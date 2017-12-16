И еще раз учиться,

Недавно бабушка моего знакомого поступила в университет — на 69-м году жизни. С праведного «отдохнешь на пенсии» бабушку столкнули в родном ТЦСО, без малейшего сопротивления со стороны абитуриента. Серебряный университет — совместный проект Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы, Московской городской общественной организации ветеранов и Московского городского педагогического университета — начал работу 1 ноября. Условия зачисления — пенсионный возраст. Пять факультетов — гуманитарный, психологический, массовых коммуникаций и информатики, культуры и творчества, здоровья и безопасности. И если на общеобразовательных программах (от 24 до 36 часов) студентов учат пользоваться гаджетами или электронными ресурсами правительства, использовать еду вместо лекарств или защищаться от мошенников, то, выбрав расширенный 160-часовой курс, можно получить полноценную рабочую специальность. Изучив рынок «серебряного» труда, организаторы пока остановились на трех — няне, работнике зеленого хозяйства и изготовителе кукол.

Серебряный университет — структура виртуальная. На данном этапе обучение идет на 28 площадках по всей Москве. 11 — на территории ТЦСО, 17 — в многочисленных колледжах и институтах МГПУ. Разброс не случаен, ведь одна из задач — дать возможность учиться недалеко от дома. А главное — учиться бесплатно. Свой университет я давно закончила, до Серебряного не доросла, а потому не могла упустить возможность еще раз почувствовать себя студентом — хотя бы на два дня. И выбрала три совершенно разных курса.

Среда, 12.00. «Тульская». Социальные медиа и литературное творчество.

Все началось с лекции. Не то чтобы я ждала чего-то вроде «Как зарегистрироваться «ВКонтакте», но основательной латыни не ожидала тоже.

11 студенток и 4 студента разного серебряного возраста старательно пополняли словарик наррацией и элокуцией, я расположилась у окна и выхватывала детали: аккуратная укладка, легкий шарфик на шее, огромные наушники, профессиональный фотоаппарат, смартфоны, очки. Признаться, им очень шло это «серебряные».

Факультет Социальные медиа и литературное творчество. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Изучали информацию. На примере Флобера и сотен источников для «Саламбо» разобрали важность предварительной аналитики и, наконец, перешли к современности.

— Мы ведь все читаем газеты, верно? — спросила преподаватель и один из авторов курса Наталия Калинникова. Класс загудел. — Главное в информации — достоверность, — напомнила она и предложила классу игру.

Цель игры — понять, как информация доходит до людей. Пятеро добровольцев отправляются за дверь. Первому вошедшему зачитывается статья под названием «Свадьба на острове Ява». Задача — максимально запомнить текст и пересказать его тому, кто войдет следом. Вопрос — что дойдет до пятого.

Из текста на страницу до пятого дошло только подаренное невесте золото. Разобрали, что, как религиозная составляющая, ушло сразу, что полностью поменяло смысл. Досмеялись до хохота и перешли к домашнему заданию.

— Ну что, кто-то готов представить свое эссе? — обратилась к классу преподаватель. Неделя за неделей студенты понемногу тасуют жанры. Уже изучили интервью, сегодня неожиданно стали участниками репортажа. — Напомню, тема у нас была довольно свободной: малая родина, моя улица, мой дом.

— Я могу, — поднялась со своего места на дальнем конце стола спокойная, приятная блондинка Людмила. — Только я напомню, что я технарь, для меня это, как говорится, опыт. Ну что же... Море волнуется раз, море волнуется два, вы это помните? — по-актерски выдержав паузу, тихо начала читать она. — Игра из моего такого далекого детства. А море совсем рядом. Теплое и очень соленое, совершенно необыкновенного цвета. И белый город вечного солнца и черного знойного лета, где я родилась и провела свои школьные годы… — Людмила рассказывала про родной Баку, счастливый молодостью Питер, наконец, Москву, в которой прожито без малого 50 лет. Про долгое привыкание и дорогу к любви. Про прогулки по Музеону и Царицынскому парку, «Бессмертный полк» и Ночь музеев, про то, как ждет, когда расцветет Зарядье. — Дело за малым — дожить и полюбоваться. Внутренний голос подсказывает мне… — И голос у Татьяны задрожал. Она помолчала пару секунд, сжала в руках тетрадку и дочитала: — В моих отношениях с Москвой наступает момент, когда я совершенно искренне смогу сказать: «Дорогая моя столица, мой третий любимый город Москва».

