По версии правоохранителей, такую сумму потребовал старший следователь Следственной службы УМВД по Московскому району Петербурга, майор полиции, 35-летний Игорь Левченко у человека, обратившегося к нему, на первый взгляд, с банальной просьбой — поработать.

Вознаграждения следователь якобы хотел за то, что проявит расторопность и поскорее направит в суд уголовное дело в отношении бывшего соучредителя компании «Специальные технологии» Ларисы Кузнецовой. Женщина была арестована еще в декабре 2015 года и осуждена по первому уголовному делу на три с половиной года. В отношении нее расследуется второе дело, сроки уже подходят к передаче в суд, но, как говорят в коррупционном отделе ГСУ СК РФ по Петербургу, — кому-то и почему-то очень захотелось поторопить Левченко. А тот не упустил шанса воспользоваться заинтересованностью клиента.

Следователи коррупционного отдела петербургского ГСУ СК РФ считают, что переговоры шли около недели, однако не привели к успеху из-за финансовых аппетитов Левченко. По имеющейся информации, 7 декабря к следователю, ведущему дело в отношении Кузнецовой, явился посредник. В отеле «Холидэй Инн» на Московском проспекте, недалеко от места работы Левченко, последний якобы согласился поторопиться с обвинительным заключением, но не бесплатно. Для обсуждения размера оплаты услуг была назначена новая встреча — непосредственно с заказчиком.

Как рассказали «Новой» в ГСУ СК РФ по Петербургу, Левченко с заинтересованным лицом (48-летним петербуржцем) разговаривал в том же отеле (в ресторане «Корова бар» 14 декабря) около 13 часов.

Однако, по словам следователей, Левченко шокировал заказчика суммой, которую попросил за выполнение вообще-то предписанной ему работы — 500 тысяч евро. Именно поэтому собеседник следователя пошел не в банк, а в полицию.

В тот же день, около 15.30, в гостинице «Индиго» на улице Чайковского сотрудники службы собственной безопасности полицейского главка задержали и Левченко, и петербуржца, передавшего ему взятку. Под контролем оперативников взяткодатель вручил вымогателю сумку с деньгами. Но из 500 тысяч евро лишь две тысячи евро были настоящими, а 498 тысяч евро — муляжом.

Уголовное дело в отношении 48-летнего петербуржца возбудили по ст. 291 ч. 4 УК — «Посредничество во взятке в особо крупном размере», в отношении Игоря Левченко — по ст. 290 ч. 6 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Обвинение Игорю Левченко еще не предъявлено. 16 декабря Московский районный суд избрал задержанному меру пресечения — подписка о невыезде. Кроме того, по сведениям «Новой», с 18 декабря следователь будет временно отстранен от работы.

Следствие пока не разглашает имя лица, заинтересованного в скорейшем вынесении приговора (уже второго) Ларисе Кузнецовой. Однако ООО «Специальные технологии» (фирма занимается производством и обслуживанием систем, с помощью которых спецслужбы следят за телефонными разговорами абонентов, и имеет годовой оборот от 2,6 до 3,6 млрд рублей) еще два года назад «прославилось» в Северной столице из-за громкого корпоративного конфликта двух основателей компании: Михаила Серова и Ларисы Кузнецовой. «Специальные технологии» продолжают работать и сегодня, хотя ни одного из учредителей уже давно нет у руля.

49% долей компании стали принадлежать Ларисе Кузнецовой после смерти мужа — Олега Кривобокова (до этого женщина работала в «Специальных технологиях» главным бухгалтером). Однако такой расклад, как заявляла позднее в суде Кузнецова, не устраивал Михаила Серова, и он неоднократно предлагал ей передать ему акции. По словам Кузнецовой, в январе 2015 года один из сотрудников «Специальных технологий» озвучил ей такое предложение Серова: либо добровольный уход из компании, либо физическое устранение. Кузнецова обратилась с заявлениями в МВД и ФСБ.

Тем не менее 7 апреля 2015 года она все-таки передала свою долю в компании заместителю Михаила Серова Алексею Алексееву, а также неким Александру Громову и Павлу Попову, ранее не занимавшимся никаким крупным бизнесом. Вскоре после этого, 22 апреля, в отношении Кузнецовой было возбуждено уголовное дело (по информации правоохранительных органов, инициатором выступал Серов). В июне того же года бывшей бизнес-леди предъявили обвинение в хищении из ООО «Специальные технологии» 117 миллионов рублей, а в декабре 2015 года осудили на 3,5 года. Сейчас женщина содержится в женской колонии Вологодской области. Однако еще один эпизод (о хищении четырех миллионов рублей из компании) как раз и расследовал Левченко. На сегодняшний день у следователя был выбор: отправить дело в суд или продлить сроки следствия ввиду неизвестности местонахождения второго фигуранта.

Второй фигурант — Михаил Серов — был объявлен в розыск осенью 2014 года (на тот момент ему принадлежал 51% компании), поскольку ГУ МВД РФ по Саратовской области возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). С тех пор его местонахождение неизвестно. С марта 2015 года и до сих пор ООО «Специальные технологии» контролирует отец Михаила Серова — Иван Серов.