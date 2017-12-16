Добить Credo

Официальный орган Заксобрания и администрации Владимирской области газета «Владимирские ведомости» направила на днях новый «предупредительный сигнал» Александру Солдатову (автору «Новой» и главному редактору «Портала-Credo.Ru») — известному российскому журналисту, специализирующемуся на церковной жизни и придерживающемуся независимой от Московской патриархии точки зрения. «В высказываниях Солдатова, — утверждают «Владимирские ведомости» в статье «Ложь на истинное православие», — усматриваются признаки экстремизма».

А высказывания эти, сообщает далее газета, были выявлены в ходе «оперативно-разыскных мероприятий», проводившихся в здании Архиерейского синода независимой от Московской патриархии Российской православной автономной церкви (РПАЦ) в Суздале «в связи с подозрением в осуществлении там экстремистской деятельности… Солдатовым».

Речь идет об обыске, изъятии компьютеров и документов, а также опросе иерархов РПАЦ, которые Управление ФСБ по Владимирской области совместно с представителями других правоохранительных ведомств устроили в Суздале в сентябре прошлого года. В течение года с лишним изъятое подвергалось всевозможным экспертизам, и теперь, очевидно, дело готово к передаче в суд.

В православном мире Суздаль известен как центр одного из церковных «расколов» — так в РПЦ называют все православные общины, не признающие, что нынешняя Московская патриархия является единственной Русской церковью. Община в Суздале отошла от Московской патриархии еще в 1990 году и примкнула к десяткам других подобных, многие из которых в советские времена находились в подполье (катакомбах) и не признавали современную РПЦ с самого момента ее образования на встрече Сталина с митрополитом Сергием (Страгородским) в 1943 году.

После непродолжительного пребывания в Русской зарубежной церкви в 1994-м эти общины сформировали собственную церковную юрисдикцию — РПАЦ. На протяжении всей своей четвертьвековой истории эта церковь подвергалась гонениям. Особый интерес прессы и правозащитников к ней был привлечен в 2009—2010 гг., когда власти массово изымали у РПАЦ храмы, и в 2012—2015 гг., когда драматически развивалось дело об изъятии у РПАЦ святых мощей. Напомним, Росимущество тогда судилось с РПАЦ, требуя «вернуть Российской Федерации» мощи преподобных Евфимия и Евфросинии Суздальских, а затем судебные приставы проводили спецоперации в храме РПАЦ в Суздале, чтобы силовым образом мощи у верующих отобрать.

В конце концов, в апреле 2015-го облаченные в каски и пуленепробиваемые жилеты спецназовцы Федеральной службы судебных приставов мощи отобрали.

Разумеется, «общий контроль» и «оперативное сопровождение» этой то ли средневековой, то ли кафкианской эпопеи с мощами обеспечивали чекисты. Сейчас мощи преподобной Евфросинии находятся в монастыре Московской патриархии, а преподобного Евфимия — в другом монастыре, превращенном в музей.

Именно в связи с «делом о мощах» у ФСБ появились претензии к Александру Солдатову («Новая» неоднократно писала об этом деле в 2014 г.) Возглавляемый им «Портал-Credo.Ru» вел подробную летопись защиты верующими РПАЦ своих святынь. В январе 2013 г. независимый видеоблогер Михаил Баранов снял фильм «Приставное благочестие» о противостоянии между верующими и судебными приставами, которые в фильме не только угрожают, но и пытаются читать верующим проповеди о смирении перед всемогущим государством.

Ссылка на этот фильм, размещенный в YouTube, появилась и на «Портале-Credo.Ru». Что дало основание УФСБ по Владимирской области начать целое дело, заказать несколько экспертиз фильма и, в конце концов, через прокуратуру подать в суд иск о признании «Приставного благочестия» экстремистским, а ответчиком привлечь Солдатова. Сейчас жалоба на неправосудные решения российских судов по этому делу ждет своей очереди в Страсбурге. А «Портал-Credo.Ru», чья деятельность формально никак не запрещена и не ограничена в России, «на всякий случай» блокирует несколько крупных российских провайдеров.

В ответ на признание «Приставного благочестия» экстремистским его автор Михаил Баранов решил выложить в Сеть все рабочие материалы, отснятые им в Суздале в 2012—2013 гг., в разгар «битвы за мощи». Получилась более чем четырехчасовая подборка, которую автор назвал «Приставное благочестие-2». Среди рабочих материалов в фильм попала и беседа Александра Солдатова с суздальскими прихожанами, где говорится о создании в России «псевдогосударства» и коррумпированности судебной системы.

Именно эти фразы, судя по публикации «Владимирских ведомостей», ФСБ теперь пытается представить как «экстремизм» и «разжигание вражды к социальной группе «судьи».

По словам же самого Солдатова, это были его субъективные оценочные суждения, не сопровождавшиеся какими-либо призывами к насилию или неповиновению. А ведь именно наличие таких призывов является квалифицирующим признаком преступлений экстремистской направленности, как говорится в постановлении пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г.

Проблемы у «Портала-Credo.Ru» и лично Александра Солдатова начались в 2009 г., после прихода на патриарший престол Кирилла. Очевидно, независимая церковная журналистика в России доставляла ему много неудобств, поскольку часто в поле ее зрения попадала именно его личность. Сейчас такой журналистики почти не осталось: все информационные ресурсы о православии в РФ так или иначе ассоциированы с Московской патриархией.

И «Портал-Credo.Ru» лишился спонсорской поддержки, его жертвователей стали «кошмарить»: одного поместили под домашний арест, а другого признали экстремистом. Все это неизбежно привело к сокращению деятельности СМИ, но даже в урезанном формате портал остается источником дискомфорта, и с ним продолжают бороться.

Насколько серьезны намерения сторон и насколько велики лоббистские возможности патриархии в силовых структурах — покажет новое «дело Солдатова».

Татьяна Владимирова — специально для «Новой»