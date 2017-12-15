«Необычные транзакции»

Власти Нидерландов произвели обыски в помещениях Амстердамского торгового банка (Amsterdam Trade Bank — ATB) — голландской «дочки» принадлежащего российскому миллиардеру Михаилу Фридману Альфа-Банка. Следователи побывали в здании на набережной канала Херенграхт в центре Амстердама 4 декабря.

Как сообщила в своем коммюнике Голландская прокуратура по финансовым преступлениям (FIOD), Амстердамский торговый банк подозревается в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Он якобы скрывает информацию о «необычных транзакциях» своих клиентов и не проводит положенной по закону проверки состояния и истории клиентов.

Все финансовые институты Нидерландов, включая банки, обменные бюро, казино, страховые компании, брокерские конторы, компании кредитных карт, а также нотариусов, адвокатов, торговцев дорогими товарами, экономических и налоговых консультантов, обязаны сообщать в Управление финансовой разведки (FIU) о кассовых операциях на сумму более 15 тысяч евро, а также о менее крупных операциях, которые кажутся «необычными» (более широкое понятие, чем «подозрительные»). За невыполнение — от штрафа в 11 250 евро до двухлетнего тюремного срока.

Все эти организации должны на момент совершения транзакции иметь подробные сведения о клиенте, в том числе о его подлинных собственниках и конечных бенефициарах. По версии следствия, ATB либо намеренно не сообщил, либо не успел сообщить о «необычных» транзакциях.

Представительница прокуратуры Марике ван дер Молен, отвечая во вторник на дополнительные вопросы журналистов, рассказала лишь, что в рамках расследования в ходе обысков арестованы счета банка. Изъята переписка с регулятором De Nederlandsche Bank, данные от Moody’s Analytics и секретарские документы. Других подробностей она не сообщила.

ATB как часть группы «Альфа-Банк» финансирует в основном торговые сделки компаний, ведущих бизнес в России и других странах бывшего СССР. Его активы оценивались в конце прошлого года в 1,3 миллиарда евро.

Местные СМИ, ссылаясь на Reuters, отмечают, что в последние годы банк испытывает серьезные трудности из-за экономического кризиса в России и конфликта между Россией и Украиной, который отрицательно повлиял на его кредитное качество. Они напоминают также, что банк был замешан в прошлогоднем коррупционном скандале, связанном с расследованием деятельности компании Vimpelcom в Узбекистане.

Банковский сектор Нидерландов находится под особым прицелом институтов Евросоюза. На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в четверг принята резолюция по докладу специальной комиссии на тему уклонения от налогов и отмывания денег, составленному на основе «панамских документов». Депутаты указали на четыре неблагополучных в этом смысле страны ЕС: Люксембург, Нидерланды, Ирландию и Мальту.

По данным Европола, банки ЕС сообщили в 2014 году о почти миллионе подозрительных транзакций, из которых 277 тысяч приходится на Нидерланды и 350 тысяч — на Великобританию.