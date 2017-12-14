О чем говорил Владимир Путин

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. В этот раз она длилась почти четыре часа, на нее аккредитовали 1640 журналистов. «Новая газета» выбрала самые интересные вопросы и ответы на них.

Вопрос о конкуренции на выборах и Навальном

Теперь уже кандидат в президенты Ксения Собчак ожидаемо задала вопрос об оппозиционных кандидатах на предстоящих выборах (точнее о вероятности их участия в президентской гонке). Телеведущая пожаловалась на то, что дело против Алексея Навального, из-за которого его могут не пустить на выборы, было фиктивным, а она сама регулярно сталкивается со страхами людей, боящихся иметь дело с оппозицией. «Неужели власть боится конкуренции?», — интересуется Собчак.

Вопрос о российских судах и Сечине

Татьяна Фельгенгауэр с «Эха Москвы» спросила у президента про справедливость в российских судах. Журналистка упомянула о многочисленные уголовные дела за репосты в соцсетях, вспомнила о расследовании убийства Бориса Немцова, «театральном деле» против худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и деле Олега Навального. Говоря о принципе верховенства права, Фельгенгауэр задалась вопросом о том, почему в стране существуют разные правовые реальности. И привела в качестве примера ситуацию с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который, будучи главным свидетелем, так и не пришел ни на одно заседание по делу экс-министра Алексея Улюкаева.

Вопрос о «российском вмешательстве» в президентскую кампанию в США

Журналист американского телеканала ABC попросил российского президента объяснить американцам колоссальное число контактов между представителями предвыборной кампании Дональда Трампа и российскими властями.

Владимир Путин ответил, что «российское вмешательство» придумано людьми, «которые находятся в оппозиции к Трампу», а встречи дипломатов с политиками назвал «общемировой практикой».

Вопрос об отношениях с Украиной, обмене пленными и Саакашвили

Традиционный вопрос от журналиста УНИАН Романа Цимбалюка. Он спросил о судьбе россиян, которых задержали на Украине. В этот момент в зале были слышны крики: «провокация». Когда Цимбалюк закончил свой вопрос, Песков передал слово журналистке из РИА Новости, она спросила о минских соглашениях и роли США в переговорах «нормандской четверки».

«Российской армии на территории Донбасса нет. Но там созданы милицейские формирования, которые готовы отразить военные акции против Донбасса», — ответил Путин. По словам президента, если в Донбассе не будет своих войск, то украинские националисты устроят там резню «хуже, чем в Сребренице».

Обменом, по словам Путина, занимается Виктор Медведчук. Он попросил повлиять на руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР. «И теперь украинцы снова изменили список. Давайте хоть что-то сделаем накануне Рождества», — сказал Путин.

А потом президент высказал свое отношение к экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Полную текстовую трансляцию пресс-конференции президента можно посмотреть здесь: