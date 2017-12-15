Единогласно!

Медаль «За права человека и верховенство закона»

Во вторник в Таллине состоялось вручение премии «Профессия журналист», учрежденной «Открытой Россией», в самой России признанной нежелательной организацией. Всего на конкурс в разных номинациях было представлено более шестисот работ. В числе финалистов оказались и несколько журналистов «Новой».

С гордостью сообщаем, что среди прочих достойнейших авторов, премией была отмечена корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина, получившая приз в номинации «Расследование». Ольга Романова, представлявшая победителя, подчеркнула особую значимость публикации Лены «Убийство чести»: «Это, безусловно, материал года».

Напомним, статья «Убийство чести», опубликованная в «Новой газете» 1 апреля 2017 года, была посвящена разоблачению массовых задержаний и пыток жителей Чечни в связи с подозрениями в нетрадиционной сексуальной ориентации. История прогремела на весь мир, нас поддержали многие наши коллеги, представители гражданского общества и правительства многих стран.

Об исключительной оценке работы Лены Милашиной говорит еще одна премия, полученная ею на этой неделе: немецкое и французское правительства вручили ей ценнейшую награду «За права человека и верховенство закона». Это особая честь, знак высшей пробы не только журналистских, но и гражданских усилий.

Мы радуемся, гордимся и ценим нашу Лену Милашину. Обязуемся ее беречь.

Редакция «Новой»