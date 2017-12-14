Худая война

Такой лютой корпоративной войны, которая развернулась сейчас между «Роснефтью» и АФК «Система», не было в России ни в одном из путинских сроков, включая премьерский. Можно, конечно, вспомнить дело ЮКОСа, но в нем было много политики, да и формально это был спор между компанией и государством. Рубка же между структурами Сечина и Евтушенкова сродни большим олигархическим войнам девяностых. И политика в этой войне если и есть, то сугубо как инструмент, а предмет войны — деньги и активы.

Главной пострадавшей стороной в этой войне, хоть это и неочевидно на первый взгляд, становится судебная система. Обе стороны в полной мере используют свой немалый финансовый и административный ресурс. Сечин остается Сечиным в любом конфликте, но Евтушенков — это все же не «гладиатор с картонным мечом», как описал себя в последнем слове Алексей Улюкаев. Евтушенков — опытный, матерый боец, особенно если битва будет происходить на арене Арбитражного суда города Москвы. Напомню, что АГС не принял первый иск «Роснефти» к АФК, с которого начался конфликт, и разбирательство перекочевало в Башкирию, по месту регистрации «Башнефти», которая одновременно является соистцом и своего рода вещественным доказательством. «Башнефть» в родной республике проиграть не может, кто бы там ни был ее владельцем.

Владимир Евтушенков. Фото: РИА Новости

Собственно, первый этап судебного разбирательства был интересен только итоговой суммой, которую начислять АФК за неправильное с точки зрения нового собственника управление активом, принадлежавшим структурам Евтушенкова на праве собственности. Сумма получилась немногим больше 136 миллиардов рублей, и стороны оценили ее по-разному. «Роснефть» — как итоговый счет, АФК — как отправную точку для торгов на понижение. Торги должны были бы привести к заключению мирового соглашения, причем о мировом как о лучшем сценарии выхода из клинча двух уважаемых людей публично говорил президент Владимир Путин. Тем более что мировое соглашение аннигилирует ранее вынесенные решения, а эти решения, надо сказать, создают в России принципиально новый порядок, в котором мыслепреступление может выражаться во владении определенными активами.

Читайте также Сечин посылает ультиматум

В этом смысле решение Арбитражного суда Башкортостана, которое впитало в себя иск «Роснефти» и, кажется, комментарии ее официальных представителей, — конечно, документ эпохи.

Логика такая: АФК не могла не знать, что владеет активом недобросовестно и вследствие этого недолго, а потому не имела права распоряжаться им на правах собственника, например, проводить корпоративную реорганизацию. Или выплачивать дивиденды. Это уже пункт из второго иска, снова «Роснефти» в Арбитражный суд Башкортостана. В обеспечение этого иска были арестованы примерно все ликвидные активы АФК.

Еще раз, чтобы вы поняли масштаб проблемы, — не для Евтушенкова, а для страны скорее — Арбитражный суд Башкирии по коммерческому спору может арестовать акции десятков компаний, в том числе лидеров рынка, по всей России.

При этом в «Роснефти» не скрывают, что главная цель подачи второго иска — принудить АФК к выплате всей суммы по первому. В АФК считают это злоупотреблением правом. И на основании этого подали иск в Арбитражный суд города Москвы, требуя уже с «Роснефти» и «Башнефти» 330 миллиардов рублей.

Можно, конечно, сказать, что это «обратка». Но для системы арбитражного правосудия это не меньший вызов, чем башкирские иски «Роснефти». Потому что рассматривать обращение в суд как злоупотребление правом — это тоже открывать ящик Пандоры. Да и расчет суммы иска, основанный на падении капитализации компании на российском фондовом рынке, — это скорее риторический прием. В рамках той же логики политик мог бы подать иск об ущербе, нанесенном его деловой репутации, основываясь на данных о падении его электорального рейтинга по версии ВЦИОМ.

Главный же риск ситуации в том, что если высшее политическое руководство страны не вмешается в ситуацию, то вполне вероятен сценарий, при котором «Роснефть» победит в Башкирии, а АФК — в Москве.

Тогда мы будем иметь целую серию резонансных, прецедентных и вместе с тем разрушающих самые основы правосудия решений.

Но и вмешательство высшей политической силы, прямо скажем, не сильно поможет торжеству независимого правосудия в нашей стране.

Видимо, в начале четвертого срока Владимиру Путину придется заняться тем же, чем и в начале первого, — равноудалением и установлением элементарных правил игры.