Завороженная аудитория отмерла не сразу. Хорошо, Людмила попросила помочь с заголовком, и все заговорили разом.

— Скажите, москвичи, вот такие фотографии у всех есть в семьях? — решила выйти на авансцену эффектная, с командным голосом учитель русского и литературы Нина. В руке у Нины было черно-белое фото: зоопарк, ребенок верхом на пони. Фото признали все, даже я.

Нина. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

И Нина начала декламировать свою историю, которая заканчивалась так: «И теперь, когда случается заглянуть в семейный альбом, глядя на пятилетнего сына, гордо восседающего на лошадке, обязательно перед глазами возникает пятачок в зоопарке, где почему-то всегда было солнечно и уютно — в том дне». И все захлопали, а сосед по парте, в прошлом водитель такси, а потом скорой, Андрей открыл смартфон и показал Нине другое черно-белое фото — из своего детства.

А Ирина — 23 переезда за жизнь — на большом экране рассказ в стихах представила, с собственными фотографиями. Про дачу, на которую сова заглянула.

— Вот все же это копилось в тебе в этих войсковых частях! — воскликнула Нина.

Мы сидели за круглым столом и говорили о том, что накопилось. У работающей с колясочниками многодетной мамы Татьяны. У Виктора, который 25 лет начальником республиканского бюро судмедэкспертизы на Северном Кавказе отработал. У бухгалтера Ольги, которая с 17 лет пишет стихи и, наконец, опубликовала два сборника — на пенсии.

— У внуков не всегда есть время выслушать, — все так же тихо заметила со своего места «технарь» Людмила, — а хочется оставить воспоминания, чтобы знали, кто мы и откуда, чем занимались, чем горды.

Рисунок на полях тетради. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Финальным аккордом курса станет учебная газета с работами, которые студенты приготовят за семестр. Завели и общую группу в фейсбуке — под литературным надзором преподавателя. К соцсетям вообще большой интерес — как у начинающих, так и у довольно продвинутых пользователей.

Таких, как обладательница идеального красного маникюра бизнесвумен Любовь, у которой уже есть собственные группы — на тему здоровья и космецевтики. Или инженер-преподаватель по профессии, а ныне модель подиума 50 плюс красавица Ольга, которая не только мечтает издать воспоминания своего деда — Героя Советского Союза, но и научиться писать заметки для социальных сетей проекта «Зрелой красоты». В «Одноклассниках» публикует истории обо всем, что интересно, Умар из Таджикистана.

— Читают? — улыбаюсь я.

— Одобрений много, — очаровательно смущается бывший директор ресторана, ставший москвичом благодаря Олимпиаде-80. — Но хочу еще повысить грамоту.

— Наша задача — найти в человеке интерес и вывести на творчество, — сказала мне после урока Наталья Калинникова. Складывая в сумки тетрадки, студенты обсуждали, что можно подарить на день рождения семилетнему внуку. — И постараться сделать так, чтобы студенты со своими идеями не уходили после курса в никуда. Создав при этом комфортную среду обучения — но не праздничного чаепития, а рабочего процесса. Им очень важно, что это серьезно, это университет.

— А чаепития можно в фейсбуке обсудить, — заметила подошедшая Юлия Донскова, еще один автор курса и преподаватель параллельной группы. — Мои, например, уже совместную поездку в Горный Алтай там обговаривают.

Скоро курс закончится, и они разбредутся по своим страничкам, но наверняка останутся в контакте. В том числе с годящейся им как минимум в дочери Юлией Викторовной, которую согласились называть только по имени-отчеству. А вот себя почти все студенты просят называть по именам.

