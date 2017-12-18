«Такое ощущение, что я подсудимый»

Уже традиционно заседание 18 декабря в Пресненском суде Москвы задержалось на час, на слушание должен был приехать Юрий Зудхаймер, немецкий бизнесмен и ключевой свидетель по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Это уже второй допрос свидетеля, ранее он выступал в суде 15 ноября. Повторно его вызвали, чтобы узнать неточности в его показаниях на следствии и в интервью корреспонденту «Новой газеты» Андрею Сухотину. Однако на прошлой неделе Зудхаймер не смог прилететь в Москву из-за погодных условий в Швейцарии.

В понедельник вместе с вновь прибывшим свидетелем стороны исследовали в суде протокол допроса 7 июля 2016 года. Тогда Зудхаймер рассказал следователю, почему записывал разговоры с Белых на диктофон. А встречу своего племянника Эрика Зудхаймера с помощницей Белых Татьяной Катанкиной снимали на видео по его просьбе люди из детективного агентства. За это бизнесмен заплатил им 1000 долларов.

— Когда я понял, что наши отношения с Белых зашли в тупик, то я начал делать эти записи. Не для того, чтоб сдать его, а в целях самозащиты, — нервно отвечал Зудхаймер.

Очередной протокол был датирован августом 2016 года. Во время допроса у следователя бизнесмен рассказал, что в 2013 году договорился с бывшим владельцем «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) и управляющей компании «Лесхоз» Альбертом Ларицким о передаче ему, Зудхаймеру, НЛК из-за долгов. И весной, по словам свидетеля, он приехал в Киров, чтобы посмотреть на предприятие. Уже после аудита Зудхаймер понял, что Ларицкий похитил и его деньги, и кредиты, выданные банками. Тогда, рассказывал следователю Зюдхаймер, Белых начал требовать возврата средств, похищенных Ларицким. После этого появились проблемы с инвестпроектами. В марте 2014 года, согласно протоколу допроса, Белых потребовал от Зюдхаймера 200 тысяч евро на предвыборную кампанию. Бизнесмен решил передать деньги бывшему губернатору. Очередные 200 тысяч евро Белых якобы потребовал также на предвыборную кампанию во время встречи в апреле 2016 года в Риге. Часть средств — 50 тысяч евро — 25 мая 2016 года в Москве передал секретарю Белых племянник Зудхаймера.

Зюдхаймер подтвердил эти показания. При этом в одних показаниях он говорил, что видеосъемку встречи Эрика с помощницей Белых вели знакомые его племянника, а в других — детективное агентство. На просьбу Белых, уточнить, кто делал видео, Зудхаймер огрызнулся: Эрик «не мог знать этих людей, он родился в Германии, русский язык начал учить два года назад». Белых попытался выяснить, на кого были приобретены акции НЛК.

— На фирму Remigal Ltd.

— Кто был собственником компании?

— Я не хочу отвечать на этот вопрос, это не моя тайна, — отвечал Зудхаймер, опуская глаза.

— Вы точно не были хозяином? — уточнил адвокат Андрей Грохотов.

— Не был! - чуть ли не на крик перешел Зудхаймер.

Записи разговоров с Белых, как подтвердил сам Зудхаймер, он вел с декабря 2015 года. Бывший губернатор и бизнесмен заспорили о записи из Риги весной 2016 года, Белых настаивал в суде, что в ходе того разговора шла речь о выборах.

— Никита Юрьевич, прекратите пиариться! Какая, б***, избирательная кампания! – отчего-то сорвался вдруг свидетель.

Судья Татьяна Васюченко сделала ему замечание за непарламентскую лексику и попросила спокойно реагировать на вопросы:

— Не нервничайте, решается очень серьезный вопрос — судьба Никиты Юрьевича. Мне нужно, чтобы мы устранили все неточности, — сказала она успокаивающим тоном Зудхаймеру.

Тем временем адвокат Грохотов напомнил, что на одном из допросов Зудхаймер рассказывал, что 200 тысяч евро, которые он якобы передал Белых в 2014 году, ему привезли его знакомые из Казахстана.

— Я действительно уехал в Германию, но достать денег там не мог, поэтому попросил их привезти моих знакомых из Алма-Аты. Мои же деньги.

Судья хотела выяснить их происхождение, однако Зудхаймер срывался и кричал: «Я здесь подсудимый?!». Васюченко настаивала, чтобы он отвечал. В итоге свидетель сказал, что эти деньги появились после продажи квартиры его дочери в Казахстане. Деньги от этой сделки лежали в сейфе фирмы, он попросил своего партнера Юрия Брауна обменять часть и привезти 200 тысяч евро в Москву. Привез деньги человек с фамилией Туркин, который передал их кому-то из общих знакомых, а только потом деньги забрал Зудхаймер.

