции родительского контроля, встроенные в антивирусные программы. Они помогают родителям отслеживать сетевую активность их детей, блокировать сомнительные страницы, поисковые запросы и рекламные баннеры. В целом же, начиная с самого раннего возраста, родителям следует учить своего ребенка критично относиться к информации в интернете. Не нужно бояться открытого диалога с ребенком: можно аккуратно и тактично спрашивать его об увиденном и прочитанном в интернете, вместе обсуждать данные темы. Гораздо лучше, если ребенок получит грамотные комментарии от родителей, нежели от сверстников или случайных знакомых, которых он встретил в Сети.

Наконец, хочется сказать о том, что всем родителям стоит регулярно разговаривать с детьми об их жизни в интернете и самим учиться быть примером ответственного онлайн-пользователя. Это означает регулярное повышение собственной цифровой компетентности и соблюдение всех правил поведения в Сети, которые они ранее установили для своих детей. Лучший способ быть в курсе того, что происходит с ребенком в интернете, — регулярно посещать социальную сеть, в которой он общается, разговаривать с ним о событиях, происходящих в его виртуальном мире. При этом следует обращать особое внимание на тех, кого ребенок добавляет в друзья, какой информацией делится на своей странице, какие картинки, аудио- и видеозаписи сопровождают посты на его странице.

Многие психологи утверждают, что ребенка, который становится на одну сторону с агрессором, могут остановить взрослые: предложить ему представить себя в положении жертвы, объяснить, что такое поведение недостойно, потому что «семеро одного не бьют», и так далее. Ребенку, получившему травматический опыт в качестве жертвы, зачастую не обойтись без помощи специалистов, здесь родители могут почувствовать собственную беспомощность. Как помочь? В каждом случае все индивидуально, общие же советы просты: нужно дружить со своим ребенком, чтобы вовремя узнать о том, что на него кто-то психологически давит, нужно срочно выходить из аккаунта, где его унижают, оскорбляют. Быть с ним вместе, найти всех, кто для ребенка духовно близок и значим, искать у них поддержки.

Но что делать, когда травлю устраивают взрослые? Такие атаки ненависти в последнее время не имеют практически никаких ограничений. Не останавливает ни репутация тех, на кого она направлена, ни талант, ни известность — достаточно вспомнить гигабайты хамства и проклятий в адрес подвижниц Чулпан Хаматовой или Доктора Лизы.

Даже сообщения о смерти — вспомним еще раз Доктора Лизу, сатирика Михаила Задорнова и многих других — превратились в гонг для охоты. В тот же самый момент, когда поступает сообщение о смерти, в соцсетях появляются всевозможные «надеюсь, он в аду уже».

Не останавливает даже возраст жертвы: к примеру, угрозы и оскорбления в адрес школьника из Нового Уренгоя после его доклада в Бундестаге. Как будто фантастический сериал «Черное зеркало» на наших глазах превратился в реальность и не факт, что кого-то остановит сообщение о том, что киллерские дроны-пчелы убивают физически всех, кого травят.

Дмитрий Леонтьев Доктор психологических наук, профессор, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ

— Травля взрослых сегодня ничем не отличается от подростковой. В природе этого явления лежит острый дефицит саморегуляции, отсутствие у людей личной ответственности. Она формируется культурой, семьей, окружающей средой, ценностями и смыслами, которые люди себе ставят. У нас же сейчас в культуре транслируется модель волюнтаризма. Именно волюнтаризм стал в буквальном смысле национальной идеей. Он относится не только к механизмам государственной власти и управления. Он в самых разных формах проявляет себя на всех уровнях, снизу доверху, — это неготовность ограничивать свои непосредственные желания.

В эпоху постмодернизма полетели все социальные табу, так как выяснилось, что ценностные системы относительны. Постмодернизм порождает некритичность к своим взглядам, а авторитаризм — желание навязать их другим. Позиция таких людей: «Я имею право на свободу мнения и его выражения, а несогласные со мной не имеют». И все больше становится людей, которые считают собственное мнение абсолютной истиной.

Эту модель поведения транслирует лидер и властные структуры, телевидение, а люди стремятся вести себя так же в обыденных ситуациях. Если ты доказываешь свою правоту, не слыша ничьих аргументов, значит, ты сильный. И должен подавлять всех, у кого позиция другая.

Причем это делается абсолютно искренне. Психологам хорошо известен первичный нарциссизм как стадия младенческого развития, когда мы не замечаем, где я, а где другие, — моим желаниям должен подчиняться весь мир. Когда мы взрослеем, эта стадия остается у большинства людей в прошлом, но некоторые люди так и не могут преодолевать свой теперь уже вторичный нарциссизм: весь мир обязан со мной согласиться.