— Есть, правда, один мужчина, который мне сразу сказал — только по имени-отчеству или по фамилии, — улыбнулась Юлия. — Могу и по фамилии. Главное, что не Ганжа.

Факультет Социальные медиа и литературное творчество. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Среда. 16.30. Черемушки. Няня.

В очередном колледже МГПУ нас с фотографом представили сразу двум параллельным классам. Мы явились как раз к пересменке семестров — первая группа закончила изучать основы физиологии и анатомии и перешла к психологии, вторая — наоборот.

Практический психолог и преподаватель с солидным стажем Светлана Кудрявцева выделила мне первые десять минут урока — на беглое знакомство со студентами. Лекции заканчиваются в семь, там уже будет не до журналистов — надо торопиться домой, к семьям.

Практический психолог и преподаватель Светлана Кудрявцева (справа). Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Только я с жизнерадостной, словоохотливой студенткой слева о будущих внуках, ради которых она на няню пошла, разговорилась, как уже через минуту в дело решительно вмешалась ее соседка по круглому столу:

— Скажите, у нас психология будет или интервью, которое затянулось уже на достаточно большое время? — довольно напористо спросила меня она. В этот учебный план репортаж не входил, и я решила не вставать нахрапом на таком уверенном пути к знаниям. Впрочем, сразу меня класс не отпустил. Буквально наперебой рассказали, что многие пришли и за дополнительным заработком («На пенсию 14 500 не проживешь»), и особо упомянули профессионализм преподавателей (говорят, Виктору Левицкому после завершения курса анатомии этот класс устроил овацию).

К выбору учителей в Серебряном университете и правда отнеслись серьезно. Например, ведущая социальные медиа Наталия Калинникова в прошлом — кандидат филологических наук. Левицкий — кандидат педагогических наук и заслуженный учитель РФ.

На его лекции я первые 40 минут просидела — рассматривали уровни организации человека. Все, как положено — с закрепленными у доски плакатами, конспектами, короткими уточняющими вопросами. Снова заглянула на психологию, где изучали возрастную периодизацию психического развития ребенка, которую студентки давно прошли на своем опыте, но вопросы все еще остались.

Что делать, если ребенок в магазине лег на пол и начал орать? Против чего бунтует ребенок в три? Как формируется самость? Как пойти с внуком в магазин и не потратить все деньги? Как направить бешеную энергию в разумное русло?

Система мотивации, иерархия мотивов... Потом снова на анатомию — к финалу дискуссии об инклюзивном образовании, уж не знаю, через какой уровень они на нее вышли.

— Настолько все интересно, по-житейски, но в то же время информационно насыщенно, что мы стараемся не прогуливать, в любом состоянии приходить, — взяла на себя общественное мнение серьезная Ольга за первой партой. На перемене мы со студентками остались в аудитории. — Кто-то ради внуков, но мы все здесь молодые девочки еще, впереди долгая жизнь, и, если желание работать будет подкреплено документом гособразца, будет другой спрос и другие предложения.

Долгая жизнь у студенток не только впереди. Мы затеяли перекличку, и в классе нашлись нефтяник и технолог по изготовлению игрушек, главбух и медсестра, строитель и эксперт-криминалист, программист и преподаватель. И даже администратор на кладбище — шикарная дама с демонстративной сединой в темной копне и ботинках на огромной платформе.

И снова наперебой. О желании соответствовать иначе эрудированным современным детям. О том, что уже начали применять психологические знания в домашней практике. О том, как жаль, что всего лишь 160 часов. О том, как сложно устроиться на работу в этом возрасте. «В прекрасном возрасте!» — практически хором закричали они.

— Если мы все еще нужны государству, мы тоже можем принести пользу, у нас еще есть силы и желание, — подвела итог Татьяна. — Уже хочется совершать добро, может, пойти в тот же дом ребенка, если нас возьмут, чтобы не только брать, но и отдавать.

Конечно, им есть что отдавать.

