«Такое разделение беременных несправедливо»

Новое пособие за рождение первенца в следующем году, по расчетам правительства, получат 339 тысяч семей. Всего на выполнение мер по поддержке демографии, заявленных президентом, в 2018–2020 годах потребуется 500 миллиардов рублей. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, «следующий год станет рекордным в плане рождения детей». По словам вице-премьера Ольги Голодец, правительство рассчитывает восстановить демографический рост в стране в течение двух лет. Всего в России сейчас 29,5 миллиона детей и подростков до 17 лет. За пять лет их количество увеличилось на 3 миллиона человек. Но рождаемость уже начала падать: в прошлом году снижение составило 2,8%, в первом полугодии нынешнего — ​11,6%. В 20 регионах смертность превысила рождаемость в 1,5–2 раза. В начале осени глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал демографическую ситуацию в России одной из тяжелейших в мире.

«Средних» государство не поддержит

25-летняя жительница Энгельса Дарья ожидает появления первенца в следующем году, но президентского пособия не получит. Собеседница, окончившая саратовский университет с красным дипломом, работает в престижной крупной компании с белой зарплатой, не укладывающейся в заданные рамки. Новое пособие предназначено только младенцам из семей с невысокими доходами — ​до полутора прожиточных минимумов на человека. В Саратовской области прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 9581 рубль, то есть общий доход семьи из трех человек (мама, папа и новорожденный) не должен превышать 43114,5 рубля в месяц. По официальной статистике, в первом полугодии средняя зарплата в Саратове составила 31,7 тыс. рублей, во многих сельских районах этот показатель недотягивает до 18 тыс.

Пособие будет равно прожиточному минимуму для детей (он меньше, чем для взрослых) — ​в Саратовской области это 9159 рублей в месяц.

«Я очень расстроилась, что не подхожу, — ​признается Дарья. — ​Мне кажется, такое разделение беременных абсолютно несправедливо. Мы работаем чуть не до самых родов — ​и не получим никакой поддержки от государства, только от своего работодателя».

По словам собеседницы, президентская выплата «позволила бы не так сильно урезать семейный бюджет и менять свои привычки». Как полагает будущая мама, с появлением ребенка придется отказаться от уровня жизни, к которому привыкли молодые представители среднего класса: «Никаких путешествий, походов в театр, кино, кафе, да и в остальном нужно ужаться». Расходы на беременность уже составили около 10 тысяч рублей: по 600–1000 руб­лей в месяц уходит на витамины, джинсы для беременных стоят от 3 тысяч рублей, куртка — ​от 5 тысяч, еще потребуются бандажи, антиварикозные колготки, специальное белье и т.д.

Для самых бедных

Как полагает руководитель волонтерской группы «Весна» Юлия Марьина, новое пособие поможет прежде всего одиноким матерям: «Это колоссально снизит стресс — ​у мам и их детей будет еда. Вот девушка рожает ребенка, мужа нет, родителей нет или они пьют, она никогда не работала или не была официально оформлена. Она выходит из больницы с дитем — ​и в первый месяц у нее вообще ничего нет, ни копейки пособий, наслаждайся материнством как хочешь».

По закону молодой матери положены единоразовые выплаты — ​613 рублей за постановку на учет в ранние сроки беременности и 16,3 тыс. рублей за рождение ребенка, а также ежемесячные пособия — ​3065 рублей (пособие по уходу за первым ребенком для безработных, выплачивается до полутора лет) и 829 руб­лей (детское пособие для малоимущих матерей-одиночек, выплачивается до достижения ребенком 16 лет). Сначала женщина с новорожденным младенцем должна доказать право на получение этих денег. Для этого нужны как минимум прописка, отсутствие долгов по квартплате (должникам попросту не дадут справку в ЖЭКе, а без нее невозможно собрать остальной пакет документов) и активное желание выбраться из тяжелой жизненной ситуации — ​то, чего многим подопечным «Весны» не хватает.

Волонтерская группа начала работать в 2015 году, после того как Юлия с дочкой пришла на массаж в энгельсскую детскую больницу и увидела стеклянный бокс с отказниками. Юлия передала для них несколько пакетов подгузников и распашонок, выложила фотографию в соцсети, и благополучные родители понесли ей вещи, из которых их собственные дети выросли. Пожертвований оказалось так много, что хватило не только отказникам в больнице, но и студенткам энгельсского техникума, жившим в общежитии с грудными детьми.

«Саратовский центр социальной помощи попросил у нас вещи для четырех семей. Епархия направила к нам одну маму. Она живет в общежитии, теперь мы помогаем там пятерым. Руководитель ДК из поселка Анисовка написала о нескольких семьях, попавших в тяжелое положение. Например, супруги воспитывали четырех детей, жена занималась домом, муж всех содержал, скромно, но на необходимое хватало. И вдруг он умирает от сердечного приступа, женщина остается с четырьмя пацанами на руках. Сейчас она уже устроилась на работу, но материально все равно тяжело. Им хочется помогать, они чудесные, — ​рассказывает Юлия. — ​Или вот удивительная девочка: в 19 лет отказалась делать аборт, мать ее выгнала. Девочка поселилась в общежитии, от подружки написала мне в соцсети, что ей с ребенком реально нечего есть. Письмо было идеально грамотное, со всеми запятыми. Я отправила к ней психолога, собрали продукты, вещи. Летом девочка поступила на заочное отделение в университет».

Сейчас у «Весны» 59 подшефных мам и 89 детей. Для 20 из них группа ежемесячно закупает смесь и подгузники. Остальным отвозят одежду, собранную на благотворительных акциях, помогают собраться к школе и дарят новогодние подарки. Постоянно в группе работают больше десяти волонтеров. Всего за два года вещи и деньги пожертвовали около 700 человек.

