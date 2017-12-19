Единство противоположностей

В минувший четверг Трамп благодарил Путина за высокую оценку достижений его администрации в экономике и просил помочь в обуздании ядерных амбиций КНДР. А в воскресенье уже Владимир Путин благодарил президента Трампа и ЦРУ США за помощь в предотвращении масштабных терактов в Санкт-Петербурге.

Очень своевременный звонок

Уникальный случай, отмечают американские СМИ: информационное сообщение канцелярии Белого дома о воскресном разговоре двух президентов заканчивалось восторженным восклицательным знаком. Жанр коммюнике этого не предполагает. После разговора с Путиным (далее цитата): «президент Трамп позвонил директору ЦРУ Майклу Помпео, чтобы поздравить его и очень талантливую команду, а также все разведывательное сообщество за очень хорошую работу!» Стиль изложения таков, как будто сам Трамп сочинял текст, отмечает «Вашингтон пост».

Государства регулярно помогают другу другу в борьбе с терроризмом — будь то союзники или даже соперники на международной арене. В задачах ЦРУ прописана «обязанность предупреждать» (duty to warn). Однако главы государств крайне редко публично говорят о подобном сотрудничестве. Президент России, бывший офицер КГБ, поблагодарил «американских партнеров» из ЦРУ за информацию, которая помогла задержать «террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и в других людных местах города». Были арестованы 7 человек, признания одного из них — Евгения Ефимова — показали по российскому ТВ. Президент России заверил коллегу, что в случае получения российскими спецслужбами информации, касающейся готовящихся терактов против США, она будет передана «американским коллегам по партнерским каналам».

В ЦРУ отказались комментировать этот случай, свою конкретную помощь и роль, направив журналистов за объяснениями в Белый дом.

Американские СМИ вспомнили, как в 2011 г. ФСБ предупреждала американских коллег из Федерального бюро расследований о том, что проживающий в Бостоне выходец с Кавказа Тамерлан Царнаев связан с исламистскими структурами. По сигналу в ФБР открыли дело, но затем его закрыли «из-за отсутствия доказательств». Дальнейшее помнят все — через два года братья Тамерлан и Джохар Царнаевы взорвали самодельные бомбы на Бостонском марафоне.

Перефразируя «классика», между двумя президентами состоялся «очень своевременный звонок» — в момент, когда отношения двух стран находятся в низшей точке со времен холодной войны. Когда американские военные инструкторы обучают солдат украинской армии бороться с «сепаратистами» ДНР и ЛНР, на стороне которых, как утверждают американские власти, воюют российские военнослужащие. Когда в Сирии Россия и США, сражаясь с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), по сути, поддерживают непримиримых врагов в развернувшейся там гражданской войне. А ЦРУ, помогшее предотвратить теракты в Санкт-Петербурге, в начале года в совместном докладе американских спецслужб обвинило ФСБ и ГРУ РФ в организации хакерских атак на Национальный комитет Демократической партии «с целью подрыва доверия к выборам и помощи кандидату Трампу».

С другой стороны, в нынешних условиях примеры сотрудничества двух стран можно пересчитать буквально по пальцам. Санкции повлияли на сотрудничество в энергетике, экономике, освоении Арктики. Из-за визовых проволочек срываются культурные и образовательные проекты. Безусловно, остается космос, сотрудничество на борту МКС. Договор «Открытое небо», в соответствии с которым 9 августа российский самолет ВКС Ту-154М пролетел над Вашингтоном: Белым домом и Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ. И, наконец, сотрудничество спецслужб против терроризма, которое высоко оценили президенты. И прозвучало это в тот момент, когда уже казалось, что никто не ждет хороших новостей.

Намек на некое потепление

...был, мягко говоря, «неоднозначно» встречен в США. Прежде всего многочисленными оппонентами президента — в СМИ, в Конгрессе и в разведсообществе. Трампу припомнили весь «российский список».

Президент, напоминает еженедельник Newsweek, последовательно ставил под сомнение выводы американской разведки о российском хакерстве и недавно даже предположил, что сотрудники правоохранительных органов США «могут быть запятнаны партийными предрассудками и им нельзя доверять». Выступая перед журналистами на лужайке Белого дома, в прошлом месяце Трамп назвал обвинения в свой адрес «ложью демократов, попыткой оправдать поражение на выборах».

Когда в мае российские представители (министр иностранных дел Сергей Лавров и посол в США Сергей Кисляк) посетили Трампа в Белом доме, президент раскрыл им секретную информацию, переданную США Израилем. Как отмечает американское издание, «Трамп, зачастую высоко оценивающий авторитарных лидеров», никогда не осуждал Путина за «жестокие действия в отношении свободной прессы, справедливых выборов и политической оппозиции». В июле, после краткой встречи на полях саммита G-20, Трамп предположил, что Путин искренне убежден в том, что Россия не вмешивалась в ход американских выборов. Президент предложил двум странам сотрудничать в области кибербезопасности. Это предложение вызвало такой шквал критики в США, что Трамп отыграл назад: он якобы никогда «эту идею не рассматривал всерьез».

