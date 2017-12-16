Ананьевым прислали доктора

Третьим крупным банком, попавшим под процедуру санации, стал Промсвязьбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций. По величине активов он занимает 9-е место среди всех российских банков и является одним из крупнейших в Восточной Европе. Эксперты обсуждают значение расширяющейся практики по «оздоровлению банковской системы» через Фонд консолидации банковского сектора.

Михаил Хромов Завлабораторией финансовых исследований Института Гайдара

— Модель у каждого банка, попавшего под санацию, была своя. Это как у Толстого «все счастливы одинаково, а несчастливы по-своему». Риски, может быть, и разные, но итог один и тот же. Промсвязьбанк — банк крупный, его политика в той или иной степени была рискованной, капитал фактически утрачен. Для того, чтобы не создавать панику на рынке, лицензия не отзывается, а банк отправляется на санацию. Он продолжает функционировать для клиентов в обычном режиме, а бывшие собственники утрачивают контроль. Какие есть альтернативы? Альтернатива — это отзыв лицензии. «Открытие» и Промсвязьбанк входят в десятку, Бинбанк — в тридцатку. Банки крупные, а значит отзыв лицензии — это удар по доверию клиентской базы, это сильное воздействие на отношение клиентов к банковскому сектору.

Любые проблемы в банках так или иначе отражают какое-то несовершенство банковского надзора. ЦБ и пытается исправить собственные ошибки. Де-факто проблема известна давно. Вспомним это пресловутое письмо аналитика Гаврилова о рискованных банках. Как раз три банка из четырех, которые там были названы, сейчас попали под финансовое оздоровление. Московский кредитный банк (МКБ), насколько я понимаю, ожидает либо смена собственника, либо значительные вложения за счет госкомпаний. Я не могу сказать, принципиально лучше ли отдать банк кому-то (например, «Роснефти») или оставить это на балансе у регулятора.

Кирилл Лукашук Руководитель группы банковских рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА)

— То обстоятельство, что Центробанк переходит сразу ко второму этапу (санации через Фонд, без временной стандартной администрации) говорит о том, что объем проблем у этого банка поменьше, чем у «Открытия» и Бинбанка. Но все равно он был достаточно большой относительно размеров капитала банка.

Мы не видим надзорную работу, которая проводится внутри Банка России. Явно диалог с банком у ЦБ был достаточно продолжительным. Но я здесь придерживаюсь позиции, что лучше поздно, чем никогда. Проблемы надо решать, а не копить их. Это правильный шаг со стороны ЦБ.

Если говорить о прогнозе в отношении Московского кредитного банка (последнего частного банка так называемого «московского кольца». — Ред.), мы его рейтингуем и понимаем, что ситуация в нем достаточно существенно отличается от банков, которые попали в фонд консолидации. Его бизнес-модель достаточно устойчивая и качество активов, на наш взгляд, существенно лучше, поэтому с этим банком мы не предполагаем такого сценария, как санация.

Василий Солодков Директор банковского института ВШЭ

— Я большой разницы между последними санациями банков не вижу. Сейчас просто системно сыплется не только мелочевка, но и значимые банки. При этом все радостно рассказывают, что никакого кризиса нет. А у нас за три года отозваны лицензии у половины банков.

ЦБ создал совершенно неадекватные условия по конкуренции на рынке, когда госбанки получили преференции. Сначала это затрагивало мелкие банки, а потом посыпался «крупняк». Здесь несколько проблем: и фондирование, которое неравномерно распределяется, и то, что у нас юридические лица не подпадают под систему страхования (то есть если вы не хотите лишиться средств на счетах, то вынуждены идти в госбанк, который никогда не будут банкротить).

У нас ВВП снижается реально последние четыре года. У нас снижаются реальные доходы населения. И естественно в этих условиях банкам очень тяжело работать. А когда еще они лишены клиентской базы (как это происходит с частными банками), то тяжело втройне. ЦБ тоже свою лепту внес, нарушив систему конкуренции, которая была.