Кроме индивидуального, есть еще и групповой нарциссизм, когда группа считает, что мнение своих, безусловно, правильное, а всех остальных — нет. И это переносится на отношения между группами людей, культурами и обществами. Последствия могут быть самые грустные.

— Бывает, когда травля длится по несколько дней. Все мыслимые и немыслимые увечья уже нанесены, но она не прекращается. Почему?

— Людям не хватает внутренних ресурсов, чтобы сдержаться, проконтролировать себя, — для этого нужна определенная психологическая зрелость. Жванецкому принадлежит замечательная фраза: «Посчитай до десяти, чтобы сказать глупость, чтобы сказать умную вещь — до ста, а чтобы совершить поступок — до тысячи». Но агрессоры не смогут этого сделать, потому что они не в ладах с собой. Они не могут жить спокойно при наличии других мнений, и носителей этих мнений им срочно нужно уничтожить если не физически, то хотя бы морально. Им это нужно для самоутверждения: доказать, что другие еще хуже. Через травлю и агрессию они временно приобретают более высокую самооценку. Происходит то, что в психологии называется «подстройка сверху». То есть возможность занять по отношению к собеседнику или оппоненту позицию сверху вниз помогает этим людям на какое-то время справиться с собственной неполноценностью. Это неустойчивое ощущение, оно не очень сильно помогает, но временно может дать облегчение — как алкоголь.

— Ваш коллега Александр Асмолов говорил мне о том, что у нас сегодня сформировался киллерский сленг. И что люди с открытым сознанием, распахнутой душой, без доспехов, практически все сегодня травмированы, невротизированы, больны. Это, кстати, отчетливо сегодня видно и в выборе мишеней для травли.

— Ненависть всегда распределена неравномерно. Люди, которые понимают сложность мира, берут на себя ответственность, не очень склонны к ненависти. Ненависть — следствие каких-то неизжитых внутренних конфликтов, неотрефлексированной, накопленной агрессии. Она в душе бурлит, зашкаливает, ее надо куда-то выплеснуть. Но те, кто ее испытывает, не способны на внутреннюю работу со своими переживаниями. Открытые, свободные люди потому и становятся для них мишенями. Агрессия, конечно же, направляется не только на них, она льется и на негодяев. Но проблема жертв травли чаще всего в том, что они, как правило, не являются причиной агрессии. Они — лишь повод для канализации того, что у агрессора по горло набралось и бурлит. Именно поэтому в травле не действуют аргументы в защиту жертвы.

Я не смотрю сериалов, но то, что вы мне рассказали, напоминает мне книгу Юлия Даниэля «День открытых убийств», написанную в 1960-х годах. Там объявляется день, когда правительство дает официальное разрешение каждому убивать всех, кто не нравится. Это тот же сюжет, к нему мы пришли.

— С той только разницей, что теперь у нас все дни разрешены, и можно через интернет в ту же секунду собрать свой рой. Помните фильм Ролана Быкова «Чучело»? Там жестко травили девочку ее ровесники. А сегодня школьников травят взрослые. У нас общество злых детей? Седых подростков?

— Да, это очень рифмуется с тем, что происходит, — «взрослые дети» становятся все злее и все инфантильнее. На ребенке они ставят маркер «чужой» и выливают на него все накопленные претензии к миру и ко всему, что происходит в их невыносимой тяжелой жизни. Носители взрослого сознания у нас в меньшинстве, поэтому и есть ощущение, что полетели все ограничители.

У каждого есть мнение, но не у каждого оно собственное, основанное на проделанной внутренней работе. Как говорил великий философ Мераб Мамардашвили, «мнение, за которым стоит проделанная внутренняя работа, не эквивалентно мнению, за которым не стоит никакой работы». В последнем случае мы обнаруживаем не результат работы, а «загруженный контент», не обеспеченный золотым запасом понимания и мышления.

— «Внезапно миллионы людей пишут, как они тебя ненавидят, — это как психическая болезнь», — говорит одна из героинь сериала «Черное зеркало». Как пережить травлю?

— Вы же знаете, что общих советов психологи не дают. Что я могу сказать, не зная ничего личного о человеке, которого травля коснулась? Только то, что этот морок обязательно пройдет. Надо искать тех, кто близок по духу, и самое главное — понимать, что если большинство толпами с такой агрессией на них наваливается, то это вовсе не значит, что они не правы. Нужно понимать, что они не причина, а повод для накопленной агрессии.