— Мне очень нравится то, как они слушают, — напоследок признался мне Виктор Левицкий, — ничего в пустоту не уходит. Иногда даже поправят меня, и я где-то соглашусь с ними. Век живи, век учись.

Четверг. 10.00. «Тульская». Танцуем вместе.

— Пошли локоточки, теперь кисточки — мы с вами как художники, художники своей жизни, судьбы, хорошего настроения. Шесть, семь, восемь, в обратную, Алла, не халтурим, я все вижу, — нараспев управляла разминкой преподаватель танцев Наталья Власова.

Танцуем вместе, преподаватель танцев Наталья Власова. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Я переоделась в спортивное и пристроилась во вторую линию студенток факультета культуры и творчества в танцевальном зале на первом этаже колледжа. Потянулись за кисточками и носочком, порисовали ногами круги, потянули шеи. А потом преподаватель спросила:

— Ну что, будем вспоминать рок-н-ролл?

И студентки побежали разбирать блестящие черные шляпы. К выпускному концерту курса они готовят два номера — русский танец с платочками и спокойный, но очень выразительный рок-н-ролл. Мы ходили шашечками и кругами, крутились вокруг своей оси, приветствовали шляпами воображаемый зал и пытались запомнить связки.

— Елена Ивановна, не сдаемся!.. Девчонки, помните, вы звезды!.. Вика, забыла! — перекрикивала убойную музыку преподаватель, а я старалась не отстать от «девчонок».

— Вот так развлекаются бабушки-пенсионерки, — улыбнулась мне в коротком перерыве абсолютно непохожая на бабушку Наталья: длинная черная юбка в белый горошек, шелковая блузка, танцевальные туфельки. — Жалко, что один раз в неделю — забывается все.

— Девочки, а костюмы? — вспомнила фактурная и очень артистичная Елена — студентки снова представились мне по именам. — Надо же продумать заранее.

Стали выяснять, у кого есть черные юбки.

— У меня все юбки короткие, — сразу заявила Римма. О возрасте я студенток не спрашивала, но Римма озвучила сама — 76.

— Насколько короткие? — уточнила Наталья. Римма приложила руку к колену и добавила: — Но она кожаная.

Подтянутая, ухоженная Римма 25 лет отработала на ТВ. Говорит, привыкла быть в форме, да и жизнь не дала расслабиться. Уже 17 человек потеряла, в том числе — взрослого сына.

— Надо куда-то себя деть, — объясняла мне она. Мы собрались в кружок у окна — познакомиться поближе. — Да и семье нужна, у меня внучка, ее муж и правнук. Отведу его в детский сад и бегу на танцы.

— А я всегда мечтала научиться красиво танцевать, а тут такой случай выпал, — призналась Елена. — Пригодится еще на банкете каком-нибудь! Ну и чуть-чуть похудеть, конечно.

— Я похудела! — поддержала одноклассницу Наталья. — Я... Я порхаю сейчас!

Танцуем вместе. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Бухгалтер Наталья тоже исполняет давнюю мечту, не только в университете, но и в своем ТЦСО, где историческими бальными танцами занимается. В ТЦСО «Текстильщики» уже четыре года танцует Валентина — трижды лауреат конкурсов, показывает дипломы внукам. А вот химик, кандидат наук Виктория пока успевает только сюда — все еще работает в Академии наук.

А потом мы ходили по кругу, держа друг друга за локти, талии, уши. И пели: «Дружно танцуем мы тра-та-та, тра-та-та…» Потом еще одна, уже подзабытая с детства игра — «Если нравится тебе, то делай так». Потом — «Мы танцуем буги-вуги, поворачиваясь в круге». Третий блок занятия — подвижные игры, которые студентки смогут повторить с внуками или подругами по даче.

…Мы переодевались в тренажерном зале при танцевальном классе. Студенки болтали о внуках, делились планами на день. Римма уточнила у одноклассниц, как найти Старопанский переулок «где-то на Ногина» — после занятия едет в спа-салон, подарок от внучки.

— Старость меня дома не застанет, — заявила Римма, поправляя прическу, — я в дороге, я в пути.