— Это все имеет отношение к делу?! — вновь и вновь срывался Зудхаймер. — Такое ощущение, что я подсудимый. Я могу прислать вам, что будет в ваших интернетах! Вот эти джентельмены пишут, — указал на журналистов Зудхаймер.

…Перешли к протоколам очной ставки. Зудхаймер рассказывал, как Белых просил его не банкротить предприятия и вернуть деньги по залогам, выданным Ларицкому. В очередном протоколе допроса, который зачитывали в суде, Зудхаймер утверждал, что участвовал в управлении НЛК еще до его приобретения. А на самом заседании заявил, что ни он, ни его жена не подписывали никаких документов — «это все подделка». Адвокат Грохотов уточнил, подавал ли он жалобы по факту «подделки документов». «А куда, подавать, уважаемый?», — следовал ответ свидетеля.

Андрей Грохотов следом стал задавать опросы относительно публикации корреспондента «Новой газеты» Андрея Сухотина (материал «Чтобы решить вопрос, нажмите «решетку» вышел в № 119 от 25 октября 2017). Ранее текст приобщили к делу. Зудхаймер сказал, что читал этот материал.

— Это статья ближе к правде. Я не хочу ставить человека в неудобное положение, но там многое приукрашено, — прокомментировал публикацию Зудхаймер. Интервью автору статьи он давал по телефону:

— Этот человек показался мне убедительным, я прочитал пару его публикаций, и поговорил с ним пару раз по телефону — был поражен, насколько он осведомлен, знает столько тонкостей.

По словам Зудхаймера, сотрудники ФСБ, к которым он обратился после конфликта с Ларицким, не называли ему свои имена. Про руководителя 6 управления ФСБ Ивана Ткачева он узнал уже позже, когда ему «объяснили». В этот момент Зудхаймер кивнул в сторону своего адвоката.

— Со мной беседовал некий Иван Иванович, судя по выражению его лица, очень важная личность.

С еще одним сотрудником ФСБ Денисом Тарабакиным Зудхаймер познакомился в 2015 году. При этом, по его словам, на тот момент он знал только имя молодого человека. Повторно видел его уже, когда задержали Белых. Тарабакин также участвовал в выемке диктофона Зудхаймера. «Это формальность — выемка, на самом деле я его просто передал», — отметил он.

Грохотов, ссылаясь на материал в «Новой», уточнил, являлся ли Зудхаймер оперативным источником Тарабакина. «Нет», — ответил тот. На вопрос, имеет ли Тарабакин отношение к уголовному делу о мошенничестве против Ларицкого и Дионисия Золотова (он же юрист Денис Тумаркин — ред.) Зудхаймер не ответил. «Это не человек, это дьявол!» — описал Золотова Зудхаймер. Адвокат процитировал отрывок из текста «Новой», в котором отмечалось, что Зудхаймера «после посещения Следственного комитета задержали неизвестные сотрудники ФСБ и доставили в одно из подразделений спецслужбы».

— Напишут такую херь, а потом разбирайся! — снова переходил на крик Зудхаймер.

Под конец дня стороны обсудили еще несколько отрывков из публикации. Например, о том, что аудиозаписи разговоров бизнесмен предоставил 6-й службе УСБ ФСБ. Сам Зудхаймер заявил, что ничего не знает о шестой службе.

— Мы обсуждаем статью, чего мы его (журналиста «Новой газеты» Андрея Сухотина) не спрашиваем! Вы же понимаете, что это все художественная лирика! – нервничал свидетель.

Последний цитировавшийся отрывок статьи касался передачи денег Белых в 2014 году и в 2016 году. «Судгаймер (в протоколах дела Белых он именно Зудхаймер — ред.) пояснил Ткачеву, что еще в 2014 году якобы передал губернатору в его кабинете 200 тысяч долларов и должен передать столько же до конца июня 2016-го: «50 тысяч долларов уже переданы, осталось передать еще 150 тысяч». Услышав последнюю фразу, полковник ФСБ не удержался: «И ты хочешь сказать, что он их возьмет?» — после чего кабинет начальника 6-й службы моментально заполнился людьми. «Мне было предложено написать заявление. Я и написал: требует взятку за общее покровительство», — говорит бизнесмен».

На это Зудхаймер заявил, что не говорил правоохранительным органам про взятку 2014 года, а Белых «своим языком ляпнул» на записях, которые изъяли сотрудники ФСБ.

Следующее заседание состоится 22 декабря.