Квотный рефлекс

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Из трех рифмующихся российских увлечений — кино, вино и домино — только последнее не подвергалось наглой агрессии извне. Не было случая, чтобы какая-то зарубежная фирма навязывала нам столики для забивания козла или федерация домино какой-то страны внедряла у нас вместо родного козла альпийского козерога. Зато от иностранного кино нам приходится отбиваться изо всех сил, и мы даже едва не ввели квоту на российские фильмы. А теперь вот виноделы Крыма просят защиты от иностранных конкурентов, и мы уже касательно вина снова рефлексивно вспомнили слово «квота».

Что случилось? Ассоциация виноделов Крыма попросила премьер-министра Дмитрия Медведева рассмотреть возможность введения 30-процентной квоты для отечественных вин в магазинах и ресторанах. Дмитрий Анатольевич, мы слышали, и сам в виноделии неплохо разбирается, но все же позвал на помощь министра сельского хозяйства Александра Ткачева и поручил ему рассмотреть этот вопрос.

Хотя чего тут рассматривать? Вопрос простой, и главное, не следует сводить его к качеству наших вин. Вкус вина — это вопрос вкуса. Захочется кому-то крымского — он весь город обегает, но раздобудет бутылочку. Или попросит кого-нибудь привезти ему пузырек с полу­острова и радостно встретит подарок в аэропорту.

Желательно также избежать понятия «здоровая конкуренция» и цитирования ведомственных документов. А то сейчас вспомним, что ведомство Ткачева еще год назад разработало проект «Концепция развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период 2016–2020 годов и плановый период до 2025 года». Начнем читать — до 2025 года не закончим.

Чтобы определить разумную долю наших вин на прилавках и на стойках баров, надо выяснить лишь одно: за что обычно пьют? Как часто, например, собравшиеся за столом граждане провозглашают тост за импортозамещение? В этих случаях вино в бокалах, разумеется, должно быть нашим. Или, допустим, предлагают выпить за чье-то здоровье. Хватит того, что здоровье нам нередко обеспечивают импортные медикаменты, а импортное вино в таких случаях уже лишнее. Ну и так далее. Если пьют за отъезд на учебу за границу — уместно подать вино той страны, куда человек едет. Если за возвращение с учебы — то наливайте ему нашего. Хотя что-то маловато случаев, когда кто-то выучился и возвращается.

Ну а если уж позарез хочется обсудить качество наших спиртных напитков, то лучше поговорить не о вине, а о водке. На днях неожиданно выяснилось, что самыми качественными российскими продуктами оказались водка и сушки. Как сообщила учрежденная правительством организация «Российская система качества» (Роскачество), только в двух этих категориях продуктов за два года проверок не найдено нарушений.

В общем, шла Саша по шоссе и сосала водку. И закусывала сушкой. Употребляла ли Саша какое-либо вино, по квоте или без квоты, при разборе ДТП не установлено.