Как сообщает «Вашингтон пост» со ссылкой на источники в администрации, за время президентства Трампа не было созвано ни одного заседания кабинета министров, посвященного России; на ежедневных брифингах разведки новости России присутствуют только в письменном виде, но никогда не оглашаются, чтобы «не сердить и не огорчать президента». Своего главного советника по России в Совете нацбезопасности Фиону Хилл президент как-то перепутал с простым секретарем, вручил ей служебный циркуляр и объяснял, как его надо переписать.

В колонке «Нью-Йорк таймс» обозреватель Брет Стивенс продолжает список «пророссийских грехов»: Трамп публично говорил, что Америка вела себя ничуть не лучше, чем путинская Россия; нынешний генпрокурор Джефф Сешнс признался на слушаниях в Конгрессе, что администрация не предпринимает «досточных мер безопасности» на случай вмешательства России в следующие выборы; Трамп всерьез изучал возможность возврата двух зданий дипмиссии, отнятых Обамой.

Трамп упорно сопротивлялся санкциям Конгресса против России. Если бы не подавляющее большинство голосов законодателей в поддержку закона, он обязательно наложил бы свое вето.

Может быть, он так же наивен в отношении Путина, как были наивны в начале своих президентских сроков Джордж Буш-мл. и Обама? Но наивности не видно конца, отмечает американский журналист. Трамп, остановивший помощь «умеренной оппозиции в Сирии» и тем самым «вымостивший дорогу» режиму Асада — союзника Москвы», теперь просит у Путина помощи в урегулировании ситуации вокруг КНДР.

Стивенс приводит свои объяснения взаимной симпатии двух президентов, которую в западной прессе прозвали «броманс» (смесь братства и любви):

Трамп симпатизирует авторитарным лидерам, по крайней мере тем, кто откровенно льстит ему; он нервно реагирует, когда речь заходит об обстоятельствах его победы на выборах; он идеологически сочувствует «путинизму» с его сочетанием экономического корпоратизма, внешнеполитического цинизма и жестокой враждебности к критикам; потому что недалек; или он уязвим для российского шантажа.

Как заявил CNN бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, Путин «манипулирует Трампом как искусный разведчик-оперативник». «Я убедился, что он (Путин) знает, как надо обращаться со своим «активом» (объектом разработки), именно так он действует в отношении нашего президента. Помните, он родом из КГБ. Это их методы», — отметил Клэппер.

Американская пресса отмечает, как на недавней встрече с журналистами Путин, высоко оценивая деятельность Трампа в области экономики (индексы растут, значит, ему доверяют), одновременно резко критиковал его оппонентов. В первую очередь Конгрессу был адресован путинский вопрос: «Вы вообще нормальные?» Именно политические противники Трампа, а не сам президент, дают понять: в Кремле виновны в создании препятствий на пути улучшения двусторонних отношений.

Стратегия национальной безопасности

На следующий день после телефонного разговора с Путиным Дональд Трамп представил стратегию национальной безопасности страны. Документ составляется администрацией по поручению Конгресса. Это совместный труд рабочих групп из Госдепартамента, министерств обороны и финансов, разведсообщества, офиса торгового представителя США и других ведомств.

Неожиданностей не было. Во всяком случае, трамповская концепция «Америка прежде всего», если судить по документу, мало отличается от обамовской «глобальной мировой деревни». И там, и здесь прописана ведущую роль США в обеспечении безопасности и порядка в мире.

В документе перечислены три главных комплекса вызовов: «ревизионистские» усилия Китая и России, «страны-изгои» Иран и Северная Корея и международные террористические организации. «Китай и Россия возвращают свое влияние в своих регионах и глобально... ставят под сомнение наши геополитические преимущества и пытаются изменить международный порядок в свою пользу», — отмечается в документе.

Вашингтон заботят инвестиции России в военный комплекс, ядерное оружие, «угрожающее поведение» Москвы в отношении соседей» («поэтому США и Европа будут сдерживать Россию вместе с союзниками»), дестабилизация в киберпространстве, попытки «подорвать демократию и идеалы Америки» через СМИ и социальные сети. Россию обвиняют в продолжении стратегии холодной войны, в поддержке «радикально настроенных союзников на Кубе» и «диктатуры в Венесуэле», Москва создает «нестабильность на границах Евразии», отмечается в новой стратегии, которая очень похожа на документы начала 80-х годов прошлого века.

Несмотря на жесткую и местами воинственную риторику, администрация Трампа заявляет, что готова сотрудничать с Москвой и Пекином в областях «взаимного интереса». Представляя новую стратегию нацбезопасности, президент Трамп вспомнил о своем разговоре с Путиным, отметив, что помощь ЦРУ спасла, «возможно, тысячи жизней».

Непредсказуемый и противоречивый Трамп остается «вещью в себе». Who is mr. Trump — настоящий патриот или марионетка Путина, политик— лидер или полный дилетант? По истечении первого года его президентства Америка и остальной мир продолжают спорить и выяснять ответ.