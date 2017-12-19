Это стоит внимания

Приятно, когда происходит нечто, стоящее внимания. Вдвойне приятно, когда это связано с друзьями. Втройне, когда можно поведать об этом читателям. С этой тройной приятностью сообщаем, что друг нашей газеты писатель Михаил Мишин проводит свой творческий вечер 21 декабря в театре «У Никитских ворот». Встречи с писателем всегда проходят в непринуждённой атмосфере, он легко находит общий язык с аудиторией и готов к живому диалогу. Умный и ироничный взгляд на окружающую действительность – это точно стоит внимания!

Начало в 19.00