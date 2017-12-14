Министр превыше всего

В понедельник, 11 декабря, Владимир Путин прилетел в Сирию и объявил о фактическом завершении военной операции, в которой Россия участвовала в последние два года. Основные свои задачи Россия выполнила, и можно возвращаться домой — таков был посыл президента. Почти наверняка это связано не только с возможным решением задач России в Сирии, но и с предвыборной кампанией самого Путина, которая началась на прошлой неделе.

Приятные бонусы к своей репутации исключительно эффективного министра получит и глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Часто находясь в тени и достаточно редко выступая с заявлениями, Шойгу остается ключевым игроком в правительстве. В его ведомство вливаются огромные деньги из бюджета (сколько — государственная тайна), и это позволяет добиваться положительных результатов, не считаясь с издержками.

Шойгу и Украина

Главное испытание для Шойгу и его министерства случилось в 2014 году, когда начался украинский кризис. В первом случае стратегические объекты в Крыму были захвачены людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков. Шойгу тогда официально опроверг наличие российских военных в этой операции, используя формулировки «конечно, провокации», «нет абсолютно» и «да нет, чушь полная».

Позже «Интерфакс» процитировал еще одно выражение Шойгу по этому поводу: «Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Это тем более глупо, если эта кошка умная, смелая и вежливая».

Однако затем случился референдум в Крыму о присоединении к России. Его результаты (96,77% за вхождение в состав России) критики, несмотря на опасность уголовного преследования за отрицание итогов референдума, называют возможными лишь из-за того, что полуостров в этот момент фактически контролировался российскими военными. Спустя год в фильме «Крым. Путь на Родину» президент Владимир Путин признал, что все это время там действовали именно что российские военные, да и Шойгу это отрицать перестал. «Ничего случайного не бывает. Никто не собирался воевать. Все собирались защитить и предотвратить. Конечно, там ребята были проинструктированы, что надо быть вежливыми, корректными», — рассказал Шойгу в фильме. Термин «вежливые люди» в дальнейшем стал вторым обозначением Российской армии и целым направлением в моде на милитаризм.

Что касается дальнейшего конфликта на востоке Украины, то официально Россия в нем свое участие по-прежнему отвергает. Однако неоднократные инциденты с российскими военными, которые или погибали (например, псковские десантники), или попадали в плен (контрактник Агеев и другие), или участвовали в боевых действиях (бои под Дебальцево), заставили скорректировать версию официальной власти — сам Шойгу традиционно обошел эту тему стороной — в сторону фраз «они заблудились» и «там воюют добровольцы». Этого было достаточно, чтобы Шойгу внесли в санкционный список Украины, а в Киеве на него было заведено уголовное дело.

В 2015 году Путин засекретил данные о потерях Российской армии в мирное время. Однако в 2017 году «Ведомости» узнали, что в 2014 году количество погибших солдат, которым выплачивалась страховка, выросло до 790 человек вместо 596 человек годом ранее.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Шойгу и ЧВК

История, в которой министр обороны оказался не ведущим, а ведомым, связана с появлением в России де-факто параллельной военной структуры, неподконтрольной Министерству обороны. Речь о частных военных компаниях (ЧВК), самая известная из которых — «Группа Вагнера» под предводительством Дмитрия Уткина, подполковника в отставке, бывшего командира 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, дислоцированного в Печорах. Впервые она проявила себя в конфликте на востоке Украины и участвовала в разоружении украинских частей в Крыму. Теперь есть свидетельства о присутствии и гибели «вагнеровцев» в Сирии. На прошлой неделе русская служба Би-би-си сообщила о том, что ЧВК намереваются перебраться еще и в Судан — по, несомненно, случайному совпадению, сразу после встречи Владимира Путина с Омаром Баширом.

ЧВК были де-факто легализованы только в конце 2016 года после принятия поправок в закон о воинской службе: теперь можно заключать так называемые «краткосрочные контракты». Однако в реальности ЧВК существуют давно, и подготовку те же «вагнеровцы» проходили на полигонах, принадлежащих Минобороны. Более того, в ту же Сирию их отправляли на военных кораблях. При этом формально в свою юрисдикцию ни министерство, ни тем более лично Шойгу ЧВК включать не спешат. Хотя сам министр, например, успехи, которые можно разделить на пару (освобождение окрестностей Пальмиры в марте этого года: там ЧВК «Вагнера» принимала участие), публично заявляет только как успехи непосредственно Российской армии.