Родились, не дожидаясь президентских пожеланий

«Почему деньги получат только родившиеся после 0.00 часов 1 января, а те, кто появился на свет 31 декабря или еще раньше, останутся ни с чем? Разве наши дети чем-то хуже?» — ​спрашивает жительница Саратова Елизавета. Ее дочке Милораде уже два месяца, под закон о «президентских первенцах» она не подпадает.

Сейчас Елизавета не получает никаких пособий. Из детской студии ее вынудили уволиться на шестом месяце беременности, на биржу труда с животом не взяли. Впрочем, официальная зарплата педагога не превышала МРОТ, так что декретные выплаты все равно оказались бы мизерными.

Во время беременности Лиза пользовалась услугами бесплатной женской консультации. «Меньше полутора часов в коридоре не сидела, даже если была в очереди второй-третьей. Главврач по утрам вызывает всех на совещание, и пациенты ждут под дверью. Да и писанины много, медсестра уволилась из-за низкой зарплаты, и врач сама заполняла все бумажки».

Оптимизация здравоохранения парадоксальным образом отразилась на географии медицинских учреждений: к гинекологу беременные должны ходить в женскую консультацию, к прочим врачам — ​в участковую поликлинику (здание в другом конце микрорайона), на анализы и инструментальные исследования — ​ездить в стационар.

Часть анализов Елизавете пришлось сдавать в коммерческой клинике, так как в государственной не было реагентов. Это стоило 2500 рублей. Запись на ЭКГ заполнена на месяц вперед. «В женской консультации меня записали через электронный журнал на УЗИ на 16.20. Когда я приехала в больницу, где стоит аппарат, выяснилось, что прием заканчивается в 16.00. Назначить обследование на другую дату в больнице отказались — ​это может делать только лечащий врач. Пришлось ждать две недели до приема в консультации, чтобы гинеколог перезаписала меня на УЗИ».

Набравшись впечатлений, с роддомом будущие родители решили договориться. Благодарность врачу обошлась в 20 тысяч рублей, акушерке — ​в 3 тысячи, и, как говорит Лиза, «все у меня было хорошо».

На приданое для малышки семья потратила 20 тысяч рублей. «Коляску, кроватку, автокресло мы покупали с рук. Пеленки шили сами из запасов ткани. Одежду нам отдали просто так. Кооперироваться — ​единственный выход для мам, иначе и в 50 тысяч не уложишься», — ​говорит Елизавета.

— В детских магазинах цены космические! Вот такая тряпочка, — ​молодой папа Денис складывает две ладони, — ​стоит 250 рублей, дочка вырастет из нее за месяц. Вот недавно сходили за покупками: отдали полторы тысячи, взяли две пачки подгузников, две распашонки и соску.

Зарплата Дениса (он работает юристом) сейчас — ​единственный доход семьи. Половина денег уходит на ипотеку (ежемесячный платеж за «двушку» в хрущевке — ​15,6 тыс. рублей) и коммунальные услуги (не менее 3,3 тыс. рублей). По подсчетам молодого отца, с появлением ребенка выросли расходы на воду, электричество и продукты, так как из-за диатеза у малышки кормящей маме потребовалось диетическое питание.

Принеси то, не знаю что

«Конечно, страшно рожать в кризис. Мы долго решались. Но я всегда хотела двоих детей», — ​говорит жительница Саратова Ольга, ожидающая появления малыша в начале следующего года. Старшая дочка родилась в 2005 году.

Семьи, в которых с 1 января родится второй ребенок, смогут получать такое же пособие, как и родители первенцев, — ​но из средств материнского капитала. Для этого так же нужно доказать, что доход не превышает полутора прожиточных минимумов. Процесс сбора документов о малообеспеченности Ольга опробовала на собственной шкуре, когда отправляла дочь в санаторий по льготной путевке. Потребовались сведения о зарплате с последнего места работы, справка о величине пособия из центра занятости (на тот момент женщина потеряла работу), выписка из налоговой инспекции о том, что она не зарегистрирована как ИП, справки о размере пенсии бабушки и о детском пособии, причем последнюю пришлось переделывать, так как соцстрах не устроила форма документа из собеса. «Всего больше десяти документов, которые должны совпадать по срокам действия. Я смогла объехать все инстанции и выстоять очереди, потому что в то время не работала. Не представляю, как это повторить с грудным ребенком».

Президентские пособия будут выплачивать до того, как ребенку исполнится полтора года. Основные родительские расходы с этого возраста только начинаются. Хорошо бы отложить 30–40 тысяч рублей на решение вопроса с детским садом, если, вопреки словам президента, не удастся дождаться очереди к трем годам. С учетом попечительских и дополнительных платных занятий ежемесячная плата за садик составляет 5 тысяч рублей. Затем потребуются деньги на курсы подготовки к школе — ​без них трудно рассчитывать на зачисление в первый класс желаемого учебного заведения. Цены колеблются от 650 до двух тысяч рублей за месяц в зависимости от престижности школы.

Как говорит Ольга, школа сейчас — ​одна из самых значительных расходных статей семейного бюджета. Попечительские взносы — ​200 рублей в месяц, питание в столовой — ​1,5 тысячи. «Чтобы собраться к 1 сентября, нужно не меньше 25 тысяч, если брать по минимуму — ​один комплект формы, одни кроссовочки».

Вторая половина заработков уходит на ЖКУ. «Без долгов не получается», — ​говорит Ольга. Сейчас она работает на АЗС. «До беременности зарплата была 20 тысяч рублей. По медицинским показаниям меня перевели на легкий труд, платят по 15–16 тысяч, я очень рада, думала, что больше десяти не будет, — ​улыбается Ольга и тут же хмурится, — ​правда, после родов меня хотят уволить».