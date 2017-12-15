«День свободных выборов» под вопросом

Глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин объявил о проведении 24 декабря праздничного мероприятия «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере.

«Расскажем людям об избирательных правах, которые гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, готовых работать наблюдателями. Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам», — написал Яшин в своем фейсбуке 12 декабря. Позднее политик Алексей Навальный призвал своих сторонников прийти на это мероприятие.

На это сообщение отреагировал глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, который в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал «провокацией» заявленное праздничное мероприятие. Черников пояснил, что «согласование мероприятий численностью до пяти тысяч человек находится в компетенции префектуры по территориальности, более пяти тысяч человек и если на территории нескольких округов — то правительства Москвы».

В свою очередь, муниципальный депутат Илья Яшин заявил «Новой газете», что «мы [совет депутатов Красносельского района] и не планируем собирать более пяти тысяч человек».

«Мы действуем строго в рамках своих полномочий, как известно, действующее законодательство относит проведение районных праздников к полномочиям местного самоуправления, поэтому клеркам из мэрии, прежде чем давать комментарии прессе, лучше бы ознакомиться с законодательством, которое они сами и пишут», — сказал «Новой» Яшин.

Столичная мэрия в среду обратилась в прокуратуру с просьбой вынести предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину из-за его планов провести мероприятие «День свободных выборов» в Москве. «На массовом мероприятии должна быть обеспечена безопасность, решены вопросы с транспортом, скорой помощью и так далее. Организаторам мероприятия должно быть вынесено предостережение, что организация несогласованного собрания — это административное нарушение», — говорится в заявлении мэрии.

В свою очередь, Илья Яшин 13 декабря получил письмо о несогласовании «Дня свободных выборов» от префектуры ЦАО. При этом он отметил, что совет депутатов Красносельского района и не просил согласовывать проведение праздника, а только «проинформировал» префектуру ЦАО «о том, что мероприятие будет проводиться в строгом соответствии с нашими полномочиями».

«Единственная цель информирования — чтобы они не согласовывали на этом месте других мероприятий уже в рамках своих полномочий», — пояснил Яшин.

Депутат отметил, что статья 8.8 КоАП РФ позволяет организовывать районные праздники без согласования с городскими органами власти.

Кроме того, Яшин заявил, что также обратился в прокуратуру с просьбой вынести предостережение префекту ЦАО Сергею Травкину и главе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимиру Черникову «в связи с возможным нарушением закона с их стороны».