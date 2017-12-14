Пять лет назад, в конце ноября 2012 года, вступил в силу закон об «иностранных агентах». Все организации, которые получали поддержку из-за рубежа и занимались «политической деятельностью» (а под это определение попала любая активность: от защиты граждан от полицейского произвола до работы с исторической памятью), были вынуждены поставить на всю свою продукцию и материалы клеймо «агента». Или закрыться.

Этой осенью несколько правозащитных организаций — Комитет против пыток, «Общественный вердикт», «Женщины Дона», «Человек и Закон» — попросили современных художников взглянуть на их работу через комиксы. Авторы на основе реальных историй показали, как необходимы правозащитные НКО и как абсурдны в применении к ним слова «иностранный агент» (хоть и ставшие со временем своеобразным знаком качества).

Выставка работает до 24 декабря в Сахаровском центре (ул. Земляной Вал, д. 57, стр. 5; среда–воскресенье, с 13.00 до 20.00). 17 декабря в 13.00 на выставке пройдет мастер-класс для детей по созданию комиксов на социальные темы.

«Новая газета» публикует одну из работ — комикс челябинской художницы Дарьи Петушок «Пробел», созданный в сотрудничестве с фондом «Общественный вердикт».

Дарья Петушок художница

— Я привыкла рисовать что-то из себя и про себя. А тут пришлось общаться с людьми, для которых все мои действия имеют значение. Было трудно подбирать образы и слова. Много раз я перерисовывала, заменяла одно слово на другое. То есть и комикс про слово, и я сама во время работы почувствовала, как от одного слова может меняться смысл того, о чем мы рассказываем.