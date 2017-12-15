Возвращение джедая на экран

На киноэкранах мира — восьмой эпизод, не за горами девятый, но Сила с этой франшизой уже не пребывает.

Подзаголовок нового эпизода «Звездных войн» — «Последние джедаи». Джедаи хоть и последние, но собираются громить мировой кинопрокат не меньше месяца кряду. Студия Disney, которая купила все права на франчайз у его создателя Джорджа Лукаса за гигантские деньги (при этом уже заработала намного больше), нацелилась на рекорд.

Все идет своим чередом. Потертые актеры с уставшими лицами раздают десятки интервью в день. Повсюду — разнообразная реклама и мерчендайз: футболки, куртки и даже туфли — «лабутены».

Фанатов разрывает на части, они спорят о своем: о том, кто является родителями Рей, и о том, кто на самом деле прячется под личиной верховного лидера Сноука.

Что ж, новый фильм — это не для фанатов. Он отрицает всевозможные устои и продуманную киновселенную с ее затертыми традициями. В одной из сцен восьмого эпизода библиотеку со священными книгами джедаев и вовсе символически сожгут дотла. Мол, не нужны нам все эти сложности, хитросплетения запутанных предысторий, сотни персонажей с незапоминающимися именами, тысячи планет и т.д.

На словах объяснить, что это такое, непросто. Итак, есть первичный и главный источник знаний о далекой-далекой галактике — это полнометражные фильмы. Затем начинается разброд и шатание: авторы все создают и создают свои произведения по мотивам: книги, комиксы, игры, радиопостановки и т.д. Существовало даже целое отдельное бюро под названием Lucas Licensing, которое занималось тем, что признавало или не признавало что-то каноном. У них была отдельная база, куда работники вносили данные из книг, комиксов и прочих источников информации о вселенной, чтобы ничто ничему не противоречило. Удивительная, наверное, работа была у людей.

Но студия Disney плевать хотела и на это, и на фанатов. Теперь никакая самодеятельность не поощряется, и каноничными считаются лишь полнометражные картины. Да и в них все упрощается для удобства новых потребителей, которые предыдущих фильмов не смотрели и — к ужасу фанатов — не отличат Дарта Мола от Дарта Сидиуса. Сокращается количество героев, быстро и не мучаясь умирают старые персонажи. Некоторых убивают по сюжету, некоторых приходится убирать, потому что стареют и уходят из жизни актеры, их игравшие. «Последние джедаи» посвящены памяти «нашей принцессы Леи» Кэрри Фишер, которая скончалась вскоре после завершения съемок восьмого эпизода. Даже джедаи, как видно из названия, из первых превратились в «последних», значит, и осталось их не так уж и много (спойлер: двое).

Уже не имеет значения, кто с кем борется. Злой Дарт Вейдер превратился в не менее гадкого Кайло Рена, Империя — в Первый орден, Альянс повстанцев — в Движение сопротивления. Единственное, что оставалось неизменным со времен первого фильма, — та же хрестоматийная фабула. Добрые ребята, включая одного избранного, воюют с кровавыми угнетателями. Скайуокер с нами, Дарт Вейдер под нами — вперед, джедаи.

К чему же ведет Disney свой самый важный финансовый актив? К простоте, в том числе облегчает производственный процесс. К этому вообще движутся многие картины, например, недавний хит, похабный супергеройский кинокомикс «Дэдпул». Его авторы выкладывали ролик о том, как создавались некоторые сцены. Из него видно, что даже очень простые для съемок моменты, например, проезд на машине, были созданы на компьютере.

Точно так же, как и «Дэдпул», и любое другое дорогостоящее кино, «Звездные войны» быстро превращаются в качественный, глубоко продуманный и прорисованный, но все же анимационный, а не игровой фильм. Просто заанимировать целиком сцену экономичнее, чем вставлять туда живых актеров, которые еще, глядишь, не туда рукой махнут и загородят своей дешевой ладонью дорогой спецэффект.

Оригинал был абсолютно рукотворным: там был резиновый магистр Йода, а световые мечи делались из палок, вымазанных в составе, которым покрывают дорожные знаки, чтобы они были видны в темноте. Сейчас же «Звездные войны» то ли развились, то ли деградировали до 3D-мультика, в котором кустарность пусть и искусно, но имитируется.

Возмущаться подобным подходом — это, конечно, луддизм (как мануфактурные рабочие в начале XIX века протестовали против машин). С другой стороны, новые эпизоды «Звездных войн» можно сравнить лишь с теми самыми пластиковыми елочными игрушками, которые вроде и блестят, но уже не радуют. За исключением вопросов упрощения сюжета и секретов съемки, о «Звездных войнах» сказать нечего.

Сорок лет назад Джордж Лукас снял первый настоящий кинофольклор — универсальное произведение, которое не заимствовало приемов из других видов искусства, предшествовавших исторически: из литературы и театра. «Звездные войны» могли появиться только на киноэкране, и больше нигде. Когда же немудрящий сюжет четвертого эпизода саги «Новая надежда» копируют и редуцируют, это выглядит так, будто «Колобка» сокращают до строчки «из печки — сразу к лисе на нос». То, что этот процесс происходит у нас на глазах, больше говорит не о Disney, не о франшизе и даже не о состоянии мирового кинематографа — о нас самих.

Сегодня первополосная новость: выходит новый эпизод «Звездных войн»! Но хочется ли нам отвечать на простой вопрос: что в фильме осталось от самих «Звездных войн»?

Георгий Котов —

для «Новой»