«Новая» уже сообщала, что в самом министерстве нет единства насчет ЧВК, и значительная часть командования выступает против их легализации по двум причинам. Во-первых, это дополнительные деньги, которые нужно тратить на ЧВК из бюджета Минобороны (сейчас ту же «Группу Вагнера» фактически, как считается, содержит бизнесмен Евгений Пригожин).

Во-вторых, что важнее, ЧВК несут несравнимо большие потери, нежели официальная армия, и включение «вагнеровцев» и любых других «краткосрочников» в списки подконтрольных Минобороны структур переносит цифры потерь на ведомство.

Этого Шойгу, будучи в прошлом министром по спасению жизней, позволить не может и в нынешней своей структуре. Хотя официально он, конечно, ничего по этому поводу не заявлял.

Шойгу и медиа

В период нахождения Шойгу на посту министра обороны его ведомство, в общем, не стало чураться контактов с медиатехнологиями. Даже наоборот: Минобороны активно пошло в Twitter, выкладывая туда фото и видео из Сирии, ссылки на информационные бюллетени и другие важные для военных чиновников посты. Правда, не обошлось без неприятного инцидента: в Twitter Минобороны появилось «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ (запрещенная в РФ организация)», однако специалисты увидели в опубликованных снимках кадры из компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. После этого Минобороны быстро обвинило во всем некоего «гражданского сотрудника», но от версии, что американцы помогают террористам, не отказалось.

Правда, была история и похуже, которую на «гражданского сотрудника» не спишешь. В июне этого года президент Владимир Путин публично под телекамеры беседовал с голливудским режиссером Оливером Стоуном и во время интервью показал ему на телефоне видео «работы российских ВКС в Сирии». Однако и тут очень быстро обнаружилась нестыковка: организация Conflict Intelligence Team, в частности, заявила, что на самом деле это видео авиаударов американской авиации по талибам. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что видео Путину «презентовал министр обороны». Сам Сергей Шойгу традиционно избрал тактику партизанского молчания.

Фото: РИА Новости

На этом фоне не такими язвительными выглядят претензии в адрес другого медианаправления Министерства обороны — кино. В этом году вышло два громких фильма, к которым министерство приложило время и деньги: «Притяжение» Федора Бондарчука и «Крым» Алексея Пиманова. В первом случае получилось футуристично, но наивно; во втором — откровенно халтурно. Впрочем, Шойгу фильм «Крым» понравился еще до выхода. «Я бы хотел, чтобы больше снимали современных героев, а их уже сегодня достаточно», — заявил министр на лекции в МГИМО о фильме еще в феврале этого года. Кроме того, сама идея фильма «Крым» принадлежала лично Шойгу. «Он еще в марте 2014 года сказал, что наверняка все переврут, и давай попробуем снять честное кино про то, как это было и зачем это сделали. Самый главный вопрос, на который люди получат ответ в фильме, — зачем все это произошло», — заявил режиссер фильма Алексей Пиманов в интервью радио «Звезда».

Шойгу и Сирия

Официальная война, в которую ввязалось Министерство обороны, — это боевые действия в Сирии: Россия принимала в них участие два года. При этом министр Шойгу, как сообщало агентство Bloomberg, был одним из лоббистов официального ввода войск — формально для борьбы с боевиками запрещенного в России ИГИЛ. Сначала речь шла исключительно о воздушной операции, однако затем к военным действиям подключились и наземные специалисты. При этом окончательные данные по количеству участвующих военных и техники засекречены — и маловероятно, что будут озвучены в ближайшее время.

В октябре 2017 года министр Шойгу отчитался о ходе военной операции. «Освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь — 503 тысячи 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране», — цитируют Шойгу РИА «Новости». Однако «Медуза» отметила, что территория Сирии примерно в три раза меньше, чем та «освобожденная площадь», о которой говорит министр. Более того, 6 декабря начальник Генштаба и заместитель министра Валерий Герасимов заявил, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ, хотя они там еще остались.

Но, как замечает спецкор «Новой» Ирек Муртазин, перед выборами президента победные реляции были очень нужны. Да и выведение частей из Сирии, анонсированное Путиным, уже не первое — точно так же войска начинали выходить из Сирии и в 2016 году. Правда, в этот раз о том, что военные действительно начали покидать Сирию, заявил и сам Шойгу, хотя тут же уточнил, что точные сроки вывода войск будут «зависеть от обстановки». Часть военных, как выяснилось позже, все равно останется в Сирии «для поддержания порядка».

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В целом же военную операцию в Сирии Шойгу может занести себе в плюс, поскольку официально потери Российской армии (минус ЧВК, которые не считаются) составили 45 человек. Однако среди них был случай с гибелью генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который погиб фактически на передовой 24 сентября, помогая «правительственным вооруженным силам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора». Однако по факту он просто не должен был там находиться: эксперты, опрошенные «Новой», назвали это «головотяпством». Рассматривалась также версия предательства со стороны сирийских военных. А при участии Минобороны была также запущена версия об «американском следе» в гибели Асапова.

Кроме того, в декабре 2016 года над Черным морем разбился самолет Ту-154, который вез в Сирию ансамбль имени Александрова, доктора Лизу Глинку и журналистов нескольких телеканалов (всего 92 человека). В июне 2017 года Минобороны назвало главной причиной аварии ошибку пилота.

Фото: Nir Alon / ТАСС

Шойгу и реформа армии

Главное достижение Шойгу в мирное время — успешная борьба с дедовщиной в Российской армии. Во многом это произошло за счет того, что изменились сами условия в тех же казармах (к «срочникам» стали относиться по-человечески — вплоть до установки душевых кабинок и увеличения ночного времени отдыха). Однако и до непосредственного «забора в армию» при Шойгу произошли сильные изменения. В частности, как рассказывают «Новой» бывшие военные, Минобороны пересмотрело подход к призывникам: теперь не нужно забирать всех подряд, а отсрочки могут быть предоставлены любому желающему. Это создает возрастной разрыв внутри одного призыва, что исключает многие конфликтные ситуации. Кроме того, за счет уменьшения сроков службы извечный конфликт «салаг» и «дедов» исчез сам собой.

Надо отметить, что многие нововведения в армии — переход на аутсорсинг и привлечение клининговых служб для чистки казарм, например, — произошли еще при прежнем министре обороны Анатолии Сердюкове, которого сейчас стараются не упоминать всуе. Однако Шойгу, как отмечается специалистами, смог довести начатые «человеческие» реформы до ума, что подчеркивает в нем в первую очередь менеджерскую, а даже не военную жилку.

Сергей Шойгу также считается главным лоббистом упразднения Рособоронзаказа в 2014 году. Структура, которую к тому моменту курировал вице-премьер Дмитрий Рогозин, была названа Шойгу неэффективной: Рособоронзаказ «дублирует или частично дублирует» функции Счетной палаты и ФАС. Путин в итоге Рособоронзаказ упразднил, однако упразднил и удобную для Шойгу Рособоронпоставку. Корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов, занимающийся военной тематикой, связывает это с тем, что Шойгу де-факто действовал за спиной у Дмитрия Медведева: министру обороны Рособоронзаказ своими отчетами портил официальную картину о поставке вооружений. Медведеву такая самодеятельность якобы не понравилась, и он сказал, что «счет должен быть 1:1».

В марте 2017 года Шойгу заявил, что в 2016 году гособоронзаказ по поставкам нового вооружения и техники выполнен на 98,2%, по ремонту — на 95,6%. Тогда же, на дне приемки военной продукции 24 марта, Шойгу заявил, что войска получили более шести тысяч новейших образцов перспективной военной техники и вооружений. После официального завершения операции в Сирии осталось лишь придумать, где их применять. Но это, видимо, будет решать не только и не столько министр обороны.