Новая газета
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Это стоит внимания

Творческий вечер писателя Михаила Мишина состоится 21 декабря в театре «У Никитских ворот»

Фото: ru.wikipedia.org

Культура

Приятно, когда происходит нечто, стоящее внимания. Вдвойне приятно, когда  это связано с друзьями. Втройне, когда  можно  поведать об этом  читателям. С этой тройной приятностью сообщаем, что друг нашей газеты писатель Михаил Мишин проводит свой творческий вечер 21 декабря в театре «У Никитских ворот». Встречи с  писателем всегда проходят в непринуждённой атмосфере, он легко находит общий язык с аудиторией и готов к живому диалогу. Умный и ироничный взгляд на окружающую действительность – это точно стоит внимания!

Начало в 19.00

Теги:
москва, писатели